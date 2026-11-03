Украинский дрон атаковал многоэтажный дом в Белгороде

Дроны ВСУ повредили дома и автомобили в нескольких районах Белгородской области

Tекст: Елизавета Шишкова

В Белгороде дрон атаковал многоквартирный дом, повредив фасад и остекление, сообщает оперативный штаб Белгородской области в Max. В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая от взрыва дрона пробита крыша частного дома, а в селе Глотово повреждены остекление, кровля, фасад, хозпостройка и газовая труба.

Кроме того, в Грайвороне загорелась крыша гаража в результате атаки дрона, возгорание потушено. Еще один беспилотник нанёс удар по частному дому, повредив кровлю.

В селе Ржевка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль, а в селе Вознесеновка грузовая машина была уничтожена огнем.

В Белгородском округе в селе Николаевка дрон ударил по автомобилю, в поселке Борисовка Борисовского округа перебита линия электропередачи.

В Валуйском округе в селе Казинка повреждены остекление многоквартирного дома и три автомобиля, а в селе Борки пробита кровля административного здания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в городе Шебекино.

В субботу мирная жительница получила осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на село Гора-Подол.

В четверг в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя.