Жители Одессы разгромили автобус военкомата

Жители Одессы на юге Украины разбили автобус сотрудников военкомата, спасая насильно мобилизованных граждан, сообщает в субботу издание «Страна.ua».
Жители Одессы в субботу атаковали служебный автобус сотрудников военкомата, чтобы выручить мужчин, схваченных для мобилизации, передает РИА «Новости». По данным украинского издания «Страна.ua», одесситы разбили окна в микроавтобусе территориального центра комплектования и помогли задержанным выбраться наружу.
В последнее время в интернете широко распространяются видеозаписи силового задержания на Украине. На них запечатлено, как представители военкоматов применяют силу и избивают мужчин призывного возраста, после чего увозят задержанных в неизвестном направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка между местными жителями и военкомами. В Херсонской области партизаны сожгли дом сотрудника ТЦК. В Тернополе произошла массовая драка между сотрудниками ТЦК и местными жителями.