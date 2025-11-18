Tекст: Тимур Шайдуллин

Командование ВСУ приняло решение направлять женщин в штурмовые подразделения на Сумском направлении из-за нехватки личного состава. В эфире телеканала «Звезда» военный эксперт Андрей Марочко заявил, что информация о переброске женщин поступает сейчас с этого участка фронта.

Марочко уточнил, что решению способствовали вынужденные переброски подразделений ВСУ с одного направления на другое. Первоначально части перемещались с Запорожья в Сумскую область на фоне обострения ситуации, затем – в Купянск после начала активных боевых действий там.

По словам Марочко, одновременные активные действия российских войск на нескольких направлениях оказали серьезное давление на украинское командование. Эксперт подчеркнул, что оперативная обстановка остается напряженной в Харьковской области, Запорожье и Днепропетровске, что говорит о масштабности боев на фронте. Он указал, что стратегическая инициатива сейчас у российских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Андрей Марочко заявил, что контратаки украинской армии у Купянска не достигли успеха.

Он спрогнозировал перевод боевых действий к Великомихайловке после освобождения Орестополя в Днепропетровской области.

Командование 129-й бригады Украины привлекает женщин-военнослужащих, направляя их на позиции в качестве водителей из-за массового дезертирства среди мужчин.