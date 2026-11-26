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Танкер с 7 тыс. тонн топлива затонул у берегов испанской Ибицы
При крушении танкера с топливом у берегов испанской Ибицы погиб один моряк
Мальтийский танкер Med Emre затонул у берегов испанского острова Ибица, в результате происшествия один член экипажа погиб и еще шесть получили травмы, сообщила служба экстренной помощи автономного сообщества Балеарские острова.
Танкер Med Emre, следовавший под флагом Мальты, затонул у берегов испанского острова Ибица. В результате инцидента погиб один член экипажа, еще шесть человек пострадали, передает ТАСС со ссылкой на службу экстренной помощи автономного сообщества Балеарские острова.
По предварительным данным представителей ведомства, на борту потерпевшего крушение судна находился крупный груз нефтепродуктов. Предположительно, танкер перевозил около 7 тыс. тонн топлива. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.
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