Захарова: Киев и Запад запустили спекуляции о якобы мобилизации в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Захарова сообщила, что слухи о якобы готовящейся мобилизации являются спекуляциями, инспирированными Киевом и западными странами, сообщается на сайте МИД. По ее словам, российские официальные лица неоднократно опровергали эту информацию.

«Инспирированные украинской хунтой и ее западными покровителями спекуляции о якобы возможной в нашей стране мобилизации, неоднократно опровергнутые официальными лицами в России», – заявила Захарова, комментируя слова секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна. Ранее Симонян выразил готовность Армении принять россиян, желающих избежать отправки на фронт.

В ведомстве подчеркнули, что подобные высказывания Симоняна носят провокационный характер и подрывают двустороннее сотрудничество Москвы и Еревана. В МИД отметили, что такие заявления поощряют противоправные действия и придают традиционному гостеприимству Армении токсичный политический окрас, свидетельствуя о стремлении местных властей угодить Западу и киевскому режиму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва потребовала от спикера парламента Армении Алена Симоняна объяснений из-за антироссийских заявлений.

Позже Мария Захарова обвинила армянские власти в нарушении обещаний об отказе от враждебных мер против России.

Заместитель главы МИД Михаил Галузин заявил о попытках западных стран использовать Ереван для противостояния с Москвой.