Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
МИД: Экспорт армянских товаров в Евросоюз оказался минимальным
МИД сообщил о минимальном объеме поставок армянских товаров в Евросоюз
Попытки Еревана переориентировать торговые потоки на западные рынки сталкиваются со строгими европейскими стандартами, оставляя реальные объемы продаж на крайне низком уровне, отметил директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян.
Армения стремится направить экспортную продукцию в страны Евросоюза, однако реальные показатели остаются незначительными, рассказал директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян, передает РИА «Новости».
«Попытка переориентировать экспортный поток армянских товаров на другие рынки, в частности на Запад, безусловно, есть», – сказал дипломат.
Представитель ведомства отметил, что республике необходимо наладить системную работу для обеспечения безопасности своей продукции. По его словам, европейские санитарные и фитосанитарные требования отличаются от российских, поэтому поставки пока минимальны вопреки громким заявлениям.
Весной 2025 года армянский парламент принял закон о начале вступления страны в Евросоюз, который позже утвердил президент Ваагн Хачатурян. Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал невозможность одновременного участия государства в таможенных союзах с ЕС и ЕАЭС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва установила для Еревана срок проведения референдума по выбору между ЕС и ЕАЭС до декабря.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал невозможность одновременного участия страны в двух экономических объединениях.
Местные фермеры столкнулись с невозможностью сбыта своей сельскохозяйственной продукции на европейских рынках.