Рядовой российский боец спас раненого сослуживца во время атаки дрона в ДНР

Tекст: Алексей Дегтярёв

Гранатометчик роты огневой поддержки участвовал в эвакуации раненых на багги в районе одного из населенных пунктов ДНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Во время движения машина группы подверглась атаке вражеского дрона, после чего получила серьезные повреждения и остановилась. Один из участников группы получил ранение.

Командир эвакуационной группы приказал рассредоточиться и подготовиться к повторной попытке атаки. В этот момент Гайнулин самостоятельно начал эвакуировать раненого бойца с опасного участка к укрытию.

«Достигнув укрытия, он оказал пострадавшему первую помощь, остановив кровотечение», – говорится в сообщении ведомства.

После оказания первой помощи Гайнулин вернулся к подбитой машине, помог с ремонтом и участвовал в дальнейшей эвакуации раненых бойцов штурмовых подразделений. Благодаря решительным и грамотным действиям гвардии рядового Гайнулина задача эвакуации была выполнена, жертв среди группы удалось избежать.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий погиб в ходе эвакуации семи мирных жителей Волчанска, он прикрывал выход пожилых и раненых людей под обстрелом дронов и минометов.