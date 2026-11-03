Прокуратура Польши завела дело о нападении президента Навроцкого на судей

Tекст: Валерия Городецкая

«Прокурор Национальной прокуратуры сегодня начал расследование по делу об активном нападении на судей КС Анну Корвин-Петровскую и Кристиана Маркевича, а также о попытках насильственного принуждения к определенным действиям в Конституционном суде», – цитирует генпрокурора РИА «Новости».

По предварительным данным следствия, несколько человек согласованно напали на судей и силой оттолкнули их от входа в здание, нарушив телесную неприкосновенность. Инцидент произошел в ночь на субботу. Дорогу президентской делегации преградили судьи, после чего в узком проходе возникла давка. Навроцкий и сопровождавшие его лица оттеснили представителей суда и прошли внутрь.

Корвин-Петровская заявила, что судьи хотели поприветствовать главу государства и пригласить его к диалогу, однако тот буквально протаранил ее. При этом пресс-секретарь президента Рафал Лескевич подчеркнул, что Навроцкий имел право войти в учреждение, а судьи незаконно преграждали ему путь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Польши Кароль Навроцкий возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда страны на премьер-министра Дональда Туска.

В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил главу государства в принуждении польских послов к отставке.

В субботу Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса в республике.