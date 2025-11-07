Захарова: Россия рассчитывает, что Сербия сдержит обещания по экспорту вооружений

Tекст: Тимур Шайдуллин

Москва исходит из предположения, что Белград останется верен своим обязательствам по экспорту вооружений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя заявления президента Сербии Александра Вучича о готовности продавать боеприпасы Евросоюзу. Она подчеркнула, что Сербия заверяла Москву о строгом контроле над экспортом боеприпасов и отсутствии поставок на Украину.

«Мы исходим из того, что Белград будет неукоснительно придерживаться данных обещаний», – цитирует Захарову ТАСС.

Дипломат также обратила внимание на противоречивость публичных заявлений сербского президента. По ее словам, Москва фиксирует различные высказывания Вучича в зависимости от обстоятельств и местонахождения, что может вызывать вопросы относительно официальной позиции Сербии. Она добавила, что Россия неоднократно получала от руководства Сербии заверения о невозможности использования сербских боеприпасов Киевом против российских военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве не хотелось бы видеть использование сербских боеприпасов против российских военных.

Президент Сербии Вучич в ответ подчеркнул, что власти Сербии принимают все возможные меры для предотвращения поставок боеприпасов на Украину, хотя такие случаи все же бывают.

В июне 2025 года премьер-министр Сербии Милош Мацут пообещал не поставлять оружие на Украину.