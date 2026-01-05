Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.5 комментариев
«Северяне» рассказали, как ВСУ из заключенных и мобилизованных создают мотопехов
«Северяне»: ВСУ из заключенных и мобилизованных создают мотопехотинцев
Военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что на Сумском направлении фронта идут ожесточенные бои, ВСУ сосредоточили массу расчетов БПЛА, которые атакуют мирное население приграничных районов, но собирать батальоны всё равно приходится собирать из того, что есть.
«В 47 омбр спецбатальон «Шквал», состоящий из бывших заключенных, доукомплектован принудительно мобилизованными военнослужащими и переформирован в мотопехотный батальон», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».
Штурмгруппы «Северян» продвинулись за сутки в Сумском районе на восьми участках фронта и в районе Грабовского – на пяти. Общее продвижение составило до 800 м.
На Теткинском и Глушковском участках артиллерия громила позиции ВСУ в районе Рыжевки и Искрисковщины.
В Черниговской области ударами ОТРК «Искандер» «Северяне» поразили хранилище и площадка для запуска ударных БПЛА дальнего действия ВСУ, уничтожено более 70 дронов, несколько единиц автомобильной техники и до взвода личного состава операторов.
На Харьковском направлении в районе Старицы продвижение до 250 м и закрепление российских бойцов состоялось на трех участках фронта в лесопосадках. Юго-западнее Лимана штурмовики зачистили участок леса, продвинувшись на 600 м и захватив в плен военнослужащего ВСУ.
В Волчанских Хуторах расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили позиции 159 омбр ВСУ на востоке населенного пункта, в районе Меловое-Хатнее идет зачистка лесных массивов возле Двуречанского.
«За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской), один взят в плен», – отмечено в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали об ожидании мясных «штурмов» у Варачино и Алексеевки. Пленённый разведчик ВСУ передал ВС России координаты важных целей. ВС России нанесли удары по цехам беспилотников и складам ВСУ.