    Государство объявило бой русофобии и бесконтрольной миграции
    Reuters: Экспорт нефти из Венесуэлы парализован из-за операции Трампа
    На Украине начали массово отчислять студентов
    Терапевт рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    Российские дроноводы отправили новогоднюю елку на позиции ВСУ (видео)
    ВС России нанесли удары по цехам беспилотников и складам ВСУ
    CNN сообщил о судьбе Мадуро с супругой после выхода из самолета в США
    Бордачев прокомментировал угрозы Трампа Колумбии цитатой из Ильфа и Петрова
    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды, не опирающиеся на факты. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать теплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    4 января 2026, 12:59 • Новости дня

    ВС России нанесли удары по цехам беспилотников и складам ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные использовали авиацию, артиллерию и беспилотники для уничтожения объектов ВСУ, включая цеха сборки дронов и склады боеприпасов.

    Российские войска нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также по складам с боеприпасами и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что для атаки были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», – заявили в министерстве.

    В сообщении отмечается, что удары были точечными и охватили 156 различных районов, где, по данным российской стороны, находились объекты военной инфраструктуры противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удары по объектам энергетики и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины.

    2 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского

    Политолог Шеслер: После назначения Буданова главой офиса президента Киев усилит террористическую деятельность

    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Назначение Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) на пост главы офиса Зеленского укрепит террористическую направленность политики Киева, а также скажется на переговорном треке. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер.

    «Террористическая практика украинской власти после назначения Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) будет продолжена. Не стоит забывать, что глава ГУР МО Украины является одним из основных идеологов преступных атак на территорию России», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Более того, Буданов, представляющий интересы спецслужб, по сути, является ставленником Британии. На этом фоне можно говорить о серьезном укреплении позиций Лондона на Украине. Как следствие, стоит ожидать еще большего усиления диверсионной деятельности Киева», – продолжила спикер.

    Определенные изменения ждут и переговорный трек, допускает аналитик. «России стоит отдавать себе отчет в том, что Буданов – представитель «партии войны». Поэтому никакого смягчения в позиции Киева ждать не приходится. И Зеленский лишний раз подчеркивает это новым назначением», – считает она.

    «В то же время США крайне заинтересованы в том, чтобы Украина уступила на этом направлении. Однако Трамп очень ограничен в инструментах влияния. Поэтому он, скорее всего, просто выскажет свое недовольство таким решением Зеленского», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины. Согласился ли он, пока не известно.

    По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины и в дипломатии.

    Ранее он озвучивал список кандидатов на пост главы своего офиса, в который вошли Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и собственно Кирилл Буданов.

    Между тем украинские силовики начали масштабную кампанию по ослаблению позиций Зеленского. После ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса Зеленского все его советники и помощники, включая Сергея Лещенко, лишились своих должностей.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

    1 января 2026, 15:44 • Новости дня
    Сальдо: Тела жертв в Хорлах почти полностью сгорели, как после ядерного удара

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что тела жертв удара украинских беспилотников по Хорлам практически полностью сгорели, погиб ребенок.

    О жертвах атаки украинских беспилотников на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области Сальдо сообщил в эфире «России-24».

    По его словам, тела погибших почти полностью сгорели, что, по его словам, напоминает последствия «ядерного удара».

    Глава региона рассказал: «Идет идентификация [личностей], тела полностью практически сгорели. Это страшно, просто страшно на это смотреть, потому что как после ядерного удара – остались только силуэты, лежащие там после разбора завалов».

    Сальдо сообщил также, что в результате атаки один ребенок погиб, его тело обнаружено среди обломков, но идентификация пока продолжается. Помимо этого, получили ранения четверо человек. По словам губернатора, на месте трагедии продолжаются следственные действия и разбор завалов для установления всех обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Позднее он уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    1 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию Путина БПЛА

    Минобороны: Конечной целью БПЛА 29 декабря был объект в резиденции Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Техническая экспертиза навигационной системы сбитого БПЛА выявила его целевое назначение – атаку объекта, входящего в резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщило Министерство обороны России.

    Во время проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотников, пораженного ночью 29 декабря 2025 года, представителям российских спецслужб удалось извлечь файл с полетным заданием, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Данные расшифровки маршрутизации показали, что основной целью удара украинских дронов был объект резиденции президента России, расположенной в Новгородской области.

    Согласно информации, все материалов по данному происшествию российская сторона собирается передать американским коллегам установленными каналами.

    Отметим, что cотрудники служб национальной безопасности США попытались опровергнуть информацию об атаке Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. А Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию главы государства беспилотниками.

    Минобороны России накануне показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента. Киевский режим использовал при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области 91 ударный дрон.

    Между тем, атакам подвергается не только резиденция, но и многие другие объекты – как военные, так и гражданские. В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе в Херсонской области, на данный момент число жертв превысило 24 человека, это были мирные жители, в их числе и ребенок. Список погибших в ближайшее время будет опубликован на сайте губернатора.

    Это не первая кровавая атака украинского режима на мирных граждан в канун Нового года. Напомним, в 2023 году 31 декабря в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    1 января 2026, 16:29 • Новости дня
    Сальдо: Атаковавшие кафе и гостиницу в Хорлах БПЛА висели над морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Дроны несколько минут висели в небе над морем прежде чем нанести удар по гостинице и кафе в херсонском поселке Хорлы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Беспилотники, атаковавшие кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области, несколько минут находились над морем перед нападением, сообщил Сальдо в эфире «России 24». По словам губернатора, первый из дронов выполнял функцию разведчика и нацелил остальные устройства на объект.

    Сальдо отметил: «Противник специально подобрал время. Беспилотники, видимо, висели где-то над морем, а первый беспилотник-разведчик направил их прямо в точку без нескольких минут до боев курантов. Это был первый беспилотник, потом второй, третий уже был с зажигательным взрывным снарядом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Глава региона затем уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели, среди погибших есть ребенок.

    4 января 2026, 07:35 • Новости дня
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине

    Berliner Zeitung назвала атаку США на Венесуэлу сигналом Украине

    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    @ Stringer/dpa/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Разочарование на Украине нарастает не только из-за ситуации на фронте, но и из-за Венесуэлы, пишет немецкая Berliner Zeitung. Издание отмечает, что, хотя для Запада ослабление этого союзника России может выглядеть как успех, на Украине эту ситуацию воспринимают иначе.

    «Хотя реальные попытки Трампа установить мир между Украиной и Россией в конечном итоге обернулись бы скорее капитуляцией для первой, президент США – со своими непредсказуемыми изменениями курса – все еще представляет собой один из немногих проблесков надежды для местного населения», – пишет Berliner Zeitung (BZ).

    Однако США заподозрили в том, что, извлекая уроки из своих действий против Венесуэлы, Вашингтон потерял всякий интерес к прекращению войны на Украине.

    «Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте», – цитирует газета солдата из Харькова.

    Еще со времен переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске на Украине подозревали, что политические лидеры договорились о чем-то явно невыгодном для Киева, что добавило долю разочарований украинской стороне.

    «В то время широко распространялись слухи о том, что между двумя лидерами обсуждалась сделка, предоставляющая США более или менее полную свободу действий в Венесуэле, а взамен – России на Украине», – резюмировала BZ.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.  Глава Белого дома также заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    2 января 2026, 05:58 • Новости дня
    СБУ задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Служба безопасности Украины задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из ДНР, ее подозревают в «коллаборационной деятельности», сообщила прокуратура Украины.

    В прокуратуре сообщили, что женщина была директором детского сада в Макеевке с 2014 года и осталась работать на своей должности «уже по российскому законодательству», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что женщина «внедряет в педагогический процесс федеральные образовательные стандарты, утверждает учебные планы и общеобразовательные программы».

    «Кроме того, при ее руководстве во время занятий, развлечений и в повседневной жизни воспитатели знакомят малышей с российской историей и традициями», – говорится в сообщении.

    Как уточнили в украинской прокуратуре, женщина приехала в столицу для оформления пенсии и получения заграничного паспорта.

    Пресс-служба СБУ уточнила, что женщине предъявлено подозрение в «коллаборационной деятельности». Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Сейчас по делу проводится расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине возбудили уголовное дело по обвинению в «коллаборационной деятельности» против 59-летней жительницы Харькова за упрек ВСУ в противоправных действиях. Суд в Одессе назначил наказание в виде 15 лет колонии мужчине, который вывесил российский флаг.

    2 января 2026, 09:42 • Новости дня
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли традиционные западные СМИ освещать трагедию в селе Хорлы Херсонской области.

    Дмитриев задался вопросом, будут ли западные СМИ освещать трагедию, произошедшую в селе Хорлы Херсонской области, передает RT.

    Дмитриев опубликовал соответствующий пост в соцсети Х, сделав репост сообщения одного из блогеров, который написал о трагедии. Дмитриев задался вопросом: «Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области. После атаки ВСУ в регионе объявили траур. В результате атаки в населенном пункте Хорлы установили личности семи погибших.

    2 января 2026, 21:12 • Новости дня
    ВСУ использовали при ударе по Хорлам средства против бункеров

    Сальдо сообщил об ударе ВСУ по Хорлам средствами для разрушения бункера

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины при ударе по кафе и гостинице в Хорлах применили средства поражения, которые обычно используют для уничтожения укрепленных бункеров, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Вооружённые силы Украины нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области накануне нового года, используя средства поражения, которые обычно применяются против укреплённых бункеров, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, выжившие в результате удара называют произошедшее настоящим ужасом.

    Власти региона пообещали материальную помощь пострадавшим и семьям погибших. Родственникам погибших выплатят по 1 млн. 567,5 тыс. рублей, гражданам с ранениями средней и тяжёлой степени – 627 тыс. рублей, а пострадавшим с лёгкими травмами – 313,5 тыс. рублей. Травмированным также окажут необходимую медицинскую и организационную помощь.

    Сальдо сообщил, что один из трех выпущенных ВСУ по кафе в Хорлах беспилотников нес около 20 кг тротила.

    В результате атаки на кафе и гостиницу в Хорлах число жертв среди мирных жителей увеличилось до 28 человек, а количество пострадавших превысило 60 человек.

    Власти Херсонской области опубликовали список опознанных 12 погибших при теракте в Хорлах.

    1 января 2026, 18:01 • Новости дня
    МИД призвал страны и международные структуры осудить теракт в Херсонской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России призвало правительства ответственных суверенных государств и международные организации публично осудить кровавый теракт киевского режима в Херсонской области.

    МИД России призывает правительства суверенных государств и международные организации публично осудить теракт, совершённый Киевом в Херсонской области, говорится на сайте МИД.

    В официальном заявлении сказано: «Призываем правительства ответственных суверенных государств и профильные международные структуры публично выступить с решительным осуждением кровавого теракта киевского режима в Херсонской области».

    В ведомстве подчеркнули, что игнорирование произошедшего будет расценено как пособничество и соучастие в террористических преступлениях неонацистов и будет иметь соответствующие правовые последствия.

    Официальный представитель МИД России отметила, что совершив атаку на мирное население Херсонской области, власти Киева вновь продемонстрировали свою человеконенавистническую неонацистскую сущность.

    «На фоне успехов российских Вооружённых Сил и поражений ВСУ на фронте, а также провалившейся попытки укротеррористов атаковать в ночь на 29 декабря 2025 года государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области киевский узурпатор решил в бессильной злобе отыграться на беззащитных мирных жителях. Ради удержания власти он готов убивать женщин и детей, идти на преступления сродни тому, что было совершено в одесском Доме профсоюзов, стремясь запугать население воссоединившихся российских регионов, навечно связавшее путем проведения референдумов свою судьбу с Россией», – подчеркнули в ведомстве.

    «Что касается попытки удара киевского режима по резиденции президента России в Новгородской области, то в ходе проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских БПЛА, сбитых ночью 29 декабря 2025 года в воздушном пространстве Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полётным заданием. Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне», – добавили в МИД.

    Внешнеполитическое ведомство также обратило внимание на то, что атака была совершена практически сразу после новогоднего обращения Владимира Зеленского, в котором он заявлял о стремлении Киева к миру, и отметило, что подобный цинизм и утрата моральных ориентиров перестают удивлять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще порядка 50 пострадали.

    Глава региона позже уточнил, что число погибших после удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели и среди погибших был ребенок.

    3 января 2026, 03:34 • Новости дня
    Поддубный: Разведчики нашли в Димитрове приказ командования ВСУ об отступлении
    Поддубный: Разведчики нашли в Димитрове приказ командования ВСУ об отступлении
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Антон Антонов

    В освобожденном Димитрове в ДНР российскими разведчиками обнаружен приказ командования ВСУ, предусматривающий организацию эвакуации украинских военных и техники из ряда населенных пунктов, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный сообщил в Telegram об обнаружении российскими разведчиками документа командующего оперативного командования «Восток» ВСУ.

    Приказ, датированный 13 ноября 2025 года, был найден у ликвидированного украинского офицера. Документ приказывает организовать эвакуацию личного состава и техники «из районов Покровск, Мирноград, Рог, Игнатовка, Новопавловка, Лисовка, Сухой Яр, Ровное, Светлое, Балаган, Московское, Луч, Николаевка, Новэкономическое, Лиман, Даченское, в район Доброполья».

    По словам Поддубного, данный приказ подтверждает, что киевское командование вводило мир в заблуждение относительно действительного положения дел в регионе, поскольку по сути речь идет о приказе «спасайся кто может и как может».

    Также отмечается, что приказ необходим ВСУ для формального обоснования своих действий и снятия ответственности с командования.

    «Если же документ поддельный, то вариантов еще больше. Вплоть до попытки подменить приказы определенным частям и соединениям», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря президент России Владимир Путин получил доклад об освобождении города Димитрова в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 1487-го и 1435-го мотострелковых полков с освобождением Димитрова.

    3 января 2026, 09:10 • Новости дня
    В Запорожской области уничтожили взвод боевиков «Волки да Винчи»
    В Запорожской области уничтожили взвод боевиков «Волки да Винчи»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Часть личного состава элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» была ликвидирована в поселке Железнодорожное в результате массированного удара, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    В поселке Железнодорожное в Запорожской области уничтожена часть взвода элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи», передает ТАСС. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделение попало под массированный удар.

    «В Железнодорожном Запорожской области под массированный удар попал очередной взвод элитных боевиков «Волки да Винчи», существенная часть этого взвода уничтожена», – отметил он в беседе с агентством. По его словам, в результате удара погибли порядка десяти представителей ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили склады хранения и казармы операторов ударных беспилотников ВСУ в Черниговской области с помощью БПЛА «Герань-2».

    Военнослужащие России под Красноармейском ликвидировали группу из пяти бойцов ВСУ, которые укрылись в жилом доме.

    2 января 2026, 13:01 • Новости дня
    Коц призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы

    Военкор Коц: Когда нечем похвастать на поле боя, Киев нападает на мирное население

    Коц призвал не искать военную логику в атаках ВСУ на Хорлы
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаки ВСУ часто не несут в себе никакой военной логики. Поэтому Европа, не способная объяснить своим налогоплательщикам, зачем ЕС финансирует такую армию, попросту молчит. Но несмотря на это, Россия должна и дальше следовать своим целям, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц, комментируя удар дронов ВСУ по кафе в Хорлах.

    «В ряде атак противника не стоит искать военную целесообразность. В чем, скажем, была логика нанесения удара по центру Белгорода в предновогоднюю ночь в 2023 году? В случае с Хорлами, возможно, украинские дроноводы руководствовались какими-то своими данными, согласно которым в заведении могли находиться некие чиновники или военные», – предполагает военкор Александр Коц.

    Но это, акцентирует спикер, не оправдывает атаку по празднеству, где были гражданские, в том числе дети. «С 2014 года мы сталкиваемся с актами государственного терроризма со стороны Украины. В этом суть нынешнего киевского руководства – когда нечем похвастать на поле боя, они нападают на мирное население», – добавляет аналитик.

    Военкор также обратил внимание на то, что Европа традиционно замалчивает произошедшее в Херсонской области. «К сожалению, это является уже привычным поведением западного информсообщества, которое демонстрирует политику двойных стандартов. Если бы нашелся малейший повод обвинить в чем-то подобном Россию, все иностранные СМИ активно бы об этом трубили», – считает он.

    «Впрочем, а как недружественным правительствам объяснять своим гражданам и аудитории, что вооруженные силы, на которые идет львиная доля европейских бюджетов, убивают гражданских? Более того, даже украинские СМИ почти не пишут об ударе», – подчеркивает эксперт.

    Между тем России не стоит отвечать на каждый теракт в отдельности, полагает собеседник. «Наш ответ должен быть постоянным и непрерывным, ведущим к достижению поставленных целей СВО. Однако в карточных играх есть такое понятие, как повышение ставки. На мой взгляд, именно этим нам и стоит заниматься, тем более что умение это делать мы продемонстрировали в свое время ударом «Орешника», – напоминает он.

    В заключение Коц выразил уверенность в том, что «пора наносить удары не по центрам принятия решений, а по людям, которые эти решения принимают».

    Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек, среди погибших двое детей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Личности семи человек ранее удалось установить.

    Напомним, в ночь на 1 января ВСУ нанесли удар беспилотниками с горючей смесью по кафе и гостинице. Как указывал губернатор Владимир Сальдо, многие посетители «сгорели заживо». Чиновник отметил, что эта атака по мирным жителям сравнима с трагедией в одесском Доме профсоюзов, и что произошла она почти под бой курантов после разведывательного полета дрона. Пожар после атаки удалось ликвидировать лишь утром.

    На фоне трагедии 2 и 3 января 2026 года объявлены днями траура. В эти дни будут приспущены государственные флаги, а организациям культурной сферы и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

    Кроме того, губернатор велел правительству Херсонской области принять необходимые меры поддержки семей погибших и пострадавших.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк должен срочно и публично осудить теракт, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. «Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Тюрка и возглавляемого им Управления (УВКПЧ), а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области», – заявил Гатилов.

    Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале постпредства, подчеркнул, что замалчивание этой трагедии будет «равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев».

    Гатилов также добавил, что рассматривает произошедшее как очередное «безумное злодеяние Зеленского и его клики», назвав их «кровавыми монстрами», для которых главная цель – удержаться у власти. По его словам, киевский режим стремится отвлечь внимание от неудач ВСУ на фронте и сорвать любые попытки поиска путей к миру.

    1 января 2026, 22:27 • Новости дня
    Установлены личности семи погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах

    На сайте главы Херсонской области названы имена семи жертв атаки ВСУ в Хорлах

    Установлены личности семи погибших в результате атаки ВСУ в Хорлах
    @ кадр из видео RT на русском/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Установлены личности семи погибших в Хорлах в результате удара вооруженных сил Украины, сообщило Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

    Информация о погибших была опубликована на сайте губернатора Херсонской области.

    Среди установленных жертв названы Адмисаев Махмуд Шираниевич 1977 года рождения, Пищик Людмила Станиславовна 1959 года рождения, Темежникова Ольга Олеговна 1995 года рождения, Островская Анна Алексеевна 1999 года рождения, Боган Сергей Владимирович 1970 года рождения, Волошко Михаил Викторович 1983 года рождения, Клим Дарья Сергеевна 2008 года рождения.

    Указывается, что имена дополнительно будут публиковаться по мере опознания остальных погибших. «Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимиру Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего.

    Губернатор ранее сообщил об атаке беспилотников на кафе и гостиницу, в результате которой, как указывалось, погибли 24 человека и около 50 получили ранения. Позднее глава региона уточнил, что число погибших растет по мере расчистки завалов на месте происшествия.

    1 января 2026, 20:55 • Новости дня
    Сальдо доложил Путину об ударе ВСУ на Хорлы

    Песков: Сальдо доложил Путину об ударе ВСУ на Хорлы

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил по телефону президенту России Владимире Путину о последствиях удара ВСУ по Хорлам и ходе расследования произошедшего, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин заслушал телефонный доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации после удара ВСУ по населенному пункту Хорлы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Владимир Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима». Пресс-секретарь добавил, что в ходе разговора также обсуждался ход следственных действий на месте происшествия.

    Губернатор сообщил Путину, что опубликование информации о погибших будет происходить по мере продвижения расследования и опознания тел. Все данные, включая список жертв, будут размещаться на сайте региональной администрации.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще порядка 50 пострадали. Позднее глава региона уточнил, что число погибших после удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели и среди погибших был ребенок.

    Министерство иностранных дел России призвало правительства ответственных суверенных государств и международные организации публично осудить кровавый теракт киевского режима в Херсонской области.

    3 января 2026, 00:58 • Новости дня
    Оппозиция захотела добиться отставки спикера парламента Чехии из-за слов о Киеве

    Оппозиция захотела добиться отставки Окамуры с поста спикера парламента Чехии

    Оппозиция захотела добиться отставки спикера парламента Чехии из-за слов о Киеве
    @ psp.cz

    Tекст: Антон Антонов

    Либеральные оппозиционные партии добиваются рассмотрения отставки Томио Окамуры с поста спикера Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии после его критики в адрес Украины, сообщает Irozhlas.

    Инициатива будет вынесена на обсуждение в нижней палате парламента. По данным чешских СМИ, большинство – 108 из 200 мест – в Палате депутатов занимают представители правящих партий. Окамура руководит партией «Свобода и прямая демократия» (SPD), которая входит в правительственную коалицию, передает ТАСС со ссылкой на Irozhlas.

    Президент Чехии Петр Павел выразил серьезную обеспокоенность позицией Окамуры. Он подчеркнул, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с главой коалиционного правительства на ближайшей встрече. По его словам, скоординированная внешняя и безопасность политика необходима для поддержания доверия к Чехии на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Окамура заявил, что Чехия не должна расходовать средства налогоплательщиков на оружие для поддержки конфликта на Украине. Окамура выразил надежду, что страна выйдет из «брюссельского поезда», который движется к третьей мировой войне. Он отметил, что основную выгоду в ситуации получают западные фирмы, правительства и «украинские воры» при украинской власти. Также Окамура назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой».

    Чехия опустилась на восьмое место в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    Трамп превращает Венесуэлу в Гаити

    США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вашингтон уже предъявил ему обвинения, по которым в случае признания вины грозит до четырех пожизненных сроков. Пока глава Белого дома Дональд Трамп заявляет о триумфальной победе, мировая общественность осуждает действия Вашингтона. Что стоит за операцией и каковы будут ее последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

