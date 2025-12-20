Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами
Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что получил в подарок от президента России Владимира Путина серебряный складень с иконами.
«Владелец люберецкой пекарни «Машенька» получил в ответный подарок от президента России Владимира Путина икону Георгия Победоносца в серебряном окладе», – передает РЕН ТВ.
Максимов рассказал, что в субботу получил в подарок от президента Путина корзину с российскими продуктами и напитками. «Ну и плюс, конечно, самый главный подарок, который мы получили от президента – это серебряный складень с иконами», – приводит его слова РИА «Новости».
Речь идет о серебряном складне с иконами равноапостольного князя Владимира, Георгия Победоносца, а также ликами Николая Чудотворца и Божьей Матери. Максимов отметил, что для него и его семьи это станет семейной реликвией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.
Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.