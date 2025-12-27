  • Новость часаПутин: Россия пытается закончить начатую Киевом войну
    На Украине началась системная кампания по ослаблению власти Зеленского
    Военный эксперт Кнутов объяснил массированный удар возмездия по Украине
    Политолог отреагировал на разоблачение ОПГ депутатов в Верховной раде
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    Путин: Россия пытается закончить начатую Киевом войну
    Путин поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова
    Захарова прокомментировала видео празднования Рождества на Украине
    Комбриг «Центра» рассказал об освобождении Димитрова в три этапа
    Гроссмейстер Карлсен бурно отреагировал на проигрыш россиянину Артемьеву
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети задерживаются в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    27 декабря 2025, 22:01 • Новости дня

    ВС России взяли под контроль Высокое, Вильчу и Прилипку

    Генштаб России сообщил о взятии под контроль Высокого, Вильчи и Прилипки

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные за последние две недели установили контроль над Высоким в Сумской области, Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.

    Российские войска взяли под контроль три населённых пункта – Высокое в Сумской области, Вильча и Прилипка в Харьковской области, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на совещании с участием Владимира Путина. Он подчеркнул, что эти действия проводятся в рамках создания полосы безопасности у границ России.

    По словам Герасимова, в ДНР продолжаются ожесточённые бои. Российские военные ведут бои в юго-восточной и восточной частях города Красный Лиман, а в населённом пункте Дробышево сопротивляющаяся группировка противника окружена, и, как отметил генерал, «идёт её уничтожение».

    Герасимов также сообщил о продвижении Южной группировки российских войск после освобождения Северска – они ускоренными темпами продвигаются в направлении Славянска в ДНР. Он отметил, что эти успехи достигнуты за последние две недели.

    В ходе совещания генерал Герасимов заявил, что  войска объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях.

    Ранее Владимир Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова.

    Министр обороны Белоусов поздравил 247-й полк с освобождением Степногорска.

    Президент России Владимир Путин сказал «большое спасибо» военным за освобождение Гуляйполя.



    27 декабря 2025, 01:30 • Новости дня
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Служебный ноутбук с личными данными младшего лейтенанта ВСУ был обнаружен в оставленном подразделением блиндаже вместе с документацией и оборудованием, рассказали в российских силовых структурах.

    «Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя Ивано-Франковской области с грозным ником «Ночной кошмар зеро», – заявил источник РИА «Новости».

    В российском силовом ведомстве уточнили, что батальон, где служил Калинский, был преобразован из 75-го батальона 102-й бригады территориальной обороны после реформы украинских войск.

    Город Гуляйполе находится в Запорожской области, которая с 2022 года входит в состав России, однако часть ее территорий, включая город Запорожье, пока остается под контролем украинской стороны. Мелитополь с марта 2023 года является административным центром региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи. Кроме того, в ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.

    27 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские солдаты были застигнуты врасплох российскими штурмовиками во время чаепития в одном из домов в поселке Косовцево Запорожской области.

    Об этом сообщил командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Лев, передает ТАСС.

    «Мы зашли в дом, они [солдаты ВСУ] сидели, пили чай», – рассказал командир.

    Напомним, российские войска освободили Косовцево в Запорожской области, создав условия для блокады снабжения ВСУ.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    27 декабря 2025, 13:58 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил массированный удар возмездия по Украине

    Военный эксперт Кнутов: Массированные удары по Украине – это призыв к Киеву садиться за стол переговоров

    Военный эксперт объяснил массированный удар возмездия по Украине
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новые массированные удары России – это призыв к Украине садиться за стол переговоров, также они признаны показать, что если Россия решит разговаривать жестким языком, то Украина в вопросах энергетики и промышленного производства практически окажется в XIX веке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на субботу ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ.

    «Цель массированного удара России – серьезно ослабить военно-промышленный комплекс Украины. В Киеве находятся военные штабы и различные пункты управления. Я думаю, что в украинской столице также были поражены чисто военные и энергетические объекты. Но нужно дождаться данных объективного контроля», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    Задача России сейчас заключается в том, чтобы «сконцентрировать внимание киевского руководства на ликвидации последствий этих ударов». «Пока это только предупреждение Владимиру Зеленскому, который при поддержке европейцев выдвигает новые требования по мирному урегулированию. Эти удары призваны показать, что если Россия решит разговаривать жестким языком, то Украина в вопросах энергетики и промышленного производства практически окажется в XIX веке. России по силам добиться этого, что она и демонстрирует», – пояснил собеседник.

    По мнению Кнутова, массированный удар – «это фактически призыв к Украине садиться за стол переговоров и договариваться на тех условиях, которые были выработаны президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на переговорах на Аляске в августе этого года».

    «С другой стороны, Россия демонстрирует свои большие возможности в чисто военном отношении. Если мы начнем так же работать по Харькову и Днепропетровску (украинское название Днепр), то там мало что останется от промышленного производства. Но мы пока не делаем этого, а пытаемся убедить киевские власти сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, в Киеве не слышат наших дипломатических призывов. Поэтому остается только одно – военное воздействие», – пояснил Кнутов.

    Использование разнообразных средств поражения, включая гиперзвуковые комплексы «Кинжал», беспилотники «Герань» и «Гербера», влияет на способность систем ПВО Украины противостоять массированным ударам.

    «Большое количество беспилотников призвано отвлечь ПВО и практически ведут к тому, что зенитная артиллерия и различные наземные комплексы начинают расходовать дорогие ракеты. Большое количество целей в воздухе перегружает ПВО Украины, комплексы просто не успевают отрабатывать по потоку беспилотников, которые двигаются с разных направлений», – пояснил спикер.

    Таким образом, России удается повысить результативность своих ракетных ударов. «Гиперзвуковые комплексы задействуются для поражения наиболее важных целей, в первую очередь это переданные Украине ЗРК Patriot. Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что еженедельно на Украине уничтожается или выводиться из строя один Patriot. Оценивая ситуацию в целом, с учетом жалоб Зеленского на нехватку комплексов ПВО, можно сказать, что небо над Украиной дырявое и не прикрыто полностью. А различные российские ударные средства имеют подавляющее преимущество», – рассуждает Кнутов.

    В ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины. Как пояснили в Минобороны РФ, это был ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам производства ударных БПЛА.

    Первый сигнал тревоги был объявлен в Киеве в 2.27 ночи по местному времени (3.27 мск) и сохранялся до настоящего момента. Воздушная тревога также объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу города наблюдается сниженное давление воды. Причиной названы повреждения в системе энергоснабжения. Городские власти позже рассказали об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов Киева. Из-за пожаров в украинской столице образовался густой смог.

    По данным украинских СМИ, есть повреждения на киевских ТЭС и ТЭЦ. По данным премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в Киеве и области без света остались около 600 тыс. абонентов.

    27 декабря 2025, 13:38 • Новости дня
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные продолжают уничтожать небольшие группы противника на улицах Купянска.

    «Я нахожусь в городе Купянске на улице первого мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам», – рассказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным «Уран» в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что город Купянск в Харьковской области остается под контролем подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла.

    Глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    Спикер МИД России Мария Захарова подчеркивала, что освобожденный Купянск в Харьковской области продолжает находиться под контролем российских военных, несмотря на заявления украинской стороны о якобы проведенной там операции.

    27 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам производства ударных БПЛА.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты 78 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 295 беспилотников, 640 ЗРК, 26 747 танков и других бронемашин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 205 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 143 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Отметим, что на данный момент длительность воздушной тревоги в Киеве достигла девяти часов. В субботу в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Украинскую столицу накрыл смог из-за пожаров после взрывов.

    ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    27 декабря 2025, 00:35 • Новости дня
    В Петербурге пресекли деятельность восхвалявшей Зеленского секты

    Tекст: Катерина Туманова

    В Санкт-Петербурге более 70 членов псевдорелигиозной организации из разных регионов страны стали фигурантами проверки по подозрению в распространении ложной информации об армии России.

    «На прерванном силовиками собрании находилось около 70 человек из различных регионов России. В их отношении проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России», санкция по которой подразумевает до 10 лет лишения свободы», – сообщили в правоохранительных органах РИА «Новости».

    Организация была создана на Украине под видом курсов обучения целительству и «пробуждения сознания», но де-факто ее руководители ведут против России психоментальную войну. Источник сообщил, что на собраниях обсуждают специальную военную операцию и организуют молебны «за здравие Зеленского».

    Лидеры группы позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес российских военных, называя их «орками» и «ватниками», в то время как военнослужащих Украины называли «светлыми силами».

    Членам организации запрещается делиться информацией об их деятельности с православными священниками, однако предписывается продвигать одобрение позиции группы в семье и среди друзей. По распоряжению руководства, адепты обязаны непрерывно молиться о защите россиян от мобилизации по установленному расписанию.

    В руководство секты входят преподаватели учебных заведений, которые скрывали свое участие, осознавая «незаконность и подрывной характер их деятельности».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ФСБ выявила в ЛНР украинскую секту.  Похищавшую ветеранов СВО банду вымогателей задержали в Москве.

    27 декабря 2025, 12:41 • Новости дня
    ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск
    ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На Купянском направлении за минувшие сутки подразделения 6-й армии отразили три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии около Благодатовки, Паламаревки и Осиново с целью прорыва в Купянск, сообщили в Минобороны.

    Кроме того подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Подолов, Купянска-Узлового, Болдыревки Харьковской области и Яровой Донецкой народной республики (ДНР). Противник потерял до 60 боевиков. Уничтожены два бронеавтомобиля и два пикапа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» за сутки потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены четыре склада с боеприпасами

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Писаревкой и Гаврилово Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Прилипки, Старицы и Вильчи.

    При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и три РЭБ. Уничтожены два склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах Никифоровки, Донецкого, Резниковки, Славянска, Кривой Луки, Рай-Александровки и Степановки ДНР.

    Противник потерял до 115 военнослужащих, четыре бронемашины, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и склад матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты у Артемовки, Торецкого, Димитровв, Гришино, Белицкого, Родинского, Нового Донбасса ДНР, Новопавловки и Ивановки Днепропетровской области.

    Потери противника составили более 440 военнослужащих, бронемашина и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны под Добропасово, Гавриловкой Днепропетровской области, Прилуками, Воздвижевкой, Косовцево и Терноватым Запорожской области.

    ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, танк, девять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада матсредств, отчитались в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов уничтожили технику и робота ВСУ под Купянском.

    Накануне российские войска освободили Косовцево в Запорожской области, а до этого они  освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР.

    27 декабря 2025, 04:58 • Новости дня
    Марочко: В ДНР за Резниковку начались бои, Димитров зачищают

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвинулись западнее Свято-Покровского и начали бои за Резниковку в ДНР, а в Димитрове (украинское название Мирноград) началась зачистка города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За несколько суток нашим военнослужащим удалось продвинуться западнее населенного пункта Кирово, оно же Свято-Покровское. Сейчас идут бои непосредственно за населенный пункт Резниковка», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что ВС России продвигаются и на северо-запад, и на юго-запад от Резниковки. Он допустил, что в начале следующей недели населенный пункт может быть взять под стопроцентный контроль российских военных.

    «Касаемо Димитрова: по улице Центральной полностью разрезана украинская группировка. По сути, идет зачистка данного населенного пункта. У противника абсолютно нет никаких шансов выйти из города», – отметил он.

    По словам Марочко, в подвалах города еще укрываются мирные жители – им  оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный Виталий Набережный заявлял, что попытки украинских военных выйти из Димитрова обречены на провал. Пушилин заявлял, что кольцо вокруг Димитрова сужается. Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР.

    27 декабря 2025, 05:53 • Новости дня
    Из ВСУ за год дезертировали или ушли в самоволку более 200 тыс. человек

    ТАСС: Из ВСУ за год дезертировали или ушли в самоволку более 200 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение 2025 года численность дезертиров и «самовольно ушедших» из ВСУ бойцов превысила 200 тыс., что составляет около четверти численности всех военнослужащих.

    С начала 2025 года из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали или самовольно покинули службу свыше 200 тыс. военнослужащих, – подсчитали в ТАСС.

    Эта цифра приближается к четверти всей украинской армии, чья численность оценивается в 800 тыс.

    Сянваря по октябрь число дезертиров и «самовольщиков» оценивалось в 176 тыс. человек на основании сведений Государственного бюро расследований Украины и офиса генерального прокурора.

    После рекордных показателей октября – почти 19,6 тыс. случаев – украинские правоохранительные органы прекратили публиковать обновленные статистические данные.

    В ноябре и декабре ситуация официально не освещалась, однако Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС России, 18 декабря заявил, что ежемесячно ряды ВСУ покидают до 30 тыс. военнослужащих. Представители Киева признавали сохранение высоких темпов дезертирства.

    Напомним, коррупционные разоблачения в высших эшелонах украинской власти вызвали резкое ухудшение морального состояния солдат и рост числа дезертиров, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ. Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ. Испанская Pais сообщила, что солдаты ВСУ считают это Рождество для них последним.

    27 декабря 2025, 20:45 • Новости дня
    Путин поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова

    Путин поблагодарил освободивших Димитров бойцов за эффективность и смекалку

    Tекст: Мария Иванова

    Во время совещания на одном из командных пунктов спецоперации президент России Владимир Путин отметил профессионализм и находчивость военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих 5-й мотострелковой бригады за эффективную работу и проявленную смекалку при освобождении города Димитров на Украине, передает ТАСС.

    «Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую эффективную очень работу и за результат», – обратился президент к участникам операции во время совещания на одном из командных пунктов СВО. Он отдельно отметил мужество, героизм, а также грамотное управление войсками.

    «Поздравляю <…> всех наших бойцов и офицеров, которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений», – подчеркнул он.

    «Знаю – и начальник Генерального штаба докладывал: проявили, что называется, смекалку и мужество. Спасибо вам большое!» – добавил президент.

    В рамках встречи Путин по видеосвязи заслушал доклады командиров освобождавшей Димитров бригады.

    К разговору был подключен полковник Рамиль Фасхутдинов, который сообщил о текущей ситуации в городе и ходе штурма. Позже присоединился и старший лейтенант Владимир Сененко, один из первых вошедших в Димитров, что, по словам Путина, также важно для объективной картины происходящего.

    Президент подчеркнул: «Что касается Димитрова – это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики».

    По словам главы государства, позиция, занятая российскими военными, позволяет продвигаться к выполнению поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин посетил один из пунктов управления войск спецоперации на Украине.

    Президент России ранее, в ходе «Итогов года», дал подробный комментарий о ситуации на фронте.

    26 декабря 2025, 22:50 • Новости дня
    Axios узнал о готовности Зеленского к референдуму по территориям

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил порталу Axios, что надеется согласовать рамочное соглашение с американским лидером Дональдом Трампом о прекращении войны, когда они встретятся в воскресенье.

    «Зеленский также заявил, что готов вынести этот план на референдум, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней», – пишет Axios.

    Зеленский подчеркнул, что достигнут значительный прогресс, хотя план Трампа по-прежнему требует болезненных территориальных уступок от Украины на востоке. Зеленский по-прежнему надеется улучшить эти условия, поэтому заявил, что ему  потребуется одобрение украинского народа, если не удастся занять «твердую» позицию по территориям.

    По данным Axios, американская сторона рассматривает готовность Зеленского провести референдум и возможность территориальных уступок как важный шаг вперед.

    «Как подчеркнул Зеленский в телефонном интервью Axios, проведение подобного плебисцита повлечет за собой серьезные политические, логистические и связанные с безопасностью сложности. Поэтому он считает, что 60-дневное прекращение огня для организации и проведения голосования  «минимальный срок», – сказано в статье.

    Высокопоставленный американский чиновник сообщил Axios, что россияне понимают необходимость прекращения огня, если Зеленский инициирует референдум, но хотят более коротких сроков.

    Зеленский добавил, что ему пока не ясно, готова ли Россия согласиться с планом Трампа. По его словам, большинство аспектов двустороннего соглашения между США и Украиной установлены и кодифицированы в пяти документах, хотя может быть добавлен и шестой.

    Напомним, украинские СМИ в начале недели опубликовали текст мирного плана Киева из 20 пунктов, который включает подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении с международным мониторингом и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 25 декабря Зеленский сообщил о часовой беседе со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались возможные форматы и время будущих мероприятий.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. По данным Washington Post Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе и заявил о готовности отвести войска с этих территорий при сохранении позиций в других регионах.

    27 декабря 2025, 07:01 • Новости дня
    Боец «Самурай» рассказал о заминированных ВСУ мобильниках в Косовцево

    Tекст: Катерина Туманова

    При освобождении Косовцево в Запорожской области российские военнослужащие группировки войск «Восток» обнаружили очередные минные ловушки в исполнении боевиков ВСУ.

    Российские военнослужащие в ходе освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области выявили заминированные мобильные телефоны, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск "Восток" с позывным "Самурай".

    «Стоит только взять человеку телефон – происходит взрыв, отрыв конечности практически гарантирован. В таких ситуациях телефоны трогать нельзя: обходим, передаем информацию задним, что здесь заминировано, и проходим мимо», –  рассказал РИА «Новости» боец с позывным «Самурай».

    Напомним, Минобороны России сообщило 26 декабря об освобождении бойцами  группировки войск «Восток» населенного пункта Косовцево в Запорожской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России после освобождения Косовцево создали условия для блокады снабжения ВСУ. Кроме того, российские войска освободили  Заречное в Запорожской области.

    27 декабря 2025, 05:12 • Новости дня
    Европейцы готовы к любому повороту на переговорах Трампа и Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейские чиновники ожидают позитивного итога переговоров американского лидера Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, однако допускают, что ситуация может развиваться непредсказуемо.

    «По словам американских и европейских чиновников, на воскресной встрече не ожидается участия европейских лидеров. Как сообщили европейские чиновники, украинцы добивались встречи Зеленского и Трампа в течение нескольких месяцев. Европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку они описывают текущую динамику отношений между США и Украиной как продуктивную», – сообщает CNN.

    Тем не менее, они признают, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем, так как «с Трампом не бывает сценариев с низким уровнем риска», сказал один из чиновников НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Трампом. Перед грядущей встречей с Зеленским Трамп заявил об одном важном условии, без которого у украинского гостя «ничего нет». Axios узнал о готовности Зеленского к референдуму по территориям.

    27 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    Мирошник объяснил, как демократические выборы легализуют Украину на переговорах

    Мирошник указал, как демократические выборы легализуют Украину на переговорах

    Tекст: Катерина Туманова

    В России считают, что выборы на Украине должны пройти с учетом всех демократических норм, так как в противном случае они будут напоминать «выборы начальника концлагеря его узниками», отметил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Россия ранее заявляла, что в будущих выборах на Украине должны участвовать в том числе украинцы, проживающие на ее территории, а это, по разным подсчетам, порядка 5–10 млн человек.

    «Сейчас в том варианте, который подразумевает [глава киевского режима Владимир] Зеленский, будут выборы начальника концлагеря его узниками. Поэтому любые выборы должны соответствовать, во-первых, всем необходимым демократическим стандартам. А во-вторых, это только один маленький шаг в большом процессе урегулирования, которое должно предусматривать целый перечень шагов, который сейчас обсуждается, – заявил «Известиям» Мирошник.

    Он пояснил, что только соблюдение всех демократических норм на выборах «может легализовать сторону Украины как подписанта мирных соглашений».

    Напомним, Зеленский заявлял, что не намерен держаться за президентское кресло. Он заявил, что готов к проведению выборов на Украине в течение 90 дней при условии, что Запад обеспечит безопасность голосования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков  отмечал, что президентские выборы на Украине могут рассматриваться киевским руководством как шанс для достижения временного перемирия. Песков заявил о неясности позиции Киева по финансированию выборов. Социолог Орсини разоблачил блеф Зеленского с выборами.

    27 декабря 2025, 03:59 • Новости дня
    Добровольцы на СВО рассказали о создании «роя дронов» для удара по ВСУ

    Бригада добровольцев создает «рой дронов» для удара по позициям ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС России разрабатывают технологии массового запуска беспилотников и защиту от воздействия систем радиоэлектронной борьбы.

    «К нам поступает большое количество «птичек» разных форматов, разных производителей. Соответственно, постоянно идёт работа по их усовершенствованию, это делается каждодневно. Беспилотники полетят роем и в большом количестве», – рассказал РИА «Новости» командир технико-эксплуатационной части с позывным «Булус».

    Кроме этого, инженеры выполняют ежедневный анализ радиочастотной обстановки и радиоразведку на линии боевого соприкосновения для выявления работы средств радиоэлектронной борьбы украинских боевиков.

    «Булус» добавил, что после выявления вражеских помех специалисты оперативно перенастраивают беспилотники: меняют частоты, видеоуправление и модули управления аппаратами для их успешного применения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия обогнала ВСУ по поставкам дронов на фронт. Росреестр сообщил о намерении удвоить число своих дронов.

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году?

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    На Украине началась системная кампания по ослаблению власти Зеленского

    Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило в Верховной раде преступную группу депутатов, которые голосовали за деньги. В коррупционной схеме оказались замешаны десятки человек. Обыски прошли в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа») – другом Владимира Зеленского. Как говорят эксперты, украинские силовики начали системную кампанию по ослаблению власти Зеленского. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

