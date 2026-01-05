«Северяне» рассказали, как ВСУ из заключенных и мобилизованных создают мотопехов

«Северяне»: ВСУ из заключенных и мобилизованных создают мотопехотинцев

Tекст: Катерина Туманова

«В 47 омбр спецбатальон «Шквал», состоящий из бывших заключенных, доукомплектован принудительно мобилизованными военнослужащими и переформирован в мотопехотный батальон», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

Штурмгруппы «Северян» продвинулись за сутки в Сумском районе на восьми участках фронта и в районе Грабовского – на пяти. Общее продвижение составило до 800 м.

На Теткинском и Глушковском участках артиллерия громила позиции ВСУ в районе Рыжевки и Искрисковщины.

В Черниговской области ударами ОТРК «Искандер» «Северяне» поразили хранилище и площадка для запуска ударных БПЛА дальнего действия ВСУ, уничтожено более 70 дронов, несколько единиц автомобильной техники и до взвода личного состава операторов.

На Харьковском направлении в районе Старицы продвижение до 250 м и закрепление российских бойцов состоялось на трех участках фронта в лесопосадках. Юго-западнее Лимана штурмовики зачистили участок леса, продвинувшись на 600 м и захватив в плен военнослужащего ВСУ.

В Волчанских Хуторах расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили позиции 159 омбр ВСУ на востоке населенного пункта, в районе Меловое-Хатнее идет зачистка лесных массивов возле Двуречанского.

«За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской), один взят в плен», – отмечено в сводке.

