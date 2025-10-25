Американский постпред Уолтц обвинил ООН в неправильном расходовании средств США

Tекст: Антон Антонов

«Правильно ли тратятся средства? Сейчас я бы сказал, что нет, потому что они тратятся на все эти woke-проекты, вместо того, чтобы делать то, ради чего они выделены изначально», – приводит слова Уолтца ТАСС со ссылкой на Breitbart News.

Американский постпред заявил, что ООН должна сосредоточиться на прекращении и предотвращении войн, а также обеспечении мира. Уолтц отметил, что ООН необходимо «вернуться к основам» своей деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Уолтц был утвержден на должность постоянного представителя США при ООН в сентябре.

Организация сейчас сталкивается с дефицитом бюджета, причиной чего стала неуплата взносов несколькими странами, включая и Соединённые Штаты, которые считаются крупнейшим донором ООН. ООН планирует сократить численность миротворцев на 25% в ближайшие месяцы из-за нехватки средств.