Глава МИД Турции заявил о риске для судоходства из-за украинских атак

Глава МИД Турции Фидан заявил о риске для судоходства из-за украинских атак
Глава турецкого МИД Хакан Фидан предупредил, что нападения на суда у турецких берегов в Черном море могут сделать этот регион недоступным для торговли и перемещения людей.
По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, которые цитирует ТАСС, участившиеся случаи нападения на торговые суда в исключительной экономической зоне страны угрожают общей безопасности судоходства в Черном море.
Министр отметил, что в результате подобных атак Черное море рискует стать территорией, закрытой для международной торговли и передвижения людей.
Фидан подчеркнул, что продолжающиеся инциденты влияют не только на экономические интересы Турции, но и на стабильность региона в целом.
Он также напомнил, что видео с его утверждениями распространило турецкое внешнеполитическое ведомство после встречи министров НАТО в Брюсселе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Румынии уничтожили украинский дрон Sea Baby, который находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов в Черном море.
Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин призвал к международному осуждению атак на суда в турецкой экономической зоне и оценил их как теракты.
Хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к этим атакам вблизи Турции.