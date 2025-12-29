Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.0 комментариев
Российские войска отрезали от снабжения группировку ВСУ у Красного Лимана
Российские войска овладели дорогой Красный Лиман – Закотное – Северск
Российские подразделения заблокировали важный логистический маршрут украинских формирований у Красного Лимана, что затруднит снабжение противника на этом направлении.
Подразделения Вооруженных сил России перерезали ключевые пути снабжения украинских формирований у Красного Лимана, передает ТАСС.
Командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев сообщил, что 164-я и 169-я мотострелковые, а также 11-я танковая бригады полностью овладели основным дорожным направлением между Красным Лиманом, Закотным и Северском.
По его словам, в результате этого основные возможности для доставки вооружения, техники и других ресурсов украинским подразделениям на данном участке были значительно ограничены.
Кузовлев подчеркнул, что действия российских войск создали серьезные препятствия для снабжения группировки противника.
Командующий доложил о результатах операции президенту России Владимиру Путину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успехи Вооруженных сил России на Краснолиманском направлении.
Российские военные установили контроль над Высоким в Сумской области, Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение и освободили Заречное в Запорожской области.