Tекст: Денис Тельманов

Студенты из России взяли 13 золотых медалей из 17 в категории для обучающихся по специальности «химия» (категория А) и три медали из 12 в категории для студентов других специальностей (категория В), передает ТАСС.

В категории А золото получили студенты Казанского федерального университета, МГУ, Новосибирского госуниверситета, МФТИ, Центрального университета и СПбГУ. В категории В победителями стали студенты МФТИ.

Олимпиада проходила в Туркменском государственном университете с 25 по 27 ноября. В ней участвовали 253 студента из 47 вузов Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая, России, Румынии, Узбекистана и Туркмении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре школьники из Москвы победили на Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

В августе российские школьники завоевали две золотые медали на олимпиаде по информатике в Узбекистане.

В июле молодежная команда из России стала обладательницей золотой, двух серебряных и пяти бронзовых медалей на Международной выставке для юных изобретателей в Китае.