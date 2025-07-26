Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
В ходе заседания Совбеза ООН США публично призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.
Представители США и Китая обменялись резкими заявлениями по ситуации на Украине на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости».
Вашингтон призвал Пекин прекратить поддерживать Россию, а также прекратить экспорт товаров, способствующих укреплению российского военно-промышленного комплекса.
Дороти Ши, и.о. посла США в ООН, заявила: «Китаю следует прекратить подпитывать российскую агрессию на Украине», и призвала все страны присоединиться к этим мерам.
Представитель Китая Гэн Шуан отверг обвинения, подчеркнув, что КНР не является стороной конфликта, также обвинил США в перекладывании ответственности и создании конфронтации.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь напомнил, что Пекин выступает против любых односторонних санкций и внешнего давления на своих торговых партнеров.
Посол США в НАТО уже призывал наказать Китай за содействие России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом.