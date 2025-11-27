Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова, передает ТАСС. По его словам, российские войска контролируют семьдесят процентов территории Красноармейска, повторяя опыт операции в Купянске.

Путин подчеркнул: «Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению».

Он добавил, что на южных рубежах города Димитрова противник оказался отсечен и утрачивает координацию, российские подразделения занимаются его ликвидацией в рамках намеченных планов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли значительную часть Красноармейска, где части Вооруженных сил Украины оказались в котле. Военнослужащие России продолжают боевые действия в Красноармейске, включая штыковые атаки на окраинах города. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Иванополье в Донецкой народной республике.