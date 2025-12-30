Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.28 комментариев
«Северяне» узнали, что солдаты ВСУ отказываются контратаковать у Мелового-Хатнего
Российские военнослужащие группировки войск «Север» в районе Меловое-Хатнее продвинулись на семи участках по лесопосадкам на 600 м, поразив авиацией ВКС России 129 отмбр в районе Колодезного.
«В подразделениях ВСУ военнослужащие отказываются идти в контратаки. В связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции и минирует подступы к своим позициям дистанционным способом», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».
В населенных пунктах и лесных массивах южнее Волчанска идут суровые бои. На Хатненском участке ведется зачистка лесных массивов, причем противник подтянул резервы и контратакует.
У Старицы российская авиация и «Солнцепеки» отработали по позициям 72 омбр и 127 отмбр в лесопосадках, штурмовики продвинулись на двух участках на 250 м, а в лесном массиве возле Лимана «Северяне» заняли четыре опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 650 м и отразив контратаку ВСУ.
В Сумском и Краснопольском районах продвижение на шести участках фронта достигло 500 м. Авиация ВКС и артиллерия группировки войск «Север» отработали по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Павловки: уничтожен командный пункт инженерно-саперного взвода механизированного батальона 17 отмбр, ликвидирован командир взвода в звании лейтенанта.
«За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ сбежали с позиций в лесу возле Лимана. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные за последние две недели установили контроль над Высоким в Сумской области, Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.