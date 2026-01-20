Лавров заявил о невозможности совмещения Арменией стандартов ЕС и ЕАЭС

Tекст: Вера Басилая

В ходе пресс-конференции по итогам 2025 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что совмещение стандартов Евросоюза и Евразийского экономического союза Арменией невозможно, передает ТАСС.

По словам министра, любому, кто знаком с принципами функционирования ЕАЭС и ЕС, очевидно, что переход на стандарты ЕС невозможен при одновременном членстве в ЕАЭС. Лавров уточнил, что эта позиция неоднократно разъяснялась российской стороной армянским коллегам, в том числе вице-премьером Алексеем Оверчуком.

«Это просто технически невозможно», – сказал глава МИД России.

Глава МИД напомнил о регулярных обсуждениях данной темы с армянским руководством, включая министра иностранных дел Арарата Мирзояна и премьер-министра Никола Пашиняна. По его словам, несовместимость обусловлена не только различиями в нормах торговли и инвестиций, но и тем, что Брюссель настаивает на трансформации нормативно-правовой базы Армении по европейским стандартам.

«Я уж не говорю о том, что эти стандарты подразумевают, как я говорил в случае с Сербией, полное присоединение к внешней политике Европейского союза, что означает и присоединение к антироссийским санкциям, к антироссийским заявлениям и так далее», – заявил Лавров.

Министр отметил подписание стратегической повестки партнерства Армении и Евросоюза в декабре 2025 года, где прописаны условия координации внешней политики, торговли и экономики. В частности, либерализация визового режима для армян сопряжена с необходимостью участия ЕС в вопросах охраны границ и правоохранительной деятельности, что вызывает вопросы из-за присутствия российских пограничников в стране.

Лавров заявил, что движение Армении к членству в ЕС не совместимо с сохранением членства в ЕАЭС и если армянское руководство примет решение, соответствующее волеизъявлению народа, это будет их право.

В отдельном заявлении, министр сообщил, что Евросоюз предоставил Армении транш в 15 млн евро, и выразил уверенность, что «брюссельская бюрократия будет заставлять армянских наших друзей отрабатывать каждый цент». По его словам, сближение с ЕС сопровождается заявлениями о гибридных угрозах со стороны России, на борьбу с которыми Евросоюз выделяет средства.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Армения не может быть одновременно членом Евразийского экономического союза и Евросоюза.

Парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, при этом ЕС не предлагал республике членство.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слухи о разрыве дипломатических и экономических отношений с Москвой.