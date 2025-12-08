Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.20 комментариев
Рядовой российский боец спас раненого сослуживца во время атаки дрона в ДНР
Боец ВС России в звании рядового Равиль Гайнулин спас раненого товарища после атаки FPV-дрона ВСУ на эвакуационную группу в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны России.
Гранатометчик роты огневой поддержки участвовал в эвакуации раненых на багги в районе одного из населенных пунктов ДНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Во время движения машина группы подверглась атаке вражеского дрона, после чего получила серьезные повреждения и остановилась. Один из участников группы получил ранение.
Командир эвакуационной группы приказал рассредоточиться и подготовиться к повторной попытке атаки. В этот момент Гайнулин самостоятельно начал эвакуировать раненого бойца с опасного участка к укрытию.
«Достигнув укрытия, он оказал пострадавшему первую помощь, остановив кровотечение», – говорится в сообщении ведомства.
После оказания первой помощи Гайнулин вернулся к подбитой машине, помог с ремонтом и участвовал в дальнейшей эвакуации раненых бойцов штурмовых подразделений. Благодаря решительным и грамотным действиям гвардии рядового Гайнулина задача эвакуации была выполнена, жертв среди группы удалось избежать.
Ранее сообщалось, что российский военнослужащий погиб в ходе эвакуации семи мирных жителей Волчанска, он прикрывал выход пожилых и раненых людей под обстрелом дронов и минометов.