Ровно полгода назад, 28 февраля, США и Израиль начали войну против Ирана. Несмотря на продолжавшиеся мирные переговоры, они атаковали ракетами различные объекты на территории Исламской республики. В первые же часы военной операции американские и израильские войска убили многих представителей иранского руководства, включая аятоллу Али Хаменеи. И западные медиа заговорили о том, что новая война в Персидском заливе пройдет в формате классического блицкрига.

Трамп заявлял, что Иран полностью разгромлен, обещая, что американская армия выполнит свои задачи в течение нескольких дней. Большинство постсоветских аналитиков на все голоса повторяли мнение американской администрации и пели осанну победоносному западному оружию.

Осознание того, что война идет не по плану, пришло только через несколько недель – когда выяснилось, что Иран не собирается капитулировать и намерен активно сопротивляться. Что поначалу вызывало у многих «уважаемых экспертов» откровенное изумление.

Спустя полгода стало понятно – начиная конфликт с Ираном, коллективный Запад недостаточно изучил своего противника. В Вашингтоне надеялись, что ослабленная внезапной атакой страна взорвется изнутри, а ее жители будут приветствовать реставрацию марионеточного монархического режима. Перефразируя известные слова Юрия Андропова – американцы не знали общество, с которым начали воевать. Их расчеты, выполненные с помощью искусственного интеллекта, оказались иллюзией – о чем заранее предупреждали профессиональные иранисты.

Иранское общество устроено гораздо сложнее, чем рассказывают своим читателям колумнисты американских газет. Они представляют современный Иран как поле битвы между «консервативными муллами» и сторонниками «западной демократии». На самом деле, в иранском обществе представлены различные политические позиции, которые имеют свои полутона и оттенки. В стране живут сторонники разных идейных взглядов, но сейчас они вполне едины в своем отношении к американцам, которые пытаются задавить ее бомбежками и блокадой.

Иранцы категорически не желают, чтобы их «освобождали» американскими бомбами. Они не стремятся вернуться к «светлому дореволюционному прошлому», когда нефтегазовые запасы страны принадлежали западным корпорациям, а шахское семейство купалось в баснословной роскоши на фоне нищеты своего народа.

Разрекламированный на Западе «принц» Реза Пехлеви является для них токсичным иностранцем – чужаком с репутацией незадачливого проходимца. Многие жители Ирана прекрасно помнят, что представляла собой прозападная шахская диктатура. А новое поколение знает об этом благодаря открытому в здании бывшего американского посольства музею, где рассказывают о преступлениях шахской тайной полиции, созданной и обученной западными спецслужбами.

Атаки на памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО – как, например, тегеранский дворец Голестан или расположенный в Исфахане дворец Чехель-сотун, где были повреждены уникальные сефевидские росписи – рассматриваются иранцами как национальная трагедия. Добровольцы работают над восстановлением архитектурного ансамбля площади Накш-е Джахан – «Украшение мира». А люди жертвуют на реставрацию пострадавших исторических памятников последние деньги – несмотря на то, что американская блокада привела страну к серьезному кризису.

Убийство школьниц в Минабе обесценило лицемерные посылы западной пропаганды, которая представляла американскую войну «борьбой за освобождение порабощенных иранских женщин». Корреспондентка российской либеральной газеты, которая приехала в Тегеран на похороны аятоллы Хаменеи, пообщалась с молодой девушкой, сидевшей на улице без платка – и с явным удивлением услышала от нее резкую критику в адрес Вашингтона.

Жители Ирана обращаются сейчас к классической персидской литературе, чтобы провести параллели с сопротивлением американским атакам, которое представляется им событием исторического масштаба.

Любовь к поэзии является здесь неподдельной и искренней. Мы видели массовое паломничество людей на могилы Саади и Хафиза, расположенные в Ширазе. А в Исфахане, на порталах старинного моста Си-о-се-поль, собираются люди разного возраста, которые на наших глазах декламировали там куплеты национального эпоса «Шахнаме».

Сейчас иранцы описывают войну с Америкой именно стихами Фирдоуси – придавая им новые смыслы, подтверждающие актуальность этого культурного памятника. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

Кроме того, в Иране вспомнили о сочинении «Анабазис». Его автор, знаменитый афинский политический деятель Ксенофонт, описал поход греческого войска, которое пришло на Ближний Восток, чтобы свергнуть персидского царя Артаксеркса. Вмешавшиеся в персидскую междоусобицу греки потерпели неудачу и с огромными трудностями вернулись на родину, потеряв не меньше трети своих солдат. И сейчас иранские комментаторы иронично называют политические маневры Трампа политическим «Анабазисом».

Еще более популярна история неудачного похода римского императора Валериана, также описанная в популярных античных источниках. Шахиншах Шапур наголову разбил римлян, взяв их армию в окружение. Валериан предложил ему «сделку», но сасанидский правитель ответил ему отказом, принципиально отвергая любые договоренности с попавшим впросак агрессором.

«Персам была предложена огромная сумма денег за позволение разрешить римлянам позорное отступление. Но сознававшие свое превосходство персидские воины с негодованием отвергли это предложение», – писал об этом Эдвард Гиббон в своей работе «История упадка и разрушения Римской империи».

Валериан скончался в плену. Мы видели расположенный вблизи Персеполя барельеф, где гордый владыка Запада склоняется перед ногами Шапура. А недавно иранцы воссоздали этот монументальный памятник на одной из площадей Тегерана – специально для того, чтобы напомнить про печальную судьбу императора, посягнувшего на Иран в далекие, но отнюдь не позабытые в этой стране времена.

Война в Иране далека от завершения. Через полгода конфликта американцы не достигли ни одной цели, которые были озвучены Вашингтоном в последний день февраля. В Белом доме взяли паузу, стараясь задушить экономику Исламской республики. Однако новый раунд конфликта может закончиться для Трампа очередной неудачей. Потому что американский президент не потрудился изучить историю этой страны, которая пережила множество самонадеянных иностранных захватчиков.