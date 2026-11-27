Лавров: Запад не оставляет попыток расколоть российское общество

Tекст: Алексей Дегтярёв

Об этом министр сказал в обращении к участникам пленарного заседания XXVIII Всемирного русского народного собора, сообщается на сайте ведомства.

Лавров подчеркнул, что Российское государство веками формировалось вокруг традиционных духовно-нравственных ориентиров как многонациональная цивилизация. По его словам, в период переломного этапа мировой истории наследие предков является надежной опорой для страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров сообщил об активном распространении сатанинских ценностей на Западе.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что внешние силы пытаются расколоть российское общество, так было всегда на протяжении тысячелетней истории страны.