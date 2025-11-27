Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова
Российские вооруженные силы удерживают большую часть Красноармейска, а в Димитрове противник оказался отрезанным и начал терять контроль над территорией, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова, передает ТАСС. По его словам, российские войска контролируют семьдесят процентов территории Красноармейска, повторяя опыт операции в Купянске.
Путин подчеркнул: «Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению».
Он добавил, что на южных рубежах города Димитрова противник оказался отсечен и утрачивает координацию, российские подразделения занимаются его ликвидацией в рамках намеченных планов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли значительную часть Красноармейска, где части Вооруженных сил Украины оказались в котле. Военнослужащие России продолжают боевые действия в Красноармейске, включая штыковые атаки на окраинах города. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Иванополье в Донецкой народной республике.