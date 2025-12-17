  • Новость часаМИД предостерег от нагнетания напряженности вокруг Венесуэлы
    17 декабря 2025, 12:30 • Новости дня

    Политолог объяснил решение Трампа о блокаде Венесуэлы из-за «кражи активов»

    Политолог Хейфец: Трамп отложил нападение на Венесуэлу с помощью блокады

    Политолог объяснил решение Трампа о блокаде Венесуэлы из-за «кражи активов»
    @ HENRY CHIRINOS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство американцев не одобряет возможную военную кампанию против Венесуэлы из-за наркотрафика. На этом фоне Дональд Трамп меняет тактику и смещает акцент на «кражу» Каракасом американских активов, нефти и земли, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. Так он прокомментировал решение США о блокаде подсанкционных танкеров, которые следуют в Венесуэлу.

    «Дональд Трамп меняет тактику: если ранее он объяснял действия США вокруг Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, то теперь связал это с «кражей американских активов», нефти и земли. Это не значит, что через какое-то время глава Белого дома не вернется к «базовым установкам», но сейчас, по крайней мере, озвучено понятное многим американцам обоснование», – отметил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он объясняет: речь идет о национализации нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко. Они контролировались компаниями из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. Но в 2007 году Уго Чавес подписал указ, и иностранный бизнес оказался перед выбором: создавать совместные предприятия, где 60% акций принадлежали бы государственной нефтяной компании PDVSA, или уходить из Венесуэлы.

    Часть из них согласилась и получила компенсацию, а другая – отвергла условия. «Для американцев этот вопрос остается открытым. Вашингтон считал и продолжает считать национализацию незаконным изъятием американской собственности», – уточнил эксперт. Другое дело, что Трамп «поздно спохватился». Он не занимался этой темой в свой первый президентский срок, и неслучайно поднял ее именно сейчас, считает Хейфец.

    «Заявление главы Белого дома рассчитано на внутриамериканскую аудиторию. В Штатах до сих пор большинство американцев не одобряют возможную военную кампанию против Венесуэлы. Ключевой посыл нынешнего заявления американского лидера заключается в том, что Штаты, мол, предпринимают меры не просто так, а с целью защитить свою собственность. Это производит гораздо более сильный эффект на электорат, нежели разговоры о наркотрафике», – пояснил политолог.

    По его оценкам, глава Белого дома объявлением блокады также хочет усилить давление на Каракас, лишив его части дохода от продаваемой нефти. Собеседник уточнил, что анонсированные Вашингтоном меры затронут те танкеры, которые включены в американские санкционные списки – это прежде всего иранские суда.

    «Блокада, как ни парадоксально это звучит, может быть не приближением атаки, а ее откладыванием. Трамп усиливает давление на правительство Николаса Мадуро, не желая пока ввязываться в прямую военную кампанию, и ищет для этого методы», – добавил Хейфец. По его мнению, единственный способ противостоять действиям США – сопровождать танкеры военными судами, например, Ирана или Китая. Но это приведет к резкому удорожанию стоимости нефти, считает спикер.

    На этом фоне интересна реакция Пекина. «Китай получает значительную часть нефти из Венесуэлы, и вряд ли он готов просто так потерять свои деньги», – рассуждает аналитик. Хейфец призвал дождаться официального заявления КНР, а не слепо верить сообщениям Reuters о том, что китайские НПЗ потребовали от PDVSA более существенных скидок и изменений в спотовых контрактах. Он напомнил, что Поднебесная в основном получает нефть в счет прежних значительных выданных Каракасу кредитов. «Зачем сейчас скидка, если Китай получает почти бесплатно ресурсы?» – задается вопрос политолог.

    По его прогнозам, Москва осудит действия Вашингтона. «Венесуэла – наш союзник, и мы совсем не хотим его терять», – считает эксперт. Как бы то ни было, переговоры между венесуэльским и американским руководством продолжаются, и вероятность вооруженной развязки постепенно увеличивается, продолжил Хейфец.

    «США серьезно готовятся к такому развитию событий и сосредотачивают технику – причем более современную, чем была использована в 2011 году в операциях НАТО против ливийских властей. Не исключено, что они хотят испытать оружие в борьбе против китайских и российских систем ПВО, которые есть на вооружении Венесуэлы», – заключил эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. «Страна полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо находящейся в Южной Америке. И контингент будет только расти. Для Каракаса это станет беспрецедентным потрясением – до тех пор, пока он не вернет украденные у нас нефть, землю и другие активы», – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

    «Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своих нужд, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений. За кражу наших активов и по многим другим причинам венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией», – продолжил глава Белого дома.

    «Нелегальные иммигранты и преступники, которых режим Мадуро ввез в США во время работы слабой и некомпетентной администрации Байдена, немедленно возвращаются в Венесуэлу. Америка не позволит бандитам, террористам или другим странам грабить нас, угрожать или причинять вред», – подчеркнул американский лидер.

    На этом фоне СМИ выяснили, что американские военные установили на острове Тобаго мобильный радар G/ATOR. Как отмечает The New York Times, власти Тринидада и Тобаго объяснили, что радар предназначен для борьбы с наркотрафиком, однако устройство рассчитано на обнаружение воздушных угроз, а не морских целей. Большинство поставок наркотиков в регионе происходит по морю, что вызывает сомнения в официальных объяснениях.

    Двумя днями ранее сообщалось, что США готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле и перебрасывают в Карибский регион истребители F-35A, самолеты РЭБ Boeing EA-18G Growler, вертолеты Sikorsky HH-60W. Мировые цены на нефть росли на опасениях по поводу возможных сбоев поставок. Цена февральских фьючерсов на марку Brent увеличилась до 61,46 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI до 57,74 доллара.

    В прошлую среду Трамп сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. По словам генпрокурора Пэм Бонди, Вашингтон подозревает, что судно участвовало в перевозке нефти из латиноамериканской страны и Ирана. Кроме того, министерство финансов США расширило санкционный список тремя племянниками супруги Мадуро и шестью судоходными компаниями нефтяной отрасли.

    На фоне этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва стоит «плечом к плечу» с властями Венесуэлы и призывает администрацию Трампа не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в отношениях Вашингтона и Каракаса, а также объясняла, как акты американского пиратства в Карибском бассейне угрожают российской стороне.

    16 декабря 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп: Украина потеряла территорию
    Трамп: Украина потеряла территорию
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла территорию.

    Отвечая на вопрос о территориальных проблемах в урегулировании украинского конфликта, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла территорию.

    «Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», - сказал Трамп.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако делать прогнозы о сроках завершения конфликта пока невозможно, подчеркнул

    Комментарии (8)
    17 декабря 2025, 03:38 • Новости дня
    Трамп объявил «режим» в Венесуэле «террористическим» и заявил о блокаде танкеров
    Трамп объявил «режим» в Венесуэле «террористическим» и заявил о блокаде танкеров
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, а также объявил «венесуэльский режим» террористической организацией.

    «Я отдаю приказ о полной и всеобъемлющей блокаде всех санкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что последствия для Венесуэлы будут «беспрецедентными» до тех пор, пока Венесуэла «не вернет Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые ранее украла».

    Трамп также заявил, что в связи с «кражей активов», а также «по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США, назвав причины весомыми. США ранее объявили о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

    Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    Комментарии (34)
    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 21:02 • Новости дня
    WSJ: США готовят наземные удары по Венесуэле
    WSJ: США готовят наземные удары по Венесуэле
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По информации WSJ, Вооруженные силы США перебрасывают в Карибский регион дополнительные вооружения и войска, передает РИА «Новости». Это дает президенту США Дональду Трампу новые мощные рычаги для усиления давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро и, возможно, для его смещения, говорится в материале.

    По данным издания, в Пуэрто-Рико развертывают истребители пятого поколения F-35A, самолеты радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, вертолеты Sikorsky HH-60W и самолеты Lockheed HC-130J, предназначенные для спасательных операций. Кроме того, недавно в Доминиканскую Республику перебросили американские самолеты-заправщики для дозаправки истребителей и бомбардировщиков в воздухе.

    Военные аналитики, опрошенные WSJ, считают, что передислокация техники указывает на намерение Вашингтона начать боевые действия. Если Штаты пойдут на обострение, самый вероятный сценарий – точечные авиаудары по наземным целям. Эскалация может начаться с операций в киберпространстве и отключения спутниковой связи. Цель – лишить венесуэльские Вооруженные силы возможности использовать системы ПВО. В статье подчеркивается, что такие действия могут проводиться уже сейчас, чтобы подготовить почву для боя.

    Сотрудники венесуэльских портов рассказали изданию, что местные власти предупредили их о высокой вероятности американских ударов. Работник аэропорта в Валенсии сообщил, что рядом со взлетно-посадочной полосой и складами установили зенитные орудия. Он также добавил, что за последние две недели отменили более 80% рейсов.

    Ранее мировые цены на нефть выросли из-за роста напряженности между США и Венесуэлой.

    Комментарии (12)
    16 декабря 2025, 10:27 • Новости дня
    Трамп потребовал от Би-би-си 10 млрд долларов за клевету

    New York Times: Трамп подал иск к Би-би-си на 10 млрд долларов

    Трамп потребовал от Би-би-си 10 млрд долларов за клевету
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп подал иск на 10 млрд долларов к Би-би-си, обвинив британскую телекомпанию в предвзятом монтаже фильма о событиях 6 января и ущербе своей репутации.

    Экс-президент США Дональд Трамп подал в федеральный суд Майами иск против  Би-би-си на сумму 10 млрд долларов, передает The New York Times.

    Поводом стало спорное редактирование документального фильма, из-за чего, по словам Трампа, аудитория могла ошибочно подумать, что он призывал к насилию перед событиями 6 января 2021 года в Вашингтоне.

    В иске на 46 страницах Трамп обвиняет британскую телекомпанию в клевете и нарушении закона Флориды о недобросовестной конкуренции, требуя по 5 млрд долларов за каждое нарушение. Адвокаты Трампа заявили, что хотят привлечь BBC к ответственности за «умышленное, злонамеренное и обманное редактирование речи» с целью вмешательства в выборы президента США 2024 года. «Ранее уважаемая, а теперь опозоренная BBC оклеветала президента Трампа», – говорится в заявлении.

    Документальный фильм «Trump: A Second Chance?» вышел на канале Би-би-си в рамках передачи Panorama накануне прошлогодних выборов. В нем были смонтированы два кадра выступления Трампа с разницей почти в час, что, по мнению экс-президента и его защиты, создало ложное впечатление о его призывах. Би-би-си позже признала наличие редакционной ошибки и принесла извинения парламентскому комитету, однако руководство корпорации отвергло обвинения в предвзятости.

    Критика внутреннего аудита Би-би-си по поводу монтажа привела к немедленной отставке генерального директора Тима Дейви и главы BBC News Деборы Тернесс. Председатель правления Самир Шах также извинился перед Трампом лично, но представители сети считают, что оснований для иска о клевете нет.

    Ранее Трамп выиграл похожие дела против других американских СМИ – CBS и ABC выплатили по 16 млн долларов в рамках досудебных соглашений. Кроме того, у президента остается иск к The New York Times, который газета считает необоснованным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Би-би-си выразила сожаления президенту США Дональду Трампу в связи со скандалом с редактированием его выступления, но отказалась выплачивать компенсацию.

    В парламенте Британии усомнились в соответствии Би-би-си профессиональным стандартам.

    Между тем голландский историк Рутгер Брегман заявил, что Би-би-си по совету юристов удалила его фразу о Дональде Трампе как о самом открыто коррумпированном президенте США.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 12:49 • Новости дня
    Посол Венесуэлы рассказал забавную историю о первой встрече Путина и Чавеса

    Посол Венесуэлы рассказал о шутке Уго Чавеса про дзюдо на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Во время первой встречи в 2000 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес пошутил про спортивную форму президента России Владимира Путина, спросив о его навыках дзюдо, и получил неожиданный ответ, заявил посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

    Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес поделился забавным воспоминанием о первой встрече Владимира Путина и Уго Чавеса в 2000 году, передает ТАСС.

    Он рассказал, что на сессии ООН Чавес обратил внимание на спортивную форму Путина и спросил: «Как твое дзюдо?» В ответ президент России предложил показать приемы прямо на месте, на что Чавес поспешил отказаться: «Нет, нет, нет. Это я сказал не для того, чтобы ты показывал мне здесь свое дзюдо».

    По словам Саласара Веласкеса, этот курьезный эпизод часто вспоминается в неофициальных беседах. Он отметил, что регулярно возвращается к этой истории в разговоре с директором латиноамериканского департамента МИД России Александром Щетининым.

    История прозвучала на открытии Третьего российско-венесуэльского молодежного форума.

    Ранее директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что власти России поддерживают курс Николаса Мадуро на фоне усиливающегося политического давления и угроз в адрес Венесуэлы. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 09:09 • Новости дня
    Сын Трампа сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон
    Сын Трампа сообщил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон
    @ JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сын президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший заявил, что помолвлен с моделью Беттиной Андерсон.

    «Она сказала да», – сказал Трамп-младший, передает РИА «Новости».

    По данным прессы, отношения у пары начали складываться в 2024 году.

    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп-младший участвовал во встречах с политиками из Восточной Европы и обсуждал возможности бизнеса, в том числе с бывшими премьерами Румынии и Болгарии.

    Trump Organization запустила собственную мобильную сеть.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Стоимость ремонта Белого дома удвоилась
    Стоимость ремонта Белого дома удвоилась
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Планируемый банкетный зал Белого дома подорожал до 400 млн долларов, его строительство реализуют на частные пожертвования, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стоимость бального зала в Белом доме может составить до 400 млн долларов, хотя позднее выразил уверенность, что реальная сумма будет ниже заявленной, пишет Bloomberg со ссылкой на CNN.

    Президент отметил, что за последние 150 лет было много попыток создать такой зал, но только сейчас появится возможность проводить в нем церемонии инаугурации.

    Трамп подчеркнул, что проведение инаугураций в здании Капитолия связано с рисками для безопасности и неблагоприятной погодой, а новый зал будет оборудован бронированными окнами толщиной 13 сантиметров. По словам Трампа, окна будут «непробиваемыми для чего-либо, кроме гаубиц».

    Стоимость проекта ранее оценивалась в 200 млн долларов, однако сейчас значительно выросла. Первоначальный план предполагал, что зал не затронет существующие строения, однако теперь планируется снос Восточного крыла.

    СМИ отмечают, что Трамп спорил с архитекторами по поводу масштабов зала, и постройка будет крупнее нынешней резиденции и Западного крыла, где находится Овальный кабинет.

    В Белом доме подчеркивают, что проект финансируется за счет частных пожертвований, но не раскрывают, кто именно участвует в финансировании. Ранее во вторник федеральный судья не стал приостанавливать работы по иску Национального фонда исторического наследия.

    Выступая, Трамп выразил благодарность судье за «смелость при вынесении правильного решения».

    Ранее американская НКО National Trust for Historic Preservation подала иск в федеральный суд, требуя приостановить строительство нового бального зала в Белом доме, инициированное Трампом. Одним из адвокатов истцов выступил бывший юрист экс-президентов Барака Обамы и Билла Клинтона.

    До этого президента США обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома.

    Еще раньше строители начали демонтаж восточного крыла Белого дома.

    Комментарии (4)
    15 декабря 2025, 01:45 • Новости дня
    Лукашенко передал подарки Трампу и его супруге Меланье

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник США в Белоруссии Джон Коул провел с президентом республики Александром Лукашенко переговоры, после которых передал американскому коллеге Дональду Трампу и его супруге Меланье дорогие подарки.

    «Меланье Трамп глава государства передал утонченное ювелирное изделие в виде белорусских васильков. В числе подарков для первой пары США оказалась и икона Николая Чудотворца, в Америке этого святого очень почитают», – сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

    Встреча Лукашенко с американской делегацией проходила за закрытыми дверями, после чего на видео попал момент передачи Коулу подарков для главы Белого дома и супруги.

    «Вот это передашь Меланье. Славянские. А это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает Николая. Здесь всё написано. Это Трампу и Меланье», – сказал Лукашенко, вручая американскому спецпосланнику ювелирное изделие и икону Николая Угодника для четы Трамп.

    Ранее сообщалось, что Трамп передал Лукашенко личное послание через Коула, в котором поблагодарил белорусскую сторону и президента республики за гостеприимство к делегации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лукашенко помировал 123 иностранца на основании договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. В списке помилованных оказались оппозиционеры Алесь Беляцкий, Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

    Спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают  санкции с белорусского калия по указанию Трампа.

    Комментарии (2)
    16 декабря 2025, 01:27 • Новости дня
    Лукашенко пригласил Мадуро в Белоруссию

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер Белоруссии Александр Лукашенко пригласил в гости президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против которого США ввели санкции.

    Лукашенко заявил, что для Мадуро двери Белоруссии всегда открыты

    «Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Беларусь – двери для него здесь открыты», – заявил белорусский президент, передает ТАСС.

    При этом он подчеркнул, что с самим Мадуро о такой возможности не говорил и сомневается, что тот покинет Венесуэлу.

    «Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек», – подчеркнул Лукашенко.

    Он также назвал Мадуро «крепким мужиком» и «чавистом» с отсылкой к бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу.

    «Порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться», – сказал Лукашенко в интервью американскому каналу Newsmax TV.

    Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес обвинил США в попытках вооруженного захвата и контроле природных ресурсов Карибского бассейна.

    Минисфин США ввело санкции в отношении трех племянников супруги Мадуро, панамского бизнесмена и шести судоходных компаний нефтяной отрасли.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп собрался выступить с обращением к гражданам США

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что выступит с обращением к согражданам вечером 17 декабря (утро 18 декабря мск) из Белого дома.

    «Дорогие американцы, я выступлю с обращением к стране завтра вечером в прямом эфире из Белого дома», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он отметил, что выступление ожидается в 21.00 по восточному времени США (05.00 мск). По его словам, 2025 год стал «замечательным годом» для США, «и лучшее еще впереди». Трамп не стал уточнять основную тему предстоящего обращения и не сообщил подробностей своего выступления.

    Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в эфире телеканала Fox News, что глава государства планирует подвести итоги уходящего года и рассказать обо «всех исторических достижениях года». По словам Ливитт, во время выступления Трамп также может «приоткрыть завесу политических решений в новом году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ предупредили о риске приостановки работы правительства США в начале 2026 года из-за разногласий по финансированию здравоохранения.

    По данным AFP, США на переговорах в Берлине требовали полного вывода украинских войск из Донбасса. По информации WSJ, США готовят наземные удары по Венесуэле.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 11:27 • Новости дня
    NYT: США разместили возле Венесуэлы радар системы ПВО

    NYT: США разместили на Тобаго военный радар G/ATOR для перехвата воздушных целей

    NYT: США разместили возле Венесуэлы радар системы ПВО
    @ U.S. Marine Corps/Sgt. Melanye Martinez/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Жители острова Тобаго возмущены появлением американского военного радара G/ATOR стоимостью десятки млн долларов, вызвавшего споры о роли страны в противостоянии США и Венесуэлы, сообщает The New York Times.

    Американские военные установили на острове Тобаго мобильный радар G/ATOR, передает The New York Times.

    По словам жителей приморского района Краун-Пойнт, ночью туда прибыли крупные военные самолеты США, а утром люди обнаружили загадочный вращающийся объект, который оказался военным радаром.

    Власти Тринидада и Тобаго объяснили, что радар предназначен для борьбы с наркотрафиком, однако устройство рассчитано на обнаружение воздушных угроз, а не морских целей, как подтвердил производитель Northrop Grumman. Большинство поставок наркотиков в регионе происходит по морю, что вызывает сомнения в официальных объяснениях.

    Размещение американских военных и техники в стране вызвало бурные политические споры и опасения, что страна становится участником противостояния США и Венесуэлы. Оппозиционные политики выражают тревогу, что правительство подыгрывает Вашингтону, подвергая страну риску.

    Премьер-министр Тринидада и Тобаго сначала заявила, что США помогают с аэропортом и дорогами, однако после появления фото радара признала, что техника используется для выявления поставок нефти и контрабанды с Венесуэлы.

    Ранее президент США Дональд Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, а также назвал власти Венесуэлы террористической организацией.

    Президент США объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

    До этого власти Тринидада и Тобаго провели совместные военные учения с американской морской экспедиционной группой.

    СМИ писали, что Соединенные Штаты наращивают военное присутствие в Карибском море и у побережья Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 11:44 • Новости дня
    МИД заявил о поддержке Россией курса Мадуро в Венесуэле

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне растущего политического давления и угроз Венесуэле власти России поддерживают курс лидера республики Николаса Мадуро и выражают солидарность с венесуэльским народом, заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в ходе открытия Третьего российско-венесуэльского молодежного форума.

    Россия выражает солидарность с народом Венесуэлы и подтверждает поддержку курса президента Николаса Мадуро, передает ТАСС. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин во время открытия Третьего российско-венесуэльского молодежного форума.

    Щетинин подчеркнул, что, по оценке Москвы, Венесуэла сталкивается с «неприкрытым политическим давлением и военным шантажом». Он добавил, что Россия последовательно поддерживает венесуэльское руководство, отстаивающее национальные интересы и суверенитет страны.

    В заявлении также была подчеркнута важность укрепления связей между народами России и Венесуэлы на молодежном, культурном и политическом уровнях. Российский дипломат отметил, что Москва будет продолжать оказывать Каракасу необходимую поддержку и выступать против внешних попыток давления.

    Министерство иностранных дел Кубы осудило действия США по задержанию военного танкера с венесуэльской нефтью.

    Военно-морские силы США задержали крупный нефтяной танкер у побережья Венесуэлы в рамках кампании давления на президента Николаса Мадуро.

    Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него трех племянников супруги Мадуро, одного бизнесмена из Панамы и шесть судоходных компаний нефтяной отрасли.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Bloomberg: Сторонники Трампа поддерживают удары США в Карибском море
    Bloomberg: Сторонники Трампа поддерживают удары США в Карибском море
    @ Alvaro DIaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп продолжает получать поддержку среди его сторонников за проведения военных ударов по подозреваемым в перевозке наркотиков судам в Карибском море и восточной части Тихого океана, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, военные удары США по подозреваемым в перевозке наркотиков судам у побережья Венесуэлы вызывают критику среди демократов и некоторых республиканцев в конгрессе, однако сторонники Трампа продолжают его поддерживать.

    Согласно опросам, республиканцы одобряют силовые действия Вашингтона в Карибском море и восточной части Тихого океана, последний из которых произошёл в понедельник. Такая поддержка придаёт Трампу политический простор для расширения кампании, которую он обосновывает борьбой с наркотрафиком.

    Действия США у берегов Венесуэлы совпадают с усилением давления на президента страны Николаса Мадуро. Хотя официально Вашингтон не связывает военные удары с желанием убрать Мадуро, Трамп ранее заявлял о возможности наземных операций и не скрывает стремления добиться ухода венесуэльского лидера.

    Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в интервью Vanity Fair прямо заявила: «Он хочет продолжать взрывать лодки, пока Мадуро не сдастся». Союзники Трампа в Конгрессе, включая сенатора Линдси Грэма, поддерживают такой подход: по их мнению, не удалось бы убрать Мадуро – это была бы «серьезная ошибка».

    Тем временем, по словам пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, «президент продолжит ставить американцев на первое место, нанося удары по наркоторрористам, привозящим смертоносный яд на наши берега – именно так, как он и был избран». Однако эксперты указывают, что свержение Мадуро может привести к дорогостоящим последствиям внутри США и усилить политическое противостояние.

    Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес выступил с обвинениями в адрес США, говоря о попытках вооруженного захвата и контроле природных ресурсов региона.

    Напомним, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 13:15 • Новости дня
    Кремль уточнил дату последнего разговора Путина и Трампа

    Песков заявил об отсутствии новых разговоров Путина и Трампа после 16 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Последняя телефонная беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, согласно официальным данным, состоялась 16 октября, новых разговоров с тех пор не фиксировалось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Последний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся 16 октября, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

    Песков, комментируя слова Трампа о якобы недавней беседе, призвал ориентироваться на информацию, официально опубликованную Кремлем.

    «Посмотрите дату последнего нашего сообщения о телефонном разговоре. В целом это было сравнительно недавно», – отметил пресс-секретарь.

    Также Песков подчеркнул, что после указанного телефонного разговора других обсуждений между лидерами двух стран не происходило.

    Накануне Трамп заявил, что недавно беседовал со своим российским коллегой.

    В Кремле заявили, что телефонный контакт между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом при необходимости может быть проведен в короткие сроки.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 14:49 • Новости дня
    В США спрогнозировали вероятность нового шатдауна начале 2026 года

    The Hill: США в начале 2026 года может ожидать новый шатдаун

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В начале 2026 года Соединенным Штатам может грозить очередная приостановка работы правительства из-за разногласий по финансированию здравоохранения, пишут американские СМИ.

    О вероятности нового шатдауна в США сообщила газета The Hill, передает ТАСС.

    Сенаторы не смогли достичь соглашения о продлении федеральных субсидий по программе Obamacare, и переговоры между демократами и республиканцами завершились безрезультатно.

    По информации издания, сенаторы от правящей партии заблокировали продление поддержки, из-за чего демократы рассматривают возможность использовать угрозу шатдауна как инструмент давления на оппонентов для принятия уступок по расходам на здравоохранение.

    Один из сенаторов-демократов заявил, что приостановка работы правительства в начале 2026 года вполне вероятна, если соглашение с республиканцами не будет достигнуто до конца января.

    Другой представитель демократов рассказал The Hill, что его партия может воспользоваться вопросом финансирования как рычагом воздействия на президента США Дональда Трампа, если он примет решение о масштабных военных ударах по Венесуэле.

    Напомним, частичная приостановка работы федерального правительства в стране началась в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования и разногласий между Республиканской и Демократической партиями по ряду статей расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов из-за бюджетного кризиса. Около 750 тыс. федеральных служащих остались без работы.

    Дональд Трамп 12 ноября подписал закон о финансировании работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно, что завершило рекордный в истории страны 43-дневный шатдаун.

    После этого министр образования США Линда Макмэон заявила, что эта ситуация подтвердила необходимость ликвидации возглавляемого ею ведомства.

    Комментарии (0)
