Экс-советник Трампа по нацбезопасности Уолтц стал постпредом США при ООН
Комитет Сената США в среду одобрил десятки кандидатур главы Белого дома Дональда Трампа на дипломатические посты, так как коллеги президента-республиканцы работали над изменением правил Сената ради упрощения процедуры утверждения его кандидатур.
«Комитет Сената по международным отношениям рассмотрел 36 кандидатур, в том числе таких известных кандидатов, как бывший советник по национальной безопасности президента Майкл Уолц на пост посла США в Организации Объединенных Наций и директор президентского кадрового управления Белого дома Серджио Гора на пост посла в Индии», – передает Reuters.
После нескольких месяцев жалоб на то, что демократы замедляют выдвижение кандидатов Трампа на многие высокие правительственные посты, республиканцы в сентябре прибегли к так называемому ядерному варианту, чтобы изменить правила Сената и сократить возможности партии меньшинства препятствовать выдвижению сотен кандидатов.
Голосование в комитете проходило в основном по партийному принципу. Демократы в основном возражали против решений Трампа, а республиканцы одобрили почти всех единогласно. Решение комиссии будет рассмотрено полным составом Сената, где республиканцы, поддерживающие Трампа, имеют большинство в 53 голоса против 47.
По данным Reuters, еще не ясно, будет ли Уолтц утвержден в качестве официального представителя США на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп решил отозвать кандидатуру Элиз Стефаник на пост постоянного представителя при ООН, чтобы она продолжила поддерживать республиканское большинство в Конгрессе и продвигать экономическую политику.
Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс в августе была выдвинута кандидатом на должность заместителя представителя США при ООН, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.