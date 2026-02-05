Лавров назвал странными высказывания о мифической угрозе Армении с севера

Лавров: Россия странно слышать о мифической угрозе Армении с севера

Tекст: Вера Басилая

Сергей Лавров во время переговоров в Москве с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном выразил недоумение по поводу заявлений о возможных атаках с севера на Армению, передает ТАСС.

По его словам, Россия регулярно сталкивается с подобными высказываниями, которые министр назвал странными и мифическими.

«Нам немного странно слышать периодические высказывания о том, что какие-то мифические атаки с севера готовятся против Армении, об экзистенциальной угрозе со стороны Организации Договора коллективной безопасности», – заявил Лавров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на отсутствие преследований армянских политиков, выступающих за сотрудничество с Россией.

Лавров также отметил, что товарооборот между Россией и Арменией вырос до рекордных 14 млрд долларов.