Трамп выдвинул «автора бестселлеров» на пост зампредставителя США при ООН

Трамп выдвинул пресс-секретаря Госдепа Брюс на пост зампредставителя США при ООН

Tекст: Антон Антонов

«Я рад сообщить, что выдвигаю кандидатуру Тэмми Брюс – великой патриотки, телеведущей и автора бестселлеров – на должность заместителя представителя США при Организации Объединённых Наций в ранге посла», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Он также указал, что Брюс «с честью занимала пост пресс-секретаря государственного департамента с начала второго срока» Трампа и «проделала фантастическую работу». По мнению Трампа, Тэмми Брюс будет достойно представлять Соединенные Штаты в ООН.

В мае Трамп выдвинул своего бывшего советника по национальной безопасности Майка Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН.

В конце июля Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США рекомендовал утвердить кандидатуру Уолтца на должность постпреда при ООН, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп решил отозвать кандидатуру Элиз Стефаник на пост постоянного представителя при ООН, чтобы она продолжила поддерживать республиканское большинство в Конгрессе и продвигать экономическую политику.

Сейчас пост временного поверенного в делах Соединенных Штатов при ООН занимает Дороти Ши.