Tекст: Катерина Туманова

«Анализ некрологов военнослужащих 57 омпбр показал, что опытных связистов преклонного возраста командование бригады массово переводит в штурмовые отряды, где их продолжительность жизни не превышает и нескольких суток», – поделились бойцы с неофициальным Telegram-каналом группы войск «Северный ветер».

Бойцы рассказали, что на Харьковском направлении за прошедшие сутки ВКС России ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Весёлого, Терновой, Колодезного, Верхней Писаревки, Песчаного, Шабельного и Пролетарского.

На Волчанском направлении при поддержке артиллеристов и операторов дронов штурмовики зачищают лесные массивы между Графским и Верхней Писаревкой, а также ведут ожесточенные бои в Волчанских Хуторах и окрестностях. В ходе боев российские бойцы захватили одного пленного ВСУ.

«Противник провел контратаку одной штурмовой группой отряда неонацистов ГУР «Кракен» (организация признана террористической и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) на позиции Северян в южной части леса. В результате комплексного огневого поражения живая сила врага уничтожена», – сообщили «Северяне».

На Великобурлукском направлении штурмовики воюют в лесных массивах, за сутки продвинулись на расстояние до 400 метров. На Липцовском направлении штурмовые группы 11 АК ожесточенно сражаются и продвигаются в направлении села Весёлое.

На Сумском направлении ВКС России и операторы ударных дронов разгромили противника и технику в районах Мирополья, Писаревки и села Новая Сечь. Штурм-группы «Северян» в Сумском районе продвинулись на восьми участках и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 300 м. Один солдат ВСУ из состава 21 омбр взят в плен.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 90 в Харьковской области), двое солдат ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие еще в январе рассказывали об ожидании «мясных штурмов» у Варачино и Алексеевки, так как подобная практика давно заведена в ВСУ. «Северяне» рассказали, как ВСУ из заключенных и мобилизованных создают мотопехов. «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных.