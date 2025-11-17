В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?9 комментариев
Марочко: ВС России сорвали атаки элитных подразделений ВСУ под Купянском
Контратаки украинской армии у Купянска с участием элитных подразделений не достигли результата, ВС РФ нанесли ощутимый ущерб противнику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ предприняли попытку деблокировать окруженные подразделения в районе Купянска Харьковской области, причем Киев привлек к этим операциям элитные соединения ВСУ, передает ТАСС.
Марочко подчеркнул: «В районе населенного пункта Купянск Харьковской области наши подразделения продолжали уничтожение окруженной группировки вооруженных формирований Украины. Противник предпринимал ряд мероприятий по деблокировке своих подразделений, в том числе проводя контратаки на данном участке». По его словам, элитные части ВСУ не смогли изменить ситуацию, а их действия были сорваны армией России, которая нанесла ощутимый урон по личному составу и технике противника.
Эксперт также отметил, что в течение минувшей недели на краснолиманском и северском направлениях российские силы успешно уничтожали противника и закреплялись на новых рубежах, развивая тактическое преимущество в зоне спецоперации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах своих командиров стрелять по мирным жителям в Купянске. Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду в Купянске для маскировки. Реактивные системы залпового огня «Ураган» сорвали ротацию украинских сил на купянском направлении.