СК завел уголовные дела после смерти от истощения пятилетней девочки в Вологде

Tекст: Вера Басилая

По версии следствия, многодетная семья, в которой воспитывались 12 детей, проживала в ненадлежащих условиях и состояла на учете, однако законные представители не осуществляли должный уход за несовершеннолетними. Из-за отсутствия своевременных мер со стороны органов профилактики пятилетняя девочка скончалась от истощения, а ее семилетний брат попал в больницу, сообщает Следственный комитет.

В ведомстве уточнили, что по факту произошедшего возбуждены уголовные дела о причинении смерти малолетней и о халатности должностных лиц системы профилактики безнадзорности. Руководитель областного следственного управления Георгий Яшин поручил расследование первому отделу по особо важным делам.

В настоящее время решается вопрос об изъятии остальных детей из семьи и помещении их в специализированные учреждения. Следователи допрашивают родителей, медицинских работников и должностных лиц, а также назначили необходимые судебные экспертизы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг СМИ сообщили о госпитализации 11 детей из вологодской многодетной семьи.

В прошлом месяце региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в стационаре Череповца.

В марте Следственный комитет России завел дело в отношении органов опеки в Новгородской области.