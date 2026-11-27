Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Студенты из России завоевали 16 золотых медалей на олимпиаде по химии в Ашхабаде
Российские студенты завоевали 16 золотых медалей на Международной олимпиаде по химии в Ашхабаде.
Студенты из России взяли 13 золотых медалей из 17 в категории для обучающихся по специальности «химия» (категория А) и три медали из 12 в категории для студентов других специальностей (категория В), передает ТАСС.
В категории А золото получили студенты Казанского федерального университета, МГУ, Новосибирского госуниверситета, МФТИ, Центрального университета и СПбГУ. В категории В победителями стали студенты МФТИ.
Олимпиада проходила в Туркменском государственном университете с 25 по 27 ноября. В ней участвовали 253 студента из 47 вузов Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая, России, Румынии, Узбекистана и Туркмении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре школьники из Москвы победили на Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
В августе российские школьники завоевали две золотые медали на олимпиаде по информатике в Узбекистане.
В июле молодежная команда из России стала обладательницей золотой, двух серебряных и пяти бронзовых медалей на Международной выставке для юных изобретателей в Китае.