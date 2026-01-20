Лавров заявил о рекордном росте товарооборота России и Армении

Лавров: Товарооборот России и Армении достиг рекордных 14 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврова, товарооборот между Арменией и Россией достиг рекордных 14 млрд долларов, передает ТАСС.

Министр отметил, что такого уровня торговли ранее не удавалось достичь.

«Благодаря тому, что ЕАЭС предоставляет армянским товарам свободный доступ на рынки других стран – членов союза, армянский внешнеторговый товарооборот, прежде всего с Российской Федерацией, достиг рекордных показателей», – заявил министр.

Он напомнил, что Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу в 2015 году, когда её ВВП составлял около 10,5 млрд долларов. Сейчас этот показатель, по словам Лаврова, увеличился более чем в два раза и составляет 26 млрд долларов.

Министр отметил, что такие экономические показатели сложно не заметить, и они свидетельствуют о существенном росте экономики Армении за последние десять лет.

Ранее Лавров заявил, что Армения не сможет перейти на стандарты Евросоюза, оставаясь членом Евразийского экономического союза.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что страна продолжает поддерживать тесное партнерство с Россией, а экономические связи между двумя странами развиваются на фоне обсуждения новых бюджетных проектов.

