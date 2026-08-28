Победители «Лидеров России» завершили экспедицию к Северному полюсу

Tекст: Вера Басилая

Стратегическая экспедиция «Лидеры России. Команда» завершилась прибытием участников из Мурманска к Северному полюсу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В десятидневном рейсе на ледоколе «50 лет Победы» управленцы разработали инструменты для формирования эффективных команд в бизнесе и госструктурах.

В проекте участвовали 63 представителя команд шестого сезона конкурса, включая руководителей федеральных ведомств и крупных компаний. Участники изучали российский и международный опыт, чтобы создать новые форматы подготовки управленцев.

«За шесть сезонов «Лидеры России» стали системой, которой нет аналогов в мире. И конкурс продолжает эволюционировать: сильный человек может сделать многое, а команда может сделать всё», – отметил генеральный директор платформы Андрей Бетин. Он подчеркнул, что участники проектировали образовательные программы и форматы лиг для детей и корпораций.

После возвращения участники встретились с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Глава региона назвал Мурманск столицей Арктики и базой единственного в мире атомного ледокольного флота, отметив важность командной работы в высоких широтах.

Гендиректор ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов подчеркнул, что командная культура для предприятия – основа безопасности и эффективности. Экспедиция проходила в условиях автономии, что позволило участникам сосредоточиться на совместной работе и обмене опытом.

Эксперт Тахир Базаров добавил, что участники учились действовать в многозадачности и добиваться результатов в жестком режиме. По итогам экспедиции лидеры отметили не только выработанные проектные решения, но и усилившееся чувство команды.

«В ходе стратегической экспедиции мы искали ответ на фундаментальный вопрос: как создать высокофункциональную команду. И все эти десять дней мы сами жили как команда – постоянно перестраивали взаимодействие, регулировали процессы, работали практически в круглосуточном режиме и проходили через большое количество сложных моментов. Но именно этот опыт позволил не только глубже понять, какими принципами должна руководствоваться сильная команда, но и приблизиться к ответу на вопрос, можно ли передать такой подход другим лидерам как практическую методику для их работы. Уверен, что эта работа не пройдет зря: несмотря на усталость, участники уезжают с чувством удовлетворения, сопричастности и пониманием, что вместе мы действительно смогли сделать важный шаг», – поделился участник экспедиции, ректор корпоративного университета Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью ПАО «ГМК «Норильский Никель», победитель конкурса «Лидеры России. Команда» Роман Чураевский.

Заместитель руководителя ФНС Тимур Шиналиев назвал командную работу самым сложным этапом конкурса «Лидеры России».

В начале августа к Северному полюсу отправилась седьмая научно-просветительская экспедиция «Ледокол знаний».