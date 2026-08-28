Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
ВС России поразили производство химвеществ для ракет «Фламинго» под Киевом
Ударными БПЛА в Киевской области поражено предприятие ООО «Файер Поинт», осуществлявшее производство и хранение химических веществ, необходимых для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей «Фламинго», сообщило Министерство обороны.
Российские войска продолжают наносить групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны в Max. В Киевской области дроны успешно поразили производственные мощности компании «Файер Поинт». Данный промышленный объект занимался изготовлением и хранением химических веществ.
Уничтоженные материалы предназначались для создания твердотопливных ускорителей. Также эти компоненты были необходимы для оснащения боевых частей крылатых ракет большой дальности «Фламинго».
В ночь на пятницу российские военные поразили складской комплекс с готовыми ракетами «Фламинго» в Киевской области.
Несколькими днями ранее расчеты комплексов «Искандер» ликвидировали место запуска данных боеприпасов в Харьковской области.
До этого армия России нанесла удар по киевскому заводу по производству ускорителей для «Фламинго».