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    3 ноября 2026, 20:10 • В мире

    Европа решила отрепетировать ввод войск на Украину

    Европа решила отрепетировать ввод войск на Украину
    @ REUTERS/Stephane Mahe

    Tекст: Андрей Резчиков

    Европейские страны из так называемой «коалиции желающих» в ближашие дни проведут военные учения в Польше. Их цель – отработать ввод войск на Украину в случае завершения там конфликта. Зачем маневры проводятся в преддверии мирных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби и на что рассчитывают европейские лидеры, планируя отправку своих военных в зону потенциального противостояния с российской армией?

    Британия, Франция и другие европейские страны решили предоставить Киеву надежные гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией. С этой целью коалиция планирует разместить на Украине военных и разрешить им открывать ответный огонь в случае нападения со стороны ВС РФ, пишет газета The Guardian.

    При этом так называемые «стабилизационные силы» не намерены полагаться на американские системы или технологии и будут состоять почти исключительно из европейцев. «Понятно, что мы будем защищать наши силы от любой агрессии», – заявил газете знакомый с планами западный чиновник.

    Соответствующие сценарии будут отрабатываться в ходе учений «Коалиция» в Польше с 9 по 22 ноября. В них будут участвовать 11 стран. Еропейские военные отработают быстрое развертывание сил на Украине в случае окончания конфликта. В проверке многонациональных формирований примут участие 2,8 тыс. солдат, моряков и летчиков. Франция предоставит 1,5 тыс. военнослужащих, а Британия – 300.

    Командующий коалиционными силами генерал-лейтенант Том Бейтман отметил, что силы, которые планируется размещать на Украине, не относятся к НАТО и будут действовать вне военного альянса при минимальной или нулевой поддержке США. При этом вопрос дислокации в республике западных солдат обсуждается на официальном уровне уже почти три года.

    Поскольку в рамках НАТО договориться по этому вопросу не удалось (кроме США, против отправки выступают Германия, Бельгия, Венгрия, Италия, Испания и Словакия), европейские лидеры начали обсуждение темы вне рамок альянса, чтобы не втягивать в него США. В прошлом году была неофициально сформирована «Коалиция желающих» во главе с Британией и Францией.

    В начале этого года Киев, Лондон и Париж подписали совместную декларацию о намерении задействовать многонациональные силы после завершения боевых действий. Тогда же, на Мюнхенской конференции по безопасности, европейские министры начали открыто прорабатывать форматы миссии (контроль за перемирием, бесполетная зона, разминирование Черного моря).

    Россия выступает категорически против любого присутствия западного военного контингента на территории Украины, рассматривая этот сценарий как прямую эскалацию и угрозу своей национальной безопасности. В Москве неоднократно подчеркивали, что в случае появления в республике официальных воинских подразделений стран НАТО или отдельных европейских государств, они автоматически станут приоритетными легитимными целями для российских ударов.

    Отметим, на следующей неделе в Абу-Даби пройдут переговоры с участием России, США и Украины. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Со стороны Штатов посредниками и ключевыми переговорщиками выступят спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украина также подтвердила готовность к встрече на рабочем уровне.

    При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что европейские представители не будут допущены к столу переговоров. Он отметил, что страны ЕС могут присутствовать в Абу-Даби максимум в качестве наблюдателей «на полях» и общаться только с делегациями США и Украины, но не с Россией. По мнению же экспертов, европейцы сосредоточены на борьбе за влияние и срыве американских инициатив по урегулированию кризиса.

    «Переход ЕС от политических деклараций к конкретному планированию – свидетельствует о глубокой тревоге на Западе.

    Сегодня в экспертном и политическом сообществах уже сформировалось четкое понимание: Украина исчерпала свои возможности, и фиксация ее поражения – это лишь вопрос времени и согласования юридических деталей», – отметил военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

    Спикер считает высокой вероятность того, что форсированная подготовка европейского контингента – это сознательная попытка заблокировать потенциальные мирные договоренности между Россией, США и Украиной.

    «Европейские лидеры категорически не заинтересованы в прекращении боевых действий на условиях Москвы и выступают за продолжение конфликта. Они сознательно выводят эскалацию на более высокий и опасный уровень, стремясь сорвать любые компромиссные соглашения, которые могут быть достигнуты без их прямого участия», – пояснил эксперт.

    По его мнению, с одной стороны, лидеры Франции и Британии пытаются отвлечь внимание от серьезных внутренних беспорядков и проблем в собственных странах, демонстрируя статус главных спонсоров Украины. «С другой стороны – это очевидный саботаж. Европейские элиты выступают главной силой, срывающей мирный процесс.

    Своей военной активностью они пытаются пустить прахом любые договоренности России и США,

    как в свое время Борис Джонсон сорвал стамбульские соглашения. Европа панически боится остаться не у дел при заключении глобальной сделки между Москвой и Вашингтоном, поэтому стремится заранее создать условия, при которых урегулирование без ее согласия станет невозможным», – добавляет военный эксперт Василий Дандыкин.

    Для придания легитимности своим планам, полагает он, организаторы учений в Польше пытаются сколотить коалицию, куда ради массовости готовы привлечь даже контингенты из Австралии, Новой Зеландии или стран Юго-Восточной Азии.

    «Однако за этой демонстрацией силы скрываются серьезные проблемы. Во-первых, европейские страны тратят на эти маневры колоссальные средства, которые им уже приходится брать в кредит. Во-вторых, внутри самой Европы намечается раскол – например, позиция нового президента Болгарии и внутренние колебания в Польше показывают, что единства по вопросу отправки войск на Украину нет», – отметил Дандыкин.

    Кроме того, традиционные учения на калининградском направлении и безответственная ядерная риторика Франции лишь подчеркивают, «что Брюссель во главе с Урсулой фон дер Ляйен не отдают себе отчета в собственных действиях, рискуя разжечь третью мировую войну».

    Если проанализировать планы по размещению европейских военных в зоне потенциального соприкосновения, то, как отметил Кошкин, можно сделать вывод, что «Запад пытается легализовать крайне удобную для себя модель противостояния».

    «Складывается впечатление, что Европа стремится жестко ограничить географию боевых действий исключительно украинской территорией. Логика европейских лидеров проста: «Вы не трогаете нашу территорию, а мы продолжаем выяснять, кто сильнее, на территории Украины». Фактически против России уже сейчас воюет весь западный мир, используя республику как полигон и инструмент», – сказал Кошкин.

    По мнению собеседника, Запад устраивает схема, при которой они выделяют деньги и оружие, оставаясь юридически в стороне. «Модернизация этой схемы направлена на долгосрочную перспективу. Вместо прямого столкновения с Россией по всему фронту к 2030 году, европейские стратеги рассчитывают под прикрытием своих «миротворческих» сил и дальше вести прокси-войну руками ВСУ, истощая российские ресурсы», – предположил спикер.

    При этом любые попытки Запада навязать России сценарий с иностранным военным присутствием на Украине обречены на провал. «Никакое мирное соглашение не будет подписано Москвой, если не будут в полной мере учтены ключевые требования безопасности. Главное и бескомпромиссное условие России остается прежним: полное отсутствие каких-либо иностранных войск на украинской территории, а также ее гарантированный безъядерный, нейтральный и внеблоковый статус», – подчеркнул Кошкин.

    Дандыкин отмечает: несмотря на то, что на Славянском направлении противник собирает все возможные резервы, российские войска продолжают уверенное продвижение, и перелом в конфликте очевиден.

    «Показателем скорого краха западной политики станет сфера спорта: как только европейцы начнут отыгрывать назад свои безумные бойкоты и возвращать наших атлетов, это будет верным признаком того, что их план провалился. В конечном итоге масштабный социально-политический кризис внутри самой Европы, первые звонки которого мы видим уже сейчас, разрастется настолько, что западным лидерам очень скоро станет просто не до Украины», – прогнозирует эксперт.

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