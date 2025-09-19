  • Новость часаВ Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Интервидение» возвращает человечность песенным конкурсам
    Жительница «Хилокского гетто» рассказала о жизни в мигрантском районе Новосибирска
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    Билан: Музыкальные конкурсы делают порой больше политики
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    Путин исполнил мечту крымского школьника
    Россия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС
    Дегтярев: Олимпиада-2026 должна стать последней в нейтральном статусе для россиян
    Эстония запросила консультации НАТО после инцидента с истребителями
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    9 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    13 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    15 комментариев
    19 сентября 2025, 22:15 • Новости дня

    Утвержден новый постпред США при ООН

    Сенат США утвердил экс-советника Трампа Уолтца постпредом страны при ООН

    Утвержден новый постпред США при ООН
    @ Mattie Neretin/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц получил поддержку сената для назначения новым постпредом США при ООН после повторного голосования.

    Американский сенат одобрил кандидатуру экс-советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН, передает РИА «Новости». За это решение проголосовали 47 сенаторов, 43 выступили против.

    Кандидатура Уолтца была внесена более четырех месяцев назад, однако сенатскому комитету по международным делам пришлось проводить повторное голосование из-за процедурной ошибки. Это создало риск, что Уолтц не успеет вступить в должность к началу недели высокого уровня в Генассамблее ООН.

    Ранее комитет Сената по международным отношениям рассмотрел 36 кандидатур, включая Майкла Уолтца на пост посла США в ООН.

    Дональд Трамп заявил об увольнении Уолтца из-за скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal.

    Позже американский лидер сообщил о намерении выдвинуть Уолтца на должность постпреда США при ООН.

    Также Трамп решил отозвать кандидатуру Элиз Стефаник, чтобы она осталась в Конгрессе и продолжила продвижение экономической политики.

    19 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Пять представителей программы «Время героев» победили на выборах по итогам ЕДГ–2025

    Пять представителей программы «Время героев» были избраны по итогам ЕДГ–2025

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Победителями прошедших выборов по итогам Единого дня голосования стали четыре выпускника и руководитель программы «Время героев», получившие различные должности.

    В результате Единого дня голосования по всей стране победу одержали пятеро представителей президентской программы «Время героев», говорится на сайте программы.

    Евгений Первышов стал главой Тамбовской области, а Мария Костюк возглавила Еврейскую автономную область после получения поддержки избирателей. Станислав Кочев избран депутатом Государственного совета Республики Коми, Евгений Вылцан – депутатом Брянской областной думы, а Константин Кутейников – депутатом Тамбовской городской думы.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров сообщил, что победители представляют новый управленческий резерв: «Пятеро представителей программы приобрели новый статус по итогам голосования – четверо участников обучения и руководитель программы».

    Евгений Первышов отметил: «Программа «Время героев» стала для меня отправной точкой, которая позволила продолжить служение Отечеству уже на гражданском направлении. Я благодарен нашему Верховному главнокомандующему за оказанное доверие и гражданам Тамбовской области за поддержку».

    Мария Костюк заявила, что поддержка жителей автономии свидетельствует о доверии курсу, выбранному командой региона. Она отметила, что выпускники программы будут сотрудничать для улучшения жизни граждан.

    Станислав Кочев пообещал эффективную работу на благо Республики Коми и России, сделав упор на социальную защиту, здравоохранение и образование. Евгений Вылцан подчеркнул ответственность за поддержку избирателей и отметил, что обновление управленческих команд открывает новые возможности для участников СВО.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз добавил, что программа «Время героев» стала национальным проектом, а участники СВО активно вовлекаются в развитие регионов на административных позициях.

    Константин Кутейников рассказал о планах продолжать работу на благо Тамбовской области и ее жителей в новом статусе депутата городской думы.

    Свыше 50 выпускников программы уже заняли значимые должности, среди них – Артем Жога, Артур Орлов и Алексей Кондратьев. Владимир Сайбель получил пост заместителя председателя комиссии при президенте России по делам ветеранов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Роман Гришин занял пост директора Центра спортивной подготовки сборных команд России.

    Президент Владимир Путин заявлял, что участники спецоперации на Украине должны стать новой политической элитой страны.

    Мария Костюк и другие участники спецоперации на Украине показали, что процесс формирования новой элиты уже начался.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 03:14 • Новости дня
    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы

    Гладков: Высота не позволяет сбивать дроны сразу у границы

    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему украинские беспилотники не уничтожаются сразу у государственной границы.

    Во время прямой линии в соцсетях Гладков ответил на вопрос местной жительницы о том, почему беспилотники не могут уничтожать непосредственно у государственной границы, передает РИА «Новости».

    По словам Гладкова, «вопрос в высоте». Она не дает «сбивать сразу у государственной границы», сказал губернатор. «Когда они снижаются, наши подразделения захватывают их в цель, и тогда они уничтожаются», – ответил Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили украинские беспилотники самолетного типа, в том числе над территорией Белгородской области. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего один человек погиб и еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Комментарии (32)
    19 сентября 2025, 19:19 • Видео
    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    Слуцкий рассказал о посещении «Хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций рассказал о посещении «Хилокского гетто» – микрорайона на окраине Новосибирска, «где живут мигранты».

    «Мы выехали в так называемое (извините, так оно называется, жители так назвали) Хилокское гетто – это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты», – приводятся слова Слуцкого на сайте Кремля.

    Слуцкий отметил низкий уровень санитарии, «хамство, аморальное поведение», которые наблюдаются в «гетто». Он добавил, что «важнейший вопрос, который сегодня ставят люди, – это миграция».

    Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя проблему, подчеркнул, что подобные трудности возникают «не во всех регионах». «Но в центральной европейской части России, я уж не говорю про Москву, про Санкт-Петербург, про все крупные города, конечно, такая проблема есть, и она стоит очень остро», – сказал он.

    Хилокским гетто местные жители прозвали микрорайон на окраине Новосибирска в районе улиц Хилокской и Малыгина, рядом с плодоовощным оптовым рынком, кладбищем и мусорной свалкой. В местных СМИ часто поднимались экологические и социальные проблемы района, в том числе незаконная торговля и последствия компактного проживания мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поддержал идею привлечения ветеранов спецоперации к работе в МВД, в том числе в области миграционной политики. Президент России призвал федеральные и региональные власти не игнорировать существующие проблемы в сфере миграции.

    Комментарии (12)
    19 сентября 2025, 08:21 • Новости дня
    В Кременских лесах обнаружены массовые захоронения украинских солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На освобожденных территориях Кременских лесов российские военные обнаружили множество мест массовых захоронений украинских солдат, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военные, продвигающиеся в районе Кременских лесов в Луганской народной Республике, постоянно находят стихийные захоронения украинских солдат, сообщает ТАСС.

    Марочко добавил, что тела погибших часто не эвакуируются, а оказываются захороненными прямо на месте, в том числе в воронках от артиллерийских разрывов.

    Он рассказал, что при продвижении в Серебрянском лесничестве военнослужащие России встречают множество скелетированных и мумифицированных останков украинских военнослужащих. Он отметил: «Только в районе одного из взводных опорных пунктов противника, который был захвачен нашими военнослужащими, в артиллерийской воронке обнаружено более 20 непогребенных тел».

    По словам эксперта, практически на всем пути через Кременские леса солдаты сталкиваются с сильным запахом разлагающихся тел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины теряют контроль над Кременскими лесами. Российские войска за сутки нанесли более 100 ударов по позициям ВСУ в районе Кременной. Подразделения ВСУ атаковали учреждение по уходу за пожилыми людьми в Кременной в Луганской народной республике.

    Комментарии (5)
    19 сентября 2025, 15:23 • Новости дня
    На Украине раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского

    Украинские СМИ раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского

    На Украине раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает ужесточение мобилизации, включая снижение призывного возраста до 18 лет и отмену отсрочек для сотен тысяч мужчин, как возможную меру при ухудшении ситуации на фронте, сообщило украинское издание «Страна».

    Возможные «тяжелые решения» президента Украины Владимира Зеленского могут подразумевать не уступки России, а ужесточение мобилизации, передает РБК. По информации издания, обсуждается снижение возраста призыва до восемнадцати лет и сокращение отсрочек для сотен тысяч украинских мужчин.

    В середине сентября Зеленский провел закрытую встречу с депутатами фракции «Слуга народа», что вызвало широкий общественный резонанс, пишет «Страна». Пресс-секретарь партии Юлия Палийчук тогда подчеркнула, что президент говорил о необходимости принятия «трудных решений», если ситуация на фронте будет ухудшаться.

    По словам источников «Украинской правды» и некоторых депутатов, Зеленский пояснил, что не рассматривает уступки России ни в вопросах территорий, ни языка. Один из собеседников «Страны» передал прямую речь: «Президент четко дал понять, что на уступки России ни по территориям, ни по языку он не пойдет».

    Некоторые наблюдатели ошибочно связали возможные «тяжелые решения» с готовностью к уступкам России, однако источники среди украинских депутатов это опровергли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил депутатов партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации на фронте.

    Украинские власти приняли решение о выделении значительных средств на экстренную мобилизацию армии.

    Насильственная мобилизация с избиениями и смертями на Украине стала позорным явлением для Европы XXI века, отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Комментарии (9)
    19 сентября 2025, 02:24 • Новости дня
    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги

    Захарова иронично прокомментировала наличие у семьи Умерова недвижимости в США

    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что у семьи секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова найдено восемь объектов недвижимости в США.

    «Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора», – написала Захарова в Telegram.

    Украинские СМИ сообщили, что у семьи Умерова обнаружены восемь элитных объектов недвижимости в США. В их числе три квартиры во Флориде, одна квартира в Нью-Йорке и четыре виллы вблизи Майами, передает РИА «Новости».

    В одной из квартир во Флориде площадью 137,4 кв. м жена Умерова официально проживает с октября 2019 года, этим жильем пользуются также сам чиновник и трое его детей.

    Вторая квартира во Флориде площадью 134,5 кв. м была местом регистрации супруги с сентября 2018 по май 2019 года. Там же находится третья квартира площадью 450 кв. м, оцененная в 1,2 млн долларов, которую арендует отец Умерова.

    На Манхэттене семье Умерова принадлежит двухкомнатная квартира площадью 90,2 кв. м, где сам чиновник и его брат были зарегистрированы с 2015 по 2025 год.

    Кроме этого, во Флориде найдены четыре виллы, одна из которых площадью 257,1 кв. м числится за супругой Умерова с 2017 года, другая площадью 167,2 кв. м оформлена на фирму, приносящую супруге доход свыше 24,2 тыс. долларов в год, еще одна вилла связана с бизнесом брата Умерова, а на четвертой площадью 212 кв. м зарегистрирован его брат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, занимавший пост заместителя главы офиса украинского лидера Ростислав Шурма переехал из Германии в Австрию после обысков у него дома, инициированных Национальным антикоррупционным бюро Украины.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пытался через СБУ установить контроль над НАБУ. Западные страны вынудили Зеленского отказаться от этой идеи.

    Комментарии (11)
    19 сентября 2025, 12:20 • Новости дня
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
    Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва жестко ответит на формирование в Совете Европы новой международной комиссии, задачей которой станет взыскание «компенсаций» с России за события на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в Max заявил, что Совет Европы уходит «в свой собственный космос», и назвал проект конвенции по созданию международной претензионной комиссии для Украины «абсолютно психоделическим».

    По его словам, предлагается создать очередной «антироссийский квазисудебный орган», нацеленный на взыскание компенсаций за якобы имевшие место «последствия агрессии против Киева».

    «Ну что ж, одной бессмысленной русофобской структурой в Старом Свете станет больше. И наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия», – подчеркнул Медведев.

    Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис предположил, что страны G7 могут применить замороженные российские активы для новых кредитов Украине.

    Минфин США приветствовал намерение стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ со стороны России в случае хищения ее активов ЕС.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (12)
    18 сентября 2025, 23:55 • Новости дня
    Путин подписал указ об освобождении Козака от должности
    Путин подписал указ об освобождении Козака от должности
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Дмитрий Козак освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента России.

    «Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации», – сказано в документе, который размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Козак подал заявление об отставке по собственному желанию. СМИ сообщали, что Козак рассматривает различные предложения для продолжения карьеры в бизнесе после ухода.

    Козак с 2000 года работал в администрации президента, после чего занял ряд важных постов в правительстве, включая министра регионального развития и вице-премьера. В 2020 году он занял должность заместителя руководителя администрации президента.

    Комментарии (6)
    19 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Узбеки попали в рабство на Украине

    В Киевской области освободили удерживаемых в рабстве узбеков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киевской области раскрыли преступную группу, удерживавшую граждан Узбекистана под угрозами и жесткими ограничениями.

    О преступлении сообщает Киевская областная прокуратура, передает ТАСС. В поселении под Киевом обнаружены помещения, где тринадцать граждан Узбекистана содержались в нечеловеческих условиях без документов, денег и транспорта.

    По данным следствия, преступная группировка состояла из граждан Украины, Китая и Узбекистана. Участники банды ввели жертв в заблуждение, эксплуатировали и удерживали их, пользуясь уязвимостью мигрантов. В прокуратуре уточнили: «Обнаружены помещения, где в бесчеловечных условиях содержались 13 граждан Узбекистана, [их] документы, деньги и транспортные средства».

    Людям разрешали посещать туалет только по расписанию, а за малейшие нарушения предусматривались штрафы. На данный момент задержаны четыре предполагаемых участника группировки, им предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с низкими зарплатами, отсутствием выходных и ежедневными сменами по 13-15 часов. Черниговский апелляционный суд квалифицировал насильственное удержание мужчины в терцентре комплектования как рабство.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 02:50 • Новости дня
    Собянин предложил пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян
    Собянин предложил пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Москвы Сергей Собянин подверг критике ситуацию, при которой неработающие россияне получают обязательное медицинское страхование на тех же условиях, что и работающие граждане.

    Собянин сообщил, что Москва ежегодно перечисляет 180 млрд рублей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за неработающих жителей, передает РИА «Новости».

    Общая сумма от регионов составляет около 1 трлн рублей. По словам мэра, значительная часть получателей выплат не относится к пенсионерам, многодетным матерям, инвалидам или студентам – категориям, за которые, как подчеркнул Собянин, необходимо платить.

    «Но мы платим миллионов за 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали за социальной поддержкой или в Фонд обязательного медицинского страхования, чтобы их застраховали», – сказал мэр.

    «Простите, лоботряс, который ничего не делает и работать не хочет, – мы ему тоже гарантируем, причем даже не спрашивая его, – не пишет заявление, ничего. Сотни миллиардов просто нате вам, мотивируя его не работать, а потом еще пенсию ему выплати», – приводит слова мэра BFM.

    Он также отметил, что равные условия получения ОМС для занятых и неработающих создают социальные и политические проблемы. По его словам, подобная система может поощрять уклонение от того, чтобы «выходить на рынок труда». В результате возникает «дефицит трудовых ресурсов, а дальше нам мигранты понадобились, и так далее и тому подобное», сказал Собянин.

    Собянин добавил, что по анализу данных, четверть таких граждан имеют на счетах около 1 млн рублей, а еще четверть получают регулярные доходы в размере от 50 до 100 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 февраля размер максимального пособия по безработице в России увеличится до 15 044 рублей.

    Член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко указал, что граждане без трудового стажа, имеют гарантированное право на получение социальной пенсии при достижении определенного возраста.

    Комментарии (31)
    19 сентября 2025, 16:59 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила ограничить доступ России к ИИ и геоданным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз рассматривает возможность введения новых ограничений против России, которые коснутся доступа к технологиям искусственного интеллекта и геопространственным данным, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Она подчеркнула, что эти меры войдут в 19-й пакет санкций. В своем заявлении Каллас отметила: «Эти новые санкции также ограничат доступ России к технологиям, включая искусственный интеллект и геопространственные данные», передает ТАСС.

    Ранее Европейская комиссия согласовала новый пакет ограничений в отношении России, который затронет перевозку нефти и финорганизации, а также китайские компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России заявил, что новые ограничения со стороны западных стран не представляют сложности для страны.

    Комментарии (16)
    19 сентября 2025, 10:05 • Новости дня
    Глава Роскомнадзора рассказал о пользе ограничений звонков в WhatsApp и Telegram
    Глава Роскомнадзора рассказал о пользе ограничений звонков в WhatsApp и Telegram
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Введенные ограничения на звонки в иностранных мессенджерах позволили быстро сократить число мошеннических схем благодаря работе системы «Антифрод», заявил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

    Введенные ограничения на звонки в WhatsApp и Telegram уже дали положительный результат, сказал Липов «Известиям».

    По его словам, удалось избирательно заблокировать функции, которые активно использовались мошенниками, ведь голосовой контакт был для них принципиально важен.

    Липов отметил, что после введения ограничений мошенники вернулись к попыткам использовать обычную телефонную связь, но благодаря системе «Антифрод» их звонки с подменой номера блокируются. Система, запущенная в декабре 2022 года, ежедневно верифицирует от 400 млн до 600 млн вызовов и блокирует от 1 млн до 2 млн подозрительных. К «Антифроду» подключены 1108 операторов связи, что позволяет фильтровать все поступающие вызовы, вне зависимости от уловок злоумышленников.

    Глава Роскомнадзора подчеркнул: «Наш «Антифрод» работает в режиме реального времени, обеспечивая оперативный обмен информацией между операторами и незамедлительную блокировку оператором неподтвержденных вызовов».

    Он добавил, что мошенники продолжают искать обходные пути, используя российские сим-карты в роуминге, однако ведомство требует от операторов своевременно очищать базы данных от фейковых пользователей. Роскомнадзор также предлагает мессенджерам и операторам вводить ограничения для звонков с аккаунтов, зарегистрированных на иностранные сим-карты, с возможностью исключений для россиян, находящихся за рубежом. Предложения направлены в правительство для включения во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством.

    В дополнение ведомство обсуждает с отечественными цифровыми платформами внедрение онлайн-проверки принадлежности сим-карт для борьбы с мошенничеством. Липов отметил уникальный характер систем информационной безопасности, созданных в России государством в партнерстве с бизнесом, для защиты граждан в цифровой среде.

    Напомним, Роскомнадзор ввел частичные ограничения на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Эти ограничения объяснили необходимостью борьбы с телефонными мошенниками, использующими приложения для обмана россиян.

    Комментарии (24)
    19 сентября 2025, 20:06 • Новости дня
    Жительница «Хилокского гетто» рассказала о жизни в мигрантском районе Новосибирска
    Жительница «Хилокского гетто» рассказала о жизни в мигрантском районе Новосибирска
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Жители на Хилокской улице уже привыкли видеть в мусорных баках окровавленные головы коров, баранов, их останки, шкуры, копыта. Зрелище жуткое. Но это еще и сопутствующий запах, и падальные мухи. Они кишмя кишат по этим останкам, а потом разлетаются квартирам», – рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Хилокского жилмассива в Новосибирске Жанна Олейникова. Местные жители окрестили район «Хилокское гетто», так как его заполнили мигранты из Средней Азии, ведущие незаконную торговлю и разводящие скот.

    Во время встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что посетил микрорайон на окраине Новосибирска, который сами жители называют «Хилокское гетто». Прозвали его так в связи с тем, что его населяет большое количество мигрантов.

    «Мы в шоке и одновременно рады, что на проблемы нашего района обратили внимание. Огромная благодарность Леониду Эдуардовичу, что в свой визит в Новосибирск не только услышал о проблемах «Хилокского гетто», но и открыто рассказал о нас президенту. Сейчас у нас возникли большие надежды на положительные изменения. Надеемся, что все структуры власти и правоохранительных органов, начнут работать с нашим микрорайоном в усиленном режиме», – говорит Олейникова.

    Она рассказывает, что расположенные в этом окраинном районе Новосибирска дачные общества практически полностью уничтожены и непригодны более для ведения садоводческой деятельности. Там сейчас гражданами Средней Азии ведется коммерческая деятельность: созданы хостелы, сауны, стоянки фур, общежития, склады. А бездомные мигранты, промышляющие сбором мусора и отходов, превращают территорию в свалку. Вместе с ними в этих антисанитарных условиях живут и их дети.

    «С мигрантами обстановка двоякая. С одной стороны, есть наши добрые соседи, которые получили гражданство, живут с нами в мире и согласии, поддерживают наше стремление навести порядок. К ним нет и не было претензий. Но есть и другая категория – так называемые сезонные мигранты. Каждый год их едет все больше и больше, и вот с ними уже устали воевать», – делится собеседница.

    Эти мигранты, по словам Олейниковой, ведут нелегальную торговлю. А в частном секторе микрорайона они разводят баранов, коз и других сельскохозяйственных животных, за исключением свиней. В результате живущие по соседству люди задыхаются как от вони самих животных, за которыми нет должного ухода, так и от гнилостного запаха останков этих животных.

    «Жители на Хилокской улице уже привыкли видеть в своих мусорных баках окровавленные головы коров, баранов, их останки, шкуры, копыта. Зрелище жуткое. Но это еще и сопутствующий запах, и падальные мухи. Они кишмя кишат по этим останкам, а потом разлетаются квартирам жилмасива. В итоге людям приходится прятать все вещи дома, жить с закрытыми окнами, чтобы насекомые не залетали в квартиру», – делится жительница района.

    Окончательно ухудшает ситуацию и находящаяся поблизости свалка, которую должны закрыть только к концу 2026 года. Неподалеку расположено еще и предприятие по уничтожению медицинских отходов, где регулярно сжигаются отходы, а черный едкий дым застилает улицы района.

    «У нас нет никакой социальной инфраструктуры, нет как таковых сетевых магазинов. На все гетто одна аптека, где не всегда есть нужные лекарства. Нет почтового отделения, нет даже ни одного банкомата. И самое главное: у нас в 2020 году снесли детский сад, обещали начать строительство нового в 2022, но по сей день там огромный помойный пустырь. Следственный Комитет пять раз возбуждал уголовное дело из-за отсутствия у нас детского сада, но прокуратура решение отменяла. А наши дети продолжают каждое утро испытывать стресс, передвигаясь в переполненном мигрантами автобусе по одному из самых опасных участков дороги в Новосибирске, стоя в часовой пробке», – подчеркивает собеседница.

    При этом она замечает, что обстановка в районе в результате действия общественников все-таки начала меняться в лучшую сторону, но все равно остается недостаточно благоприятной. При этом жители не намерены никуда переезжать. «Бесконечно бегать с места на место, по принципу «перееду туда где лучше», тоже не получится, потому что нет гарантий, что лучшее место рано или поздно не превратится в худшее. Добиваться своего права на комфортную жизнь нужно всегда. Это право нам дано Конституцией РФ и никто не смеет его у нас отнять. Мне бы очень хотелось, чтобы люди глядя на сплоченную работу коллектива общественников и жителей «Хилокского гетто», брали с нас пример. Чтобы видя результаты нашей работы, поняли, что нет ничего невозможного, нужно лишь запастись терпением и желанием менять свою жизнь к лучшему», – заключила Олейникова.

    Комментарии (7)
    19 сентября 2025, 15:30 • Новости дня
    Небензя напомнил о нелепых заявлениях Бербок на посту главы МИД Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Анналена Бербок известна своими неуклюжими и резкими высказываниями, вспомнив ее фразу про «разворот на 360 градусов».

    Анналена Бербок, назначенная главой Генассамблеи ООН, уже известна своими оскорбительными и неуклюжими заявлениями, отметил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что не знаком с Бербок лично, но в ближайшее время ему предстоит это сделать. По словам Небензи, на посту министра иностранных дел Германии Бербок проявила себя «воинственными, циничными, подчас оскорбительными» высказываниями.

    Он напомнил о ее фразе про «разворот на 360 градусов», и отметил, что ей приписывают попытки ограничить время выступлений стран в Генассамблее ООН.

    Небензя рассказал, что представители Евросоюза делились с ним впечатлениями о встрече с Бербок, на которой она заявила о своих приоритетах в ООН – сократить длительность речей делегаций до трех минут.

    80-я сессия Генассамблеи ООН началась 9 сентября. В ходе недели высокого уровня с 23 по 27 сентября ожидаются выступления 195 делегаций. Главу российской делегации Сергея Лаврова планируют услышать в зале Генассамблеи 27 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес Анналены Бербок, назвав ее «антисимволом».

    Анналена Бербок заявила, что в случае достижения мирных соглашений на Украине появление миротворческой миссии ООН может стать ключевым инструментом для обеспечения стабильности и соблюдения договоренностей.

    Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок подтвердила, что ООН продолжит работу над разрешением конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.

    Комментарии (3)
    19 сентября 2025, 11:07 • Новости дня
    Bloomberg: Коррупционный скандал на ведущей военной верфи подрывает обороноспособность Европы
    Bloomberg: Коррупционный скандал на ведущей военной верфи подрывает обороноспособность Европы
    @ JEFFREY GROENEWEG/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупнейший судостроитель Европы Damen Shipyards оказался под угрозой из-за обвинений в коррупции и нарушении антироссийских санкций, пишет Bloomberg.

    Юридические проблемы головной судостроительной компании Нидерландов Damen Shipyards привлекли внимание европейских оборонных ведомств, передает Bloomberg.

    Прокуратура Нидерландов предъявила Damen обвинения в коррупции, фальсификации и отмывании денег за период с 2006 по 2017 годы, а также в нарушении санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине в 2022 году.

    Судебный процесс начнется до конца 2025 года. В случае признания вины компании грозит штраф до 10% годовой выручки и запрет на участие в тендерах на европейские оборонные заказы. По словам партнера амстердамской юридической фирмы Bennink Dunin-Wasowicz Себастиана Беннинка, осуждение Damen станет серьезным ударом для всей отрасли Нидерландов и может осложнить перевооружение Европы.

    В Damen утверждают, что поставка кранов в Россию осуществлялась в рамках действующего на тот момент законодательства, а компания всегда соблюдала все санкционные пакеты и была максимально прозрачной. Также в Damen не комментируют ситуацию сверх официального заявления.

    Компания Damen Shipyards объединяет 55 дочерних предприятий по всему миру и обеспечивает рабочими местами около 12 тыс/ человек. В 2023 году выручка группы превысила 3 млрд евро. Damen строит для стран НАТО новейшие фрегаты и корабли поддержки, включая суда для Нидерландов, Бельгии и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нидерландах произошло столкновение пассажирского судна и двух грузовых кораблей.

    Комментарии (0)
    Главное
    НАТО начало операцию «Восточный часовой»
    Зеленский решил покрыть нехватку денег на оружие продажей вооружений
    Утвержден новый постпред США при ООН
    СМИ сообщили о возвращении сбежавшего с Украины Кулебы
    Минюст признал блогера Романа Алехина иноагентом
    ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами
    Десять мышей не пережили полет на космическом аппарате «Бион-М»

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Государство повернулось лицом к проблеме миграции

      Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

      9 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Нужно вернуться к русской жизни

      Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

      13 комментариев
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      В ЕС лучше не вступать, чем вступать

      Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

      15 комментариев
    Перейти в раздел

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации