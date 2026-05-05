FT: Министры финансов США и Британии разругались из-за Ирана

FT: Главы минфинов США и Британии Бессент и Ривз поссорились из-за Ирана
Министр финансов США Скотт Бессент и его британская коллега Рэйчел Ривз обменялись жесткими высказываниями по поводу войны с Ираном, пишет Financial Times. Конфликт возник после того, как Ривз публично усомнилась в ясности целей военной операции США против Тегерана и поставила под вопрос, стала ли ситуация безопаснее после недавних событий.
Инцидент произошел в Вашингтоне во время заседания Международного валютного фонда. В интервью телеканалу CNBC Ривз заявила: «Цели войны с Ираном никогда не были ясны», а также выразила сомнения в том, что «сегодня мы в большей безопасности, чем несколько недель назад». Высказывания британского министра вызвали резкую реакцию Бессента.
По данным источников издания, при личной встрече в тот же день Бессент отчитал Ривз за подобные заявления. Он подчеркнул, что благодаря совместным действиям США и Израиля мир стал безопаснее и обратил внимание на угрозу возможного ядерного удара Тегерана по Лондону.
Ривз резко ответила американскому коллеге, заявив, что не работает на него и её не устраивает его манера общения. Она вновь подчеркнула свою позицию: конфликт с Ираном не имеет четких целей и не гарантирует улучшения глобальной безопасности.
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что страна не будет поддерживать блокаду Ормузского пролива, несмотря на призывы со стороны США и Израиля.
Кроме того, опрос показал, что большинство жителей Британии стали воспринимать политику США в мире как деструктивную после событий вокруг Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация ситуации вокруг Ирана усугубила разногласия между Лондоном и Вашингтоном.