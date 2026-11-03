Грабители похитили десятки килограммов золота с ювелирного завода во Франции

Franceinfo: Во Франции вооруженные грабители украли с завода до 50 кг золота

Tекст: Денис Тельманов

Злоумышленники в балаклавах и бронежилетах проникли на территорию предприятия в Безансоне около семи утра, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал franceinfo. При себе у нападавших было длинноствольное оружие, из которого они произвели несколько выстрелов для запугивания находившихся на заводе работников. В результате инцидента один сотрудник предприятия пострадал.

Преступники похитили украшения и от 20 до 50 кг золота. При побеге грабители специально рассыпали на дороге гвозди, пробив шины полицейским автомобилям и мотоциклам.

Машину злоумышленников позже обнаружили сожженной. Прокуратура поручила расследование нападения отделу по борьбе с организованной преступностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в швейцарском городе Ле-Локль злоумышленники ограбили частный музей часовой компании Ulysse Nardin.

Весной с выставки современного искусства во французском Меце похитили арт-объект стоимостью более 6 млн долларов.

В начале года грабители забрали драгоценности на сумму до 7 млн евро из дома крупного китайского чиновника в Париже.