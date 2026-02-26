Над Брянской областью сбито 35 дронов ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Силы противовоздушной обороны сбили за два часа, в период с 12 до 14 часов 35 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на территории области также не зафиксировано. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации силами ПВО 60 украинских дронов над регионами России за три вечерних часа в среду. Ранее в среду днем силы ПВО сбили 13 БПЛА над Черным морем и тремя регионами.

А в ночь со вторника на среду дежурные средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа.