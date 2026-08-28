Египетские грабители в стиле «Форсажа» на ходу похитили курицу

В Египте полиция задержала похитивших 105 кг курицы на ходу грабителей

Tекст: Мария Иванова

Египетская полиция задержала грабителей, похитивших более ста килограммов курицы из движущегося грузовика, передает РИА «Новости».

Пользователи социальных сетей сравнили инцидент со сценами из голливудской франшизы «Форсаж», где преступники действовали по схожей схеме, но крали деньги и драгоценности.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как двое злоумышленников перебрасывают коробки из несущегося по шоссе в Каире большегруза в пикап. При этом они балансируют на капоте своей машины. Водитель грузовика рассказал порталу Cairo24, что перевозил четыре тонны птицы и не заметил ограбления. Пропажу 105 кг товара он обнаружил только после прибытия на место.

В Министерстве внутренних дел Египта уточнили, что в ходе следствия была раскрыта банда из шести человек, ранее судимых за различные преступления. «В ходе операции по их задержанию подозреваемые открыли огонь по полиции. В результате ликвидированы трое подозреваемых, еще трое задержаны. Также конфисковано оружие и использованный при ограблении автомобиль», – заявили в ведомстве. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для арестованных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области злоумышленники попытались на ходу ограбить движущиеся грузовики.

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