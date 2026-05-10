Масштабный марш против антисемитизма прошел в центре Лондона

В Лондоне после нападений на еврейские организации прошла акция протеста

Tекст: Мария Иванова

Крупная демонстрация состоялась возле резиденции премьера Кира Стармера, передает ТАСС.

Поводом для акции послужила серия атак на еврейские организации и местных жителей. Протестующие принесли флаги Израиля, Британии и Ирана шахского периода, а со сцены выступили известные общественные деятели.

Один из участников шествия подчеркнул необходимость искоренения ненависти. «Мы требуем двух вещей. Во-первых, необходимо усилить безопасность еврейских общин и присутствие полиции в местах нашего проживания. Во-вторых, мы требуем преследовать по закону тех, кто допускает антисемитские высказывания или действия», – заявил демонстрант.

Он добавил, что подобная риторика стала в Британии обыденностью, которую нельзя терпеть. Ситуация обострилась в конце апреля, когда в районе Голдерс-Грин выходец из Сомали ранил ножом двух прохожих. Полиция оперативно задержала нападавшего и признала инцидент терактом.

На фоне этих событий британские спецслужбы повысили уровень террористической угрозы до серьезного впервые с 2021 года. Кроме того, с февраля в столице участились случаи поджогов автомобилей скорой помощи и зданий благотворительных фондов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предостерег Иран от поощрения антисемитизма в Соединенном Королевстве.

До этого лондонская полиция арестовала более двух десятков подозреваемых из-за серии антисемитских акций.