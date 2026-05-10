    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
    В Кремле раскрыли детали тяжелых переговоров по перемирию ко Дню Победы
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ
    Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
    В Германии после предложения Путина нашли замену Шредеру в роли переговорщика
    Иран напомнил Левитт о трагедии в Минабе, поздравив с рождением дочери
    Орбан предрек превращение Венгрии в коврик для ног Брюсселя
    Власти Грузии назвали посла Германии «невоспитанным»
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    10 мая 2026, 17:52 • Новости дня

    Масштабный марш против антисемитизма прошел в центре Лондона

    В Лондоне после нападений на еврейские организации прошла акция протеста

    Tекст: Мария Иванова

    Около 10 тыс. демонстрантов вышли на Даунинг-стрит, требуя защитить еврейские общины от участившихся атак и жестко преследовать за проявления национальной ненависти.

    Крупная демонстрация состоялась возле резиденции премьера Кира Стармера, передает ТАСС.

    Поводом для акции послужила серия атак на еврейские организации и местных жителей. Протестующие принесли флаги Израиля, Британии и Ирана шахского периода, а со сцены выступили известные общественные деятели.

    Один из участников шествия подчеркнул необходимость искоренения ненависти. «Мы требуем двух вещей. Во-первых, необходимо усилить безопасность еврейских общин и присутствие полиции в местах нашего проживания. Во-вторых, мы требуем преследовать по закону тех, кто допускает антисемитские высказывания или действия», – заявил демонстрант.

    Он добавил, что подобная риторика стала в Британии обыденностью, которую нельзя терпеть. Ситуация обострилась в конце апреля, когда в районе Голдерс-Грин выходец из Сомали ранил ножом двух прохожих. Полиция оперативно задержала нападавшего и признала инцидент терактом.

    На фоне этих событий британские спецслужбы повысили уровень террористической угрозы до серьезного впервые с 2021 года. Кроме того, с февраля в столице участились случаи поджогов автомобилей скорой помощи и зданий благотворительных фондов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предостерег Иран от поощрения антисемитизма в Соединенном Королевстве.

     До этого лондонская полиция арестовала более двух десятков подозреваемых из-за серии антисемитских акций.

    9 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    «Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», – приводит слова президента ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться, чтобы России никто не угрожал, и к этому Москва будет стремиться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Он также отметил, что вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России.

    Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по продлению перемирия с Украиной и обмену военнопленными, однако Киев оказался не готов к обмену. Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о провокациях в День Победы.

    10 мая 2026, 09:52 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии спровоцировала скандал словами о ВСУ

    Валтонен назвала ВСУ самой боеспособной армией Европы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен попала в неловкую ситуацию, говоря о якобы самых сильных армий Европы в интервью немецкому телеканалу ZDF.

    Валтонен попала в неловкую ситуацию во время интервью немецкому телеканалу ZDF, передает РИА «Новости». Она заявила, что украинская армия якобы является самой боеспособной среди европейских, не упомянув о бундесвере.

    Ведущий передачи удивился такому заявлению и напрямую спросил министра, почему она не назвала Германию. В ответ Валтонен замялась и попыталась аргументировать свою позицию, отметив, что, по ее мнению, у украинской армии сейчас «самые сильные козыри даже в американском понимании».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава финского МИД Элина Валтонен назвала Россию хронической угрозой для Евросоюза.

    Ранее министр допустила возможность отправки западных войск на Украину.

    При этом немецкий Бундесвер столкнулся с нехваткой личного состава в Литве.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    9 мая 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал лучшую кандидатуру на роль переговорщика между Россией и Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами стал бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер, отметил президент России Владимир Путин.

    Президент России ответил на вопросы представителей СМИ о перспективах восстановления дипломатического взаимодействия с Европой, передает РИА «Новости». Журналисты поинтересовались мнением главы государства о наиболее подходящем кандидате для ведения диалога.

    «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», – заявил российский лидер.

    «Мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов… Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы, и в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами», – добавил Владимир Путин.

    Как отмечалось, бывший канцлер Германии Герхард Шредер сохранил дружеские отношения с Владимиром Путиным.

    Российский президент публично высказался о попытках западных политиков унизить экс-канцлера ФРГ.

    10 мая 2026, 06:47 • Новости дня
    Сабуров провалил экзамен по русскому языку
    Tекст: Антон Антонов

    Выступая на концерте в Дубае, казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, сообщил, что не смог сдать тест по русскому языку  при попытке оформить официальные документы.

    Процедура требовалась преимущественно для урегулирования налоговых вопросов, передает РИА «Новости».

    «Я поддерживаю миграционную политику России. Я пытался получить официальные документы в России», – рассказал Сабуров зрителям.

    Стендапер отметил, что проходил тестирование одновременно с супругой. Вопросы, по его словам, оказались трудными. В частности, он упомянул задание про дату Крещения Руси.

    В результате жена комика успешно справилась с экзаменом, а он потерпел неудачу.

    На протяжении всего выступления в Дубайской опере комик неоднократно просил публику не снимать его монологи на видео. Артист объяснил это тем, что фрагменты шуток могут вырвать из контекста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ограничили Нурлану Сабурову въезд в Россию на 50 лет. Правоохранители задержали комика в столичном аэропорту Внуково для вручения соответствующего уведомления. Эксперты назвали шансы артиста на успешное обжалование данного запрета крайне малыми.

    9 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в многолетнем обмане России
    Tекст: Антон Антонов

    Западные политики с 1990-х годов намеренно вводили Москву в заблуждение, заявил президент России Владимир Путин.

    «Стремясь использовать Украину, как инструмент для достижения своих геополитических целей, эти деятели на Западе – они же всех обманывали, публично сейчас об этом говорят», – подчеркнул глава государства во время общения с журналистами.

    По словам российского лидера, этот процесс начался задолго до текущих событий. Путин напомнил, что политика введения в заблуждение стартовала еще в начале 1990-х годов. Тогда западные страны обещали не расширять Североатлантический альянс на Восток, однако эти заверения так и остались невыполненными, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению. Он обвинил западные элиты в провоцировании конфликта на Украине.


    9 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин объяснил отсутствие военной техники на параде в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Решение об отказе от демонстрации военной техники на параде в Москве принято не только по соображениям безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин сообщил журналистам, что проведение праздничных мероприятий без участия техники связано также с необходимостью сосредоточить усилия вооруженных сил на выполнении задач в рамках специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    «Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но, прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции», – заявил глава государства.

    Путин подчеркнул, что сейчас ключевая задача армии – окончательный разгром противника, и именно на этом должно быть сосредоточено основное внимание военных.

    «Эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления», – подчеркнул Путин.

    Министерство обороны России анонсировало проведение парада без участия колонны военной техники.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение необходимостью минимизации террористической угрозы.

    В итоге парад Победы на Красной площади прошел в усеченном формате.

    10 мая 2026, 00:34 • Новости дня
    Захарова ответила Мерцу на слова о визите Фицо в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении поговорить с премьером Словакии Робертом Фицо, который выбрал День Победы в России вместо Дня Европы.

    «Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами», – заявила Захарова РИА «Новости».

    Она также добавила: «Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо серьезный разговор после визита в Москву. Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном заявил: «Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

    Сам глава словацкого правительства назвал большой честью присутствие на праздновании Дня Победы в России. Президент России Владимир Путин отметил неизменную позицию политика по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    9 мая 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о ноте МИД и подчеркнул решительность Минобороны ответить на вероятные действия Киева по срыву Дня Победы.

    После серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева.

    По словам главы государства, Россия не ограничилась только заявлением Министерства обороны, но также направила ноту через МИД, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что заявление Минобороны о возможности ответа России на попытки Киева сорвать празднование Дня Победы было предельно ясным.

    «Что касается провокационных заявлений, то эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете», – сказал Путин журналистам.

    «В начале министерство обороны выступило с определенным заявлением, оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий, мы вынуждены будем нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного?»  – сказал Путин.

    «У России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ РФ на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования Дня Победы на Красной площади.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

    Позже МИД России направил соответствующую ноту во все аккредитованные дипломатические миссии.

    10 мая 2026, 09:21 • Новости дня
    Британский военный аналитик оценил парад Победы в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Парад Победы в Москве показал, что Западу не удалось запугать Россию, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Меркурис в эфире YouTube-канала заявил, что Парад Победы в Москве продемонстрировал неспособность Запада оказать давление на Россию, передает РИА «Новости».

    По его словам, праздник показал, что Россия близка к завершению конфликта на Украине на своих условиях, а действия западных стран не смогли изменить ситуацию.

    Меркурис отметил: «Он (Владимир Путин) заставил американцев надавить на Украину, заставил украинцев соблюдать перемирие».

    По мнению аналитика, финал парада и слова Путина «Победа будет за нами» подтверждают уверенность российского руководства в скором достижении военной победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, традиционный парад Победы прошел в Москве в штатном режиме.

    Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественного мероприятия на Красной площади.

    Российский лидер отметил вдохновляющую силу подвига поколения победителей для бойцов спецоперации.

    10 мая 2026, 09:17 • Новости дня
    Стали известны последние слова закрывшего товарища от дрона Героя России Купова
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трое разведчиков под командованием Михаила Купова в начале марта 2025 года в тылу ВСУ за несколько дней освободили две лесополосы. Во время отхода при атаке украинских БПЛА командир закрыл собой товарища и получил смертельное ранение, рассказали десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север», участвовавшие в операции.

    Офицер разведки с позывным Юстас отметил, что группе была поставлена тяжелая задача – пройти линию боевого соприкосновения, где противник вел усиленную разведку подступов. По его словам, было принято решение продвигаться между боевыми порядками, где противник не ожидал появления разведчиков.

    Операторы беспилотников направили группу ночью, и разведчики успешно зашли в тыл, взяв в плен восемь украинских военнослужащих. Когда пленные перестали выходить на связь, украинское командование отправило еще двоих солдат проверить ситуацию, и они также попали в плен.

    При выводе пленных на расстоянии около 2-3 км по открытой местности группа была накрыта минометным огнем, а затем атакована ударным дроном, известным как «Баба-яга».

    По словам разведчика с позывным Монгол, украинские военные открыли огонь по собственным позициям, обнаружив отсутствие связи с пленными.

    Во время атаки командир Купов получил тяжелое ранение, но продолжал руководить операцией до последнего момента. Его боевой товарищ привел последние слова командира, сказанные в эфир: «Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге».

    Михаилу Купову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации указом президента от 28 ноября 2025 года. Медаль «Золотая Звезда» была передана его родственникам в январе этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рядовой Равиль Гайнулин спас раненого сослуживца после атаки украинского беспилотника в ДНР.

    Боец с позывным «Охотник» получил ранение при спасении четверых товарищей от удара FPV-дрона.

    Российский штурмовик погиб во время прикрытия мирных жителей от вражеских беспилотников в Волчанске.

    9 мая 2026, 22:08 • Новости дня
    Путин назвал условия для личной встречи с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что не инициирует встречу с Владимиром Зеленским, но и не отказывается от нее, однако переговоры с украинским лидером должна стать окончательной точкой.

    По его словам, встреча может состояться, если инициативу проявит украинская сторона, передает РИА «Новости».

    «Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся», – отметил Путин в ходе пресс-подхода.

    Глава российского государства также подчеркнул, что встреча возможна только в случае достижения окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на долгосрочную перспективу.

    «Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу: чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка», – сказал Путин.

    Путин также сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова Зеленского о готовности к личной встрече, однако подобные сигналы из Киева уже неоднократно поступали ранее.

    «Я услышал в разговоре с Фицо ещё раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу, но мы слышим это не первый раз», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что по итогам разговора с Фицо не было получено какого-либо особого послания от украинской стороны: «Господин Фицо мне сказал о своей встрече с Зеленским. Как бы особого послания там и не было», – добавил Путин.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен. Он отметил, что такая ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил актуальность приглашения Владимира Зеленского в Москву.

    9 мая 2026, 21:17 • Новости дня
    Захарова высмеяла «разрешившего парад» Зеленского сравнением с Пугачевой

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова провела параллель между украинским лидером Владимиром Зеленским, «разрешившим» парад в Москве и эстрадной артисткой Аллой Пугачевой, «разрешавшей» весну.

    Дипломат Мария Захарова с иронией отреагировала на абсурдные инициативы Зеленского в своем Telegram-канале.

    Она напомнила об указе украинского лидера, в котором тот якобы позволил проводить торжества в Москве.

    Представитель МИД сослалась на реакцию бывшего премьера Польши Лешека Миллера. «Следующим шагом должно стать разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту – на открытие пирамид ровно в девять часов», – заявил ранее политик.

    В ответ на это высказывание дипломат в шутку поинтересовалась реакцией польского деятеля на новость о том, что наступление весны традиционно «разрешала» Алла Пугачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-премьер Польши Лешек Миллер иронично прокомментировал указ Владимира Зеленского о «разрешении» парада Победы в Москве.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал этот абсурдный документ откровенной политической клоунадой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у Москвы необходимости получать дозволение на проведение торжеств.

    9 мая 2026, 19:44 • Новости дня
    Итальянский телеведущий удивился сплоченности россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский телеведущий Федерико Арнальди признался, что впервые приехал в Россию именно в майские дни и был поражен атмосферой сплоченности, которой не встречал у себя на родине.

    Итальянский телеведущий Федерико Арнальди, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ, поделился своими впечатлениями от празднования Дня Победы в России, передает Lenta.ru.

    После участия в акции «Страна поет «Катюшу» он отметил, что был поражен атмосферой единства, которую ощутил в мае, когда впервые приехал в Россию. По словам Арнальди, такого чувства сплоченности в Италии он не встречал.

    Телеведущий обратил внимание, что в Италии жители разных регионов больше выделяют и продвигают свои традиции, кухню и обычаи, в то время как в России люди объединяются общими ценностями. В этом году Арнальди участвовал во всероссийской акции, когда ровно в 13.30 по московскому времени по всей стране прозвучала песня «Катюша». К исполнению присоединились артисты ансамбля имени А.В. Александрова, певицы Люся Чеботина и Алсу, телеведущий Вячеслав Макаров и другие знаменитости.

    Трансляция выступления прошла на «Авторадио» и НТВ. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров объяснил, что «Катюша» стала голосом Великой Победы и символом общей исторической памяти. Он подчеркнул, что когда эту песню одновременно поют в разных уголках страны, связь между людьми становится по-настоящему ощутимой и значимой.

    Участники шествия «Бессмертного полка» в Кельне слушали знаменитую песню «Катюша».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы.

    10 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали тяжелых переговоров по перемирию ко Дню Победы
    Tекст: Ольга Иванова

    Соглашение о прекращении огня на Украине ко Дню Победы потребовало двухдневных напряженных телефонных консультаций с американской стороной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Остановка боевых действий обсуждалась крайне напряженно, передает РИА «Новости».

    Инициатива лидера США подразумевала режим тишины с 9 по 11 мая и обмен пленными с Киевом в формате тысяча на тысячу.

    «Договоренность достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Все это было непросто», – заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам российского чиновника, регулярные телефонные контакты подтверждают постоянное участие Вашингтона в процессе урегулирования ситуации.

    Представитель Кремля при этом назвал несерьезным указ Владимира Зеленского, символически «разрешающий» проведение парада в российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стороны согласовали прекращение огня до 11 мая включительно.

    Москва поддержала инициативу Дональда Трампа об обмене пленными в формате «тысяча на тысячу».

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал откровенной клоунадой указ Владимира Зеленского о параде в Москве.

    10 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    Полянский заявил о желании ЕС нанести России стратегическое поражение
    Tекст: Антон Антонов

    Европейские дипломаты на площадке ОБСЕ перестали упоминать необходимость мирного урегулирования украинского конфликта и своего присутствия за столом переговоров, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Когда я только приехал, многие европейцы в своих выступлениях говорили о том, что они должны быть за переговорным столом, что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом, что Россия должна «остановить войну». Сейчас из последних выступлений это уже не следует», – сказал Полянский.

    Полянский заявил, что западные государства питают иллюзии относительно возможности нанести Москве стратегическое поражение, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что европейцы воодушевились недавними маневрами США на переговорном треке и отсутствием масштабных изменений на поле боя. «Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте», – подчеркнул постпред.

    Полянский добавил, что Владимир Зеленский использует подобные настроения для мобилизации максимального количества ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский обвинил страны Евросоюза в подталкивании Киева к срыву мирного диалога. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным участие европейских политиков в переговорном процессе. На заседании Совбеза ООН российская сторона указала на попытки Запада создать иллюзию успехов украинской армии.

