Euractiv: Заседание Еврокомиссии по миграции пройдет в бывшем Дворце колоний

Tекст: Мария Иванова

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен запланировала внеочередное обсуждение миграционных вопросов во Дворце Африки под Брюсселем, передает ТАСС.

До 2018 года это здание было известно как Дворец колоний. Оно было построено бельгийским королем Леопольдом II к Всемирной выставке 1897 года.

Главной достопримечательностью той выставки стал крупнейший в бельгийской истории человеческий зоопарк. Выбор столь неоднозначной площадки вызвал удивление в институтах Евросоюза. «Восприимчивость к культурным нюансам всегда была сильной стороной этой Еврокомиссии», – отметил неназванный европейский чиновник.

На встрече фон дер Ляйен планирует обсудить с еврокомиссарами часть своей предстоящей речи о состоянии дел в Евросоюзе. Этот блок будет посвящен миграции и усилению пограничного агентства Frontex на фоне недавнего кризиса в Сеуте. Глава пресс-службы ЕК Паула Пинью заверила, что темы заседания никак не связаны с местом его проведения.

Дворец колоний создавался Леопольдом II для привлечения инвесторов в его личный проект «Свободное Конго». В рамках цивилизаторской миссии в Тервюрене были построены три деревни, куда привезли 267 конголезцев. Семь из них скончались от болезней во время выставки из-за холодного лета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию нелегалов из испанской Сеуты.

Главы министерств внутренних дел стран Евросоюза запланировали экстренную видеоконференцию для обсуждения последствий этого миграционного кризиса.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил масштабный наплыв людей желанием отблагодарить европейских чиновников за их миграционную политику.