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Бывшая штаб-квартира компартии Италии стала пятизвездочным отелем
Историческое здание в Риме, в котором располагалась штаб-квартира Итальянской коммунистической партии, после реконструкции открылось в качестве пятизвездочного отеля.
Здание в Риме, в котором долгие годы работали лидер движения Энрико Берлингуэр и другие руководители Итальянской коммунистической партии, переоборудовали под роскошную гостиницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.
Историческое здание перешло в собственность финансовой группы Tosinvest семьи Анджелуччи в 2003 году. В 2022 году владельцы объявили о проекте реконструкции. Сейчас в отеле площадью около 8 тыс. квадратных метров оборудованы 69 номеров и панорамная терраса. Стоимость проживания начинается от 500 евро за ночь, а королевский люкс обойдется в 3-4 тыс. евро.
В ходе ремонта строители сохранили знаменитый балкон, с которого Берлингуэр приветствовал сторонников партии после успеха на выборах 1976 года. Кроме того, в интерьере оставили некоторые символы коммунистического движения, в том числе скульптуры с изображениями серпа и молота, звезды и флага Парижской коммуны, а также бюст Антонио Грамши.
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