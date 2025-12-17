  • Новость часаБелоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ
    Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: Цели СВО будут достигнуты
    Путин: Ряд деятелей в Европе забыли об ответственности
    Путин назвал бредом заявления о «нападении России на Европу»
    Белоусов сообщил о перевыполнении плана набора в армию по контракту
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    7 комментариев
    17 декабря 2025, 14:50 • В мире

    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»

    @ Petty Officer 1st class David C. Lloyd/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее. К чему приведет блокада?

    США вводят полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее, объявил Дональд Трамп. «Страна полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо находящейся в Южной Америке. И контингент будет только расти. Для Каракаса это станет беспрецедентным потрясением – до тех пор, пока он не вернет украденные у нас нефть, землю и другие активы», – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

    «Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своих нужд, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений. За кражу наших активов и по многим другим причинам венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией», – продолжил глава Белого дома.

    «Нелегальные иммигранты и преступники, которых режим Мадуро ввез в США во время работы слабой и некомпетентной администрации Джо Байдена, немедленно возвращаются в Венесуэлу. Америка не позволит бандитам, террористам или другим странам грабить нас, угрожать или причинять вред», – подчеркнул американский лидер.

    Впрочем, приказ Трампа уже вызвал неодобрение в Конгрессе. Член Палаты представителей Хоакин Кастро (демократ от штата Техас) назвал блокаду поводом для начала войны, против чего выступают законодатели. Он сообщил, что в четверг состоится голосование по предложенной им и двумя другими конгрессменами – демократом Джимом Макговерном и республиканцем Томасом Мэсси – резолюции с призывом к президенту прекратить враждебные действия в отношении Венесуэлы, передает ТАСС.

    Напомним, Штаты в течение последних месяцев стягивают силы в Карибское море. Как выяснили СМИ, американские военные установили на острове Тобаго мобильный радар G/ATOR. По данным The New York Times, власти Тринидада и Тобаго объяснили, что радар предназначен для борьбы с наркотрафиком. Однако, отметило издание, устройство рассчитано на обнаружение воздушных угроз, а не морских целей. Большинство поставок наркотиков в регионе происходит по морю, что вызывает сомнения в официальных объяснениях.

    За два дня до объявления Трампа сообщалось, что США готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле и перебрасывают в Карибский регион истребители F-35A, самолеты РЭБ Boeing EA-18G Growler, вертолеты Sikorsky HH-60W. На этом фоне из-за опасений сбоев в поставках росли цены на нефть. Так, цена февральских фьючерсов на марку Brent увеличилась до 61,46 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI до 57,74 доллара.

    Отметим, в прошлую среду Трамп сообщил о захвате крупного нефтяного танкера в Карибском море. Генпрокурор Пэм Бонди уточнила, что Вашингтон реализовал «ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана». Каракас обвинил США в совершении акта международного пиратства.

    На фоне этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва стоит «плечом к плечу» с венесуэльскими властями и призывает администрацию Трампа не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в отношениях Вашингтона и Каракаса, а также объясняла, как акты американского пиратства в Карибском бассейне угрожают российской стороне. Аналитики также допускали, что Штаты попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы.

    Впрочем, повод к этому был выбран нетривиальный. «Трамп меняет тактику: если ранее он объяснял действия США вокруг Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, то теперь связал это с «кражей американских активов», нефти и земли. Это не значит, что через какое-то время глава Белого дома не вернется к «базовым установкам», но сейчас, по крайней мере, озвучено понятное многим американцам обоснование», – отметил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он объясняет: речь идет о национализации нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко. Они контролировались компаниями из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. Но

    в 2007 году Уго Чавес подписал указ, и иностранный бизнес оказался перед выбором: создавать совместные предприятия, где 60% акций принадлежали бы государственной нефтяной компании PDVSA, или уходить из Венесуэлы.

    Часть из них согласилась и получила компенсацию, а другая – отвергла условия. «Для американцев этот вопрос остается открытым. Вашингтон считал и продолжает считать национализацию незаконным изъятием американской собственности», – уточнил эксперт. «Донни решил сказать новое слово в международном арбитраже. А как известно, арбитраж и авианосная группа могут сделать больше, чем просто арбитраж», – иронично добавил военкор Александр Коц.

    Примечательно, что Трамп не занимался этой темой в свой первый президентский срок и неслучайно поднял ее именно сейчас. Во-первых, президент США стремится изыскать поддержку электората. «В Штатах до сих пор большинство американцев не одобряют возможную военную кампанию против Венесуэлы. Ключевой посыл нынешнего заявления американского лидера заключается в том, что Штаты, мол, предпринимают меры для защиты американской собственности. Это производит гораздо более сильный эффект на избирателей, нежели разговоры о наркотрафике», – пояснил Хейфец.

    Во-вторых, глава Белого дома хочет перебить повестку на фоне растущего давления со стороны Конгресса, добавил американист Малек Дудаков. «Законодатели готовят документы для импичмента главы государства и шефа Пентагона Пита Хегсета. Их обвиняют в военных преступлениях, а именно – в приказах атаковать венесуэльские лодки и добивать выживших», – напомнил аналитик. В-третьих, Вашингтон продолжает оказывать давление на Каракас.

    «Изначальная стратегия администрации не принесла результатов: не произошло раскола элит в Венесуэле, отставки Мадуро, смены режима и прихода оппозиции к власти. Теперь США пытаются найти срединный вариант между прямой конфронтацией и военно-психологическим давлением»,

    – считает Дудаков. Таковым и является организация морской блокады. «Формально это считается актом войны. Но до ударов по Боливарианской республике и отправки американских наземных сил дело пока не дошло. Сейчас весь мир обсуждает, удастся ли США задействовать свой флот в Карибском море для реализации планов. Их цель – ударить по венесуэльский экономике, обвалить нефтяной экспорт на мировые рынки», – продолжил он.

    Приказ Трампа о блокаде может подтолкнуть цены на нефть вверх, но вряд ли спровоцирует существенный рост, считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). Он пояснил, что среднесуточный уровень добычи нефти в Венесуэле составляет 900 тыс. баррелей.

    «В стране довольно сильно деградировала нефтяная индустрия. Это произошло по причине санкций и недоинвестирования в отрасль. Тем не менее уход с рынка даже нескольких сотен тысяч баррелей в сутки повлияет на рынок», – детализировал экономист. По его словам, сдерживающим фактором является то, что участники крайне осторожно относятся к событиям на венесуэльском направлении.

    «Рынок закладывает тот фактор, что действия США преследуют цель сместить Мадуро и поставить во главе Венесуэлы лояльного Штатам руководителя. Если это произойдет, то, вероятно, последует снятие американских санкций с Каракаса, и тогда Боливарианская республика со временем увеличит добычу нефти и экспорт», – уточнил собеседник. Впрочем, есть и другая версия. По мнению шефа бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентина Богданова,

    президент США, одержимый идеей наращивания добычи и экспорта американской нефти, затеял более сложную игру, чем та, которую можно было бы свести к одному лишь «Мадуро, уходи!».

    Эксперт обратил внимание на то, что грозный пост главы Белого дома был опубликован через несколько часов после того, как цена за баррель Brent упала ниже 60 долларов. «Принципиальное отличие нынешней ситуации вокруг Венесуэлы от той, что была, к примеру, вокруг Ирака, в том, что США сейчас сосредоточены не столько на том, как бы заполучить чужую нефть – ту же венесуэльскую, а на том, как бы больше продать своей. В этом смысле Трампа вполне устраивает полная блокада поставок», – считает Богданов.

    В любом случае происходящее ударит по Китаю. «Фактически единственным крупным покупателем венесуэльской нефти является КНР. Блокада подсанкционных танкеров снизит эффективность импорта в Поднебесную», – заметил Юшков. На этом фоне интересна реакция Пекина.

    Агентство Reuters сообщило, что китайские НПЗ потребовали от PDVSA более существенных скидок и изменений в спотовых контрактах. Однако Хейфец призвал дождаться официального заявления КНР. Он напомнил, что Китай в основном получает нефть в счет прежних значительных выданных Каракасу кредитов. «Зачем сейчас скидка, если Китай получает почти бесплатно ресурсы?» – задается вопросом политолог.

    Как бы то ни было, переговоры между венесуэльским и американским руководством продолжаются, но вероятность вооруженной развязки постепенно увеличивается, указал собеседник. «США серьезно готовятся к такому развитию событий и сосредотачивают технику – причем более современную, чем была использована в 2011 году в операциях НАТО против ливийских властей. Не исключено, что они хотят испытать оружие в борьбе против китайских и российских систем ПВО, которые есть на вооружении Венесуэлы», – заключил Хейфец.

