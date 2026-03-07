Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Хотени, Новодмитровки, Мирополья, Грабовского и Новой Сечи в Сумской области, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Волчанскими Хуторами, Песчаным, Грановым и Старицей.

При этом потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Уничтожены израильская радиолокационная станция RADA RPS-42, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадвс теробороны и нацгвардии возле Лозовой, Яцковки, Святогорска, Красного Лимана, Рубцов Донецкой народной республики (ДНР), Боровой и Новоосиново Харьковской области.

Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, американские бронетранспортер М113 и бронемашина HMMWV и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция Robin IRIS производства Нидерландов и три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Дружковки, Новоселовки, Кондратовки, Калеников, Ильиновки, Краматорска, Никифоровки, Голубовки и Константиновки ДНР.

Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, итальянский бронетранспортер Puma, бронемашину и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены израильская радиолокационная станция RADA RPS-4, американская станция контрбатарейной борьбы TPS-80, шесть складов боеприпасов и мат средств, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Анновки, Золотого Колодезя, Торецкогог, Сергеевки, Белицкого, Гришино ДНР, Новоподгородного, Новониколаевки и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 335 военнослужащих и девять бронемашин. Уничтожено артиллерийское орудие.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. В течение суток в районах Гая, Добропасово и Великомихайловки Днепропетровской области отражены четыре атаки подразделений ВСУ на бронетехнике. В результате были уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе американские М113, М1117, Stryker, боевая машина пехоты и две бронемашины.

Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Старокасьяновского, Заречного, Коломийцев, Новоскелеватого Днепропетровской области, Комсомольского, Верхней Терсы и Воздвижевки Запорожской области.

Противник потерял более 360 военнослужащих, восемь бронемашин, перечислили в Минобороны.