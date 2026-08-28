  • Новость часаРоссийские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    28 августа 2026, 08:40 Мнение

    Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    Андрей Манчук Андрей Манчук

    политолог

    Россия освоила все основные виды промышленных роботов
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    В России создали управляемого со смартфона боевого робота

    Ровно полгода назад, 28 февраля, США и Израиль начали войну против Ирана. Несмотря на продолжавшиеся мирные переговоры, они атаковали ракетами различные объекты на территории Исламской республики. В первые же часы военной операции американские и израильские войска убили многих представителей иранского руководства, включая аятоллу Али Хаменеи. И западные медиа заговорили о том, что новая война в Персидском заливе пройдет в формате классического блицкрига.

    Трамп заявлял, что Иран полностью разгромлен, обещая, что американская армия выполнит свои задачи в течение нескольких дней. Большинство постсоветских аналитиков на все голоса повторяли мнение американской администрации и пели осанну победоносному западному оружию.

    Осознание того, что война идет не по плану, пришло только через несколько недель – когда выяснилось, что Иран не собирается капитулировать и намерен активно сопротивляться. Что поначалу вызывало у многих «уважаемых экспертов» откровенное изумление.

    Спустя полгода стало понятно – начиная конфликт с Ираном, коллективный Запад недостаточно изучил своего противника. В Вашингтоне надеялись, что ослабленная внезапной атакой страна взорвется изнутри, а ее жители будут приветствовать реставрацию марионеточного монархического режима. Перефразируя известные слова Юрия Андропова – американцы не знали общество, с которым начали воевать. Их расчеты, выполненные с помощью искусственного интеллекта, оказались иллюзией – о чем заранее предупреждали профессиональные иранисты.

    Иранское общество устроено гораздо сложнее, чем рассказывают своим читателям колумнисты американских газет. Они представляют современный Иран как поле битвы между «консервативными муллами» и сторонниками «западной демократии». На самом деле, в иранском обществе представлены различные политические позиции, которые имеют свои полутона и оттенки. В стране живут сторонники разных идейных взглядов, но сейчас они вполне едины в своем отношении к американцам, которые пытаются задавить ее бомбежками и блокадой.

    Иранцы категорически не желают, чтобы их «освобождали» американскими бомбами. Они не стремятся вернуться к «светлому дореволюционному прошлому», когда нефтегазовые запасы страны принадлежали западным корпорациям, а шахское семейство купалось в баснословной роскоши на фоне нищеты своего народа.

    Разрекламированный на Западе «принц» Реза Пехлеви является для них токсичным иностранцем – чужаком с репутацией незадачливого проходимца. Многие жители Ирана прекрасно помнят, что представляла собой прозападная шахская диктатура. А новое поколение знает об этом благодаря открытому в здании бывшего американского посольства музею, где рассказывают о преступлениях шахской тайной полиции, созданной и обученной западными спецслужбами.

    Атаки на памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО – как, например, тегеранский дворец Голестан или расположенный в Исфахане дворец Чехель-сотун, где были повреждены уникальные сефевидские росписи – рассматриваются иранцами как национальная трагедия. Добровольцы работают над восстановлением архитектурного ансамбля площади Накш-е Джахан – «Украшение мира». А люди жертвуют на реставрацию пострадавших исторических памятников последние деньги – несмотря на то, что американская блокада привела страну к серьезному кризису.

    Убийство школьниц в Минабе обесценило лицемерные посылы западной пропаганды, которая представляла американскую войну «борьбой за освобождение порабощенных иранских женщин». Корреспондентка российской либеральной газеты, которая приехала в Тегеран на похороны аятоллы Хаменеи, пообщалась с молодой девушкой, сидевшей на улице без платка – и с явным удивлением услышала от нее резкую критику в адрес Вашингтона.

    Жители Ирана обращаются сейчас к классической персидской литературе, чтобы провести параллели с сопротивлением американским атакам, которое представляется им событием исторического масштаба.

    Любовь к поэзии является здесь неподдельной и искренней. Мы видели массовое паломничество людей на могилы Саади и Хафиза, расположенные в Ширазе. А в Исфахане, на порталах старинного моста Си-о-се-поль, собираются люди разного возраста, которые на наших глазах декламировали там куплеты национального эпоса «Шахнаме».

    Сейчас иранцы описывают войну с Америкой именно стихами Фирдоуси – придавая им новые смыслы, подтверждающие актуальность этого культурного памятника. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    Кроме того, в Иране вспомнили о сочинении «Анабазис». Его автор, знаменитый афинский политический деятель Ксенофонт, описал поход греческого войска, которое пришло на Ближний Восток, чтобы свергнуть персидского царя Артаксеркса. Вмешавшиеся в персидскую междоусобицу греки потерпели неудачу и с огромными трудностями вернулись на родину, потеряв не меньше трети своих солдат. И сейчас иранские комментаторы иронично называют политические маневры Трампа политическим «Анабазисом».

    Еще более популярна история неудачного похода римского императора Валериана, также описанная в популярных античных источниках. Шахиншах Шапур наголову разбил римлян, взяв их армию в окружение. Валериан предложил ему «сделку», но сасанидский правитель ответил ему отказом, принципиально отвергая любые договоренности с попавшим впросак агрессором.

    «Персам была предложена огромная сумма денег за позволение разрешить римлянам позорное отступление. Но сознававшие свое превосходство персидские воины с негодованием отвергли это предложение», – писал об этом Эдвард Гиббон в своей работе «История упадка и разрушения Римской империи».

    Валериан скончался в плену. Мы видели расположенный вблизи Персеполя барельеф, где гордый владыка Запада склоняется перед ногами Шапура. А недавно иранцы воссоздали этот монументальный памятник на одной из площадей Тегерана – специально для того, чтобы напомнить про печальную судьбу императора, посягнувшего на Иран в далекие, но отнюдь не позабытые в этой стране времена.

    Война в Иране далека от завершения. Через полгода конфликта американцы не достигли ни одной цели, которые были озвучены Вашингтоном в последний день февраля. В Белом доме взяли паузу, стараясь задушить экономику Исламской республики. Однако новый раунд конфликта может закончиться для Трампа очередной неудачей. Потому что американский президент не потрудился изучить историю этой страны, которая пережила множество самонадеянных иностранных захватчиков. 

    Другие материалы автора

    Главное
    У берегов Румынии после удара затонуло торговое судно
    В «Волчанском котле» массово исчезли украинские пограничники
    Премьер Канады ответил на переименование Трампом озера Онтарио
    Швейцария решила провести референдум о запрете любых санкций
    Глава Минфина США вычеркнул Сталина из истории Тегеранской конференции
    Трамп возглавил собственный рейтинг величайших лидеров США
    Психолог назвала главную ошибку родителей перед 1 сентября

    Россия освоила все основные виды промышленных роботов

    Россия делает уже все пять основных видов роботов, в том числе коллаборативных роботов, которые работают в связке с человеком. Мировой рынок робототехники растет двузначными цифрами. Россия по темпам роста не отстает. Каких успехов России удалось достичь и как нам встроиться в высококонкурентный рынок роботов? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

    Перейти в раздел

    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский насытил оборону Донбасса неонацистами ради фотографий

    На фоне того, что российские войска прорвали первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона, Владимир Зеленский объявил об укреплении его обороны двумя обновленными подразделениями под руководством самых одиозных неонацистов Украины. Но даже в этом случае наврал. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации