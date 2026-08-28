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США и Венесуэла обсудили аренду нефтяных месторождений
енесуэла обсудила передачу США нефтяных месторождений в столетнюю аренду
Власти Соединенных Штатов и Венесуэлы рассматривают возможность передачи в аренду американской стороне нескольких нефтяных месторождений на срок до ста лет.
Вашингтон и Каракас обсуждают возможность передачи США в аренду на сто лет ряда нефтяных месторождений, передает РИА «Новости».
По данным Bloomberg, переговоры ведутся с венесуэльскими руководителями о получении более крупной доли в национальных залежах нефти.
«Рост влияния Вашингтона также отражается в переговорах США с венесуэльскими руководителями о получении более крупной доли в национальных залежах нефти… Переговорщики обеих стран обсуждают это предложение... Некоторые из них сообщили, что обсуждалась потенциальная договоренность о передаче на 100 лет в аренду нескольких нефтяных месторождений», – говорится в публикации.
Белый дом отказался комментировать эту информацию. Министерство информации Венесуэлы также оставило запрос без ответа. В статье отмечается, что получение доли в нефтяных запасах Венесуэлы станет беспрецедентным вмешательством в экономику страны, что соответствует «Доктрине Монро» о расширении американского влияния.
В августе президент США отметил, что Штаты вместе с Венесуэлой обладают 60% мировых запасов нефти и газа. Он также опубликовал изображение, где Венесуэла представлена как 51-й штат США. Заместитель министра энергетики США Кайл Хауствайт 18 августа сообщил, что экспорт нефти из Венесуэлы в США превышает 500 тыс. баррелей в сутки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США ведет переговоры о приобретении доли в венесуэльских нефтяных ресурсах.
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