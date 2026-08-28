Захарова обвинила Пашиняна во лжи о бездействии ОДКБ

Захарова: Пашиняну пора перестать врать о бездействии ОДКБ

Tекст: Валерия Городецкая

Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на слова политика о том, что Москва и ОДКБ якобы не выполнили свои обязательства во время пограничного обострения в 2022 году.

«Никол Воваевич, выборы в вашей стране прошли. Можно больше уже не вешать лапшу на уши своему населению. Наберитесь мужества и хотя бы один раз скажите правду, как все было на самом деле», – написала она.





Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оперативно отреагировала в 2022 годуна обращение Армении на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. По ее словам, после обращения Еревана в ОДКБ организация направила специальную миссию для оценки обстановки непосредственно на территории Армении.

«Армения тогда обратилась в ОДКБ, и ОДКБ, вопреки Вашей лжи, оперативно отреагировала: была направлена миссия для оценки ситуации на армяно-азербайджанской границе – именно на армянской территории, как это предполагается уставными документами организации», – заявила дипломат. Она подчеркнула, что речь шла именно о миссии ОДКБ, поскольку организация призвана обеспечивать безопасность территорий своих государств-членов.

Захарова также обратила внимание на то, что Ереван впоследствии отказался от ряда предложенных организацией мер. В частности, в ноябре 2022 года армянская сторона не стала подписывать проект Декларации ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Документ предусматривал военно-техническую поддержку, содействие армянским пограничным войскам в подготовке и оснащении, а также разработку плана оперативного развертывания коллективных сил реагирования ОДКБ на территории республики.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда объяснил отказ тем, что в проекте декларации не содержалось политической оценки действий Азербайджана, которые Ереван расценивал как «агрессию» против территориальной целостности Армении.

Захарова, в свою очередь, заявила: «Вы же ничего не сделали, чтобы обеспечить безопасность Армении ни юридически, ни политически».

Обострение на армяно-азербайджанской границе, о котором упомянула дипломат, происходило в том числе в мае и ноябре 2021 года, а также в сентябре 2022 года. Последняя эскалация привела к значительным потерям с обеих сторон.

В июне Пашинян выразил готовность выйти из ОДКБ при необходимости.

Ранее глава армянского правительства заявил об отсутствии причин для сохранения членства в организации.

До этого политик обвинил Россию в нарушении обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.