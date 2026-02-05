Директор МАГАТЭ назвал заливку бетона на АЭС «Пакш-2» историческим событием

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, начало основного этапа строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии стало значимым событием для обеих стран и мировой атомной отрасли, передает ТАСС.

Гросси, выступая на церемонии заливки первого бетона, подчеркнул: «Это великий день для Венгрии, России и всего международного ядерного сообщества».

Гросси поздравил руководство Росатома с достижением важной вехи и пожелал российской госкорпорации успехов в международных проектах. Он также выразил уверенность, что атомная энергетика будет способствовать мирному развитию всех стран.

По стандартам МАГАТЭ, после заливки первого бетона объект получает статус «строящейся атомной станции». Это означает завершение подготовительных работ и переход к основному этапу сооружения станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Лихачев, Петер Сийярто и Рафаэль Гросси провели встречу на стройке АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

Росатом развернул работы по строительству новых энергоблоков на объекте.

Владимиру Путину и Виктору Орбану предложили залить первый бетон на площадке строительства станции.