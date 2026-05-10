Дмитриев отметил неохотное признание западными СМИ фактов украинской коррупции
Западная пресса крайне неохотно обращает внимание на задокументированные свидетельства коррупционных преступлений в окружении украинского лидера Владимира Зеленского, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал реакцию западных медиа на коррупционные скандалы в Киеве, передает РИА «Новости». Поводом стала публикация французского журнала Express, который обратил внимание на материалы украинских журналистов о злоупотреблениях в высших эшелонах власти.
«Западные СМИ очень медленно и неохотно открывают глаза на задокументированные случаи коррупции на Украине», – написал спецпредставитель президента России в социальной сети X. Ранее украинская пресса обнародовала данные о переговорах бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Зеленскому, с бывшим главой Минобороны Рустемом Умеровым о многомиллионных оборонных контрактах.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября 2025 года предъявило Миндичу и еще шести лицам обвинения в создании преступной организации в энергетической сфере. Среди фигурантов дела числится бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Вскоре после этого Верховная рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ опубликовали аудиозаписи разговоров бизнесмена Тимура Миндича с бывшим главой Минобороны Рустемом Умеровым.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев похвалил немецкую газету Berliner Zeitung за освещение этого расследования.
Местная пресса указала на неспособность киевского режима замять данный антикоррупционный скандал.