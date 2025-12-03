Глава МИД Турции заявил о риске для судоходства из-за украинских атак

Глава МИД Турции Фидан заявил о риске для судоходства из-за украинских атак

Tекст: Денис Тельманов

По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, которые цитирует ТАСС, участившиеся случаи нападения на торговые суда в исключительной экономической зоне страны угрожают общей безопасности судоходства в Черном море.

Министр отметил, что в результате подобных атак Черное море рискует стать территорией, закрытой для международной торговли и передвижения людей.

Фидан подчеркнул, что продолжающиеся инциденты влияют не только на экономические интересы Турции, но и на стабильность региона в целом.

Он также напомнил, что видео с его утверждениями распространило турецкое внешнеполитическое ведомство после встречи министров НАТО в Брюсселе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Румынии уничтожили украинский дрон Sea Baby, который находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов в Черном море.

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин призвал к международному осуждению атак на суда в турецкой экономической зоне и оценил их как теракты.

Хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к этим атакам вблизи Турции.