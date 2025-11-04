Вучич сообщил о трудностях контроля экспорта боеприпасов из Сербии

Tекст: Ольга Иванова

Вучич заявил, что власти страны делают все возможное для предотвращения попадания сербских боеприпасов на Украину, однако это иногда происходит, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что на оборонном комплексе Сербии заняты около 30 тыс. человек, и страна заинтересована в экспортных продажах, поскольку это важный источник дохода.

По словам Вучича, после обнаружения сербских боеприпасов на украинской стороне были сделаны серьезные заявления со стороны Службы внешней разведки России в адрес Сербии и лично его самого. Он напомнил, что из-за этих случаев власти приостановили экспорт боеприпасов в июне, чтобы не допустить их попадания ни к одной из сторон конфликта.

При этом он признал, что Сербия вынуждена продавать вооружение тем странам, которые готовы его купить, чтобы обеспечить зарплаты работникам оборонной промышленности. «Есть ли в этом что-либо иррациональное?» – спросил Вучич, добавив, что Белград не намерен поставлять боеприпасы ни России, ни Украине, но продолжит искать покупателей по всему миру.

Вучич также сообщил, что сербский ВПК может ежегодно выпускать 155-160 тыс. различных снарядов: от мин калибра 60, 81 и 82 миллиметра до снарядов натовского и советского калибров, гаубичных снарядов в 120 миллиметров, а также ракет для реактивных систем залпового огня калибра 122 и 128 миллиметров. По объему производства Сербия практически сравнялась или даже опережает Францию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские страны, заключившие с Сербией соглашение на поставку боеприпасов, могут впоследствии использовать их по своему усмотрению.

Власти Сербии отметили, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

Служба внешней разведки России сообщила о поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз и Британия потратили свыше 100 млрд евро на военную поддержку Украины.