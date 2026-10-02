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    Япония ввела санкции против российских компаний и 35 судов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    2 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 15:40 • Новости дня

    Переделать университеты в тюрьмы предложили в Британии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Британии предложили переоборудовать выставленные на продажу университетские помещения в тюрьмы для решения проблемы переполненности мест лишения свободы.

    Британский аналитический центр Prosperity Institute выступил с идеей переоборудовать под тюрьмы выставленные на продажу помещения университетов на фоне переполненности мест содержания преступников, передает РИА «Новости».

    «Дополнительные объекты можно использовать для разгрузки тюремной системы… Например, некоторые британские высшие учебные заведения продают помещения, а в некоторых случаях и целые кампусы, в рамках программ реструктуризации», – говорится в отчете центра «Создание места для справедливости: план по решению кризиса вместимости тюрем».

    Как отмечается в документе, покупка помещений у вузов и их переоборудование обойдется государству значительно дешевле, чем строительство мест для размещения заключенных с нуля.

    Кроме того, предлагается рассмотреть в этих же целях покупку школ-интернатов и учебных центров для медиков.

    С 2024 года британские правоохранители получили возможность отпускать преступников после отбывания половины срока из-за переполненности тюрем. С тех пор по программе на свободу вышли около 60 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские исправительные учреждения столкнулись с критической перегрузкой из-за массового возвращения рецидивистов. При этом в тюрьмах страны из-за повреждений и ремонта простаивают тысячи камер.

    Для решения проблемы нехватки мест власти запланировали масштабную амнистию преступников.

    2 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма

    Захарова высмеяла признание Макрона об утрате конкурентоспособности Европы

    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма
    @ «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»/Мосфильм

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о потере Европой конкурентоспособности из-за отказа от российского газа.

    Дипломат привела в Telegram отрывок из выступления французского лидера на экономическом форуме в Мадриде, шутливо озаглавив его темой школьного сочинения «Как я провел это лето».

    Макрон признал, что российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась.

    «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать», – процитировала Захарова героя Евгения Евстигнеева из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России: «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте».

    Макрон и ранее говорил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

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    2 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы

    Президент Израиля назвал британские санкции вмешательством в выборы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Великобританию во вмешательстве в израильские выборы из-за введения санкций, назвав этот шаг политически мотивированным.

    Герцог заявил, что санкции, введенные британским правительством, являются «серьезной ошибкой» и прямо вмешиваются в израильскую политику. Он призвал европейских союзников вести диалог с Израилем, а не обвинять страну, пишет Politico.

    Спор возник в преддверии октябрьских выборов в Израиле. Ранее в этом месяце глава МИД Британии Эд Милибэнд объявил о запрете торговли товарами и услугами из израильских поселений. Милибэнд также заявил, что британское правительство согласно с тем, что палестинцы сталкиваются с «этническими чистками» на Западном берегу.

    Израиль ранее ответил на это заявление угрозой закрыть британское консульство в Иерусалиме и предупредил о возможных контрмерах против других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Израиля записал новогоднее поздравление на русском языке. Летом вертолет с Ицхаком Герцогом совершил аварийную посадку из-за стаи птиц. В мае он заявил о нарастающей жестокости в стране.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    1 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил тяжелое положение европейских автопроизводителей, подчеркнув грядущее доминирование машин из КНР на мировом рынке из-за их доступности.

    Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости». Он обратил внимание на массовое закрытие заводов в странах Евросоюза.

    Оценивая ситуацию на рынке, глава государства дал характеристику происходящему. «Глубокий кризис: где автомобильная промышленность Европы? Предприятия закрываются. Скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский автопром терпит колоссальные убытки из-за конкуренции с Китаем.

    Основатель компании Gestamp Франсиско Риберас предрек потерю автомобильной промышленности Европы.

    Руководство автоконцерна Volkswagen признало угрозу дальнейшему существованию компании.

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    2 октября 2026, 03:46 • Новости дня
    WSJ: Лидерам стран Европы пришлось изменить тон заявлений по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В странах Европы все чаще звучат призывы к мирному урегулированию конфликта на Украине на фоне растущей усталости граждан, пишет Wall Street Journal.

    «Европейские избиратели все чаще поддерживают популистские партии, выступающие против поддержки Украины, по мере того как растет усталость от войны, заставляя [европейских] лидеров придумывать новый лозунг: «Мы выступаем за мир», – пишет Wall Street Journal.

    Отмечается, что лидеры крупнейших европейских стран в последние недели активнее призывают к поиску дипломатического решения украинского конфликта. Как пишет издание, эта тенденция связана с внутренними политическими процессами в Европе.

    Новая риторика направлена на противодействие популярному мнению, что финансовая и военная помощь Киеву является разорительной и опасной, говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве переговорного процесса.

    В субботу глава МИД Сергей Лавров отметил, что Европа делает все для срыва мирных инициатив.

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    2 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Beatles выпустили альбом с ранее неизвестной песней Леннона

    Вышло специздание альбома Rubber Soul с ранее неизвестной песней Леннона

    Beatles выпустили альбом с ранее неизвестной песней Леннона
    @ Alex Whitehead/SWpix.com/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британская группа Beatles выпустила специальное издание альбома 1965 года Rubber Soul, в которое вошла ранее неизвестная композиция Джона Леннона.

    Британская группа Beatles выпустила специальное издание альбома 1965 года Rubber Soul, релиз уже доступен на стриминговых платформах, передает РИА «Новости».

    Над пластинкой работали продюсер Джайлс Мартин и звукоинженер Сэм Окелл. Обновленный альбом представлен в новом стереомиксе, оригинальном мономиксе, версии с американского издания Capitol и миксе Dolby Atmos.

    В релиз вошли неиздававшиеся сессионные записи, демоверсии, новый двойной сингл Day Tripper/We Can Work It Out и неизвестная композиция Джона Леннона Little Girl. Альбом также поступил в продажу на виниловых пластинках, компакт-дисках и в формате Blu-ray.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сайт Beatles объявил о выходе специального издания альбома Rubber Soul.

    В начале года певец Робби Уильямс опередил коллектив по числу альбомов в чартах.

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    1 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Politico: США предложили ЕС высвободить 120 млн баррелей дизтоплива из резервов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предложил странам Евросоюза высвободить 120 млн баррелей дизельного топлива из своих стратегических резервов в течение полугода, чтобы избежать экспортных ограничений, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на источники, Соединенные Штаты выступили с инициативой, призывающей европейские правительства направить на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. Процесс предлагается осуществить в течение 180 дней, передает РИА «Новости».

    «В соответствии с предложением правительства стран ЕС должны высвободить 120 млн баррелей дизельного топлива из своих национальных стратегических резервов в течение 180 дней», – отмечает издание.

    План, разработанный министром энергетики США Крисом Райтом, стал своеобразным ответом на недавние заявления. Он был представлен как альтернатива угрозе американского президента Дональда Трампа ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва.

    Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о введении запрета на экспорт этого вида топлива.

    Министр энергетики Крис Райт анонсировал скорое оглашение новых мер для снижения цен.

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    1 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Массовые протесты старшеклассников из Франции перекинулись на Бельгию

    Массовые протесты французских старшеклассников перекинулись на Бельгию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрясающие Францию массовые протесты старшеклассников перекинулись на соседнюю Бельгию, где в пяти колледжах города Льеж вспыхнули студенческие волнения.

    Учащиеся поджигали мусорные баки, разбивали окна и повреждали фасады зданий. Прибывшую на место полицию школьники забрасывали петардами и яйцами, однако стражи порядка не предпринимали ответных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийскую газету DH.

    Волнения у учебных заведений продолжались в течение всего учебного дня и постепенно стихли после обеда. Параллельно в Льеже и Намюре проходили мирные акции протеста школьников, к которым в некоторых случаях присоединялись и преподаватели.

    Недовольство бельгийских учащихся вызвано реформой образования, разработанной министром образования франкоязычного сообщества Бельгии Валери Глатиньи. Реформа повышает нагрузку на преподавателей, снижает их оплату труда и осложняет поступление школьников в высшие учебные заведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские старшеклассники заблокировали школы из-за нехватки учителей.

    В тот же день сотни школьников были задержаны на протестах во Франции.

    Во вторник во Франции задержали 440 человек в ходе протестов старшеклассников.

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    1 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Финская полиция начала расследование загадочных проникновений в дома депутатов

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранительные органы проверяют информацию о визитах неизвестных в квартиры финских парламентариев, где были обнаружены подозрительные следы присутствия посторонних.

    Столичная полиция возбудила дело после сообщений о проникновении в жилье политиков, передает РИА «Новости». «Полиция Хельсинки получила от парламента информацию о подозрительных проникновениях в дома членов парламента, о которых сообщали СМИ. Полиция начала предварительное расследование», – заявили правоохранители.

    Всего зафиксировано менее 20 подобных инцидентов, о которых ранее сообщало издание Yle. Спикер парламента Юсси Халла-ахо пояснил, что из квартир ничего не пропало, а следы взлома отсутствуют. При этом злоумышленники оставляли включенный свет и открытые двери.

    В настоящее время следствие находится на начальном этапе. Точное количество случаев, время совершения правонарушений и возможная связь между ними пока устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года Юсси Халла-ахо вновь стал спикером финского парламента.

    В прошлом году в туалетах здания законодательного органа нашли следы наркотических веществ.

    В сентябре бывшего руководителя полиции безопасности Финляндии Антти Пелттари обвинили в разглашении государственной тайны.

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    1 октября 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин обвинил Европу в грубом изъятии активов российских компаний

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин обвинил ряд европейских стран в грубом изъятии активов российских энергетических гигантов в нарушение всех существующих правил.

    «В некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгали у нас огромные предприятия... У Газпрома забрали, у «Роснефти» забрали. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит», – сказал глава государства в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    Российский лидер обратил внимание на то, что Москва не занимается изъятием чужой собственности. По его словам, страна не крадет и не национализирует зарубежные активы. Западные государства, напротив, заблокировали золотовалютные резервы Центробанка и распределяют доходы от них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал ложью обвинения в национализации европейских предприятий в стране.

    Ранее глава государства охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж.

    В свою очередь американские власти позволили проводить сделки с российским «Лукойлом» для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля.

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    2 октября 2026, 01:56 • Новости дня
    Times: Британия и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания и страны Евросоюза провели экстренные переговоры о предотвращении кризиса с дизельным топливом на фоне ультиматума США, но не достигли договорённости, пишет Times.

    По данным Times, европейские государства настроены не поддаваться на угрозы администрации США. В Брюсселе опасаются, что страны континента столкнутся с серьёзными проблемами, если будет принято решение об использовании стратегических запасов дизеля, а йеменские хуситы одновременно фактически закроют Красное море для поставок из Саудовской Аравии.

    Другой собеседник газеты рассказал, что некоторые европейские страны готовы к переговорам с Соединёнными Штатами, которые могут пройти уже 2 октября, передает ТАСС.

    Источник издания в британском правительстве назвал действия Вашингтона беззастенчивой тактикой ведения переговоров и предупредил, что если Европа согласится на требования США, а поставки через Красное море прервутся, это приведёт к острой нехватке топлива. По его словам, стратегические резервы предназначены для буфера на случай перебоев с поставками, а не для снижения цен на топливо.

    Европа сильно зависит от поставок американского топлива после введения запрета на импорт российских нефтепродуктов из-за конфликта на Украине, отмечает издание. Особенно уязвимо положение Великобритании, где запасы дизельного топлива рассчитаны лишь на 40 дней, а четверть поставок идёт из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент призвал Европу ускорить поставки дизельного топлива.

    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз выведет на рынок часть стратегических запасов дизеля исключительно при наличии рекомендации Международного энергетического агентства.

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    1 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    Российское посольство назвало циничными новые санкции Британии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посольство России в Лондоне раскритиковало новые антироссийские санкции Лондона, назвав их циничными и обвинив британские власти в использовании надуманных предлогов.

    Лондон расширил антироссийский санкционный список на 23 позиции, включив в него торговые суда, граждан и организации, передает РИА «Новости». В частности, под ограничения попал председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

    «На этот раз незаконные ограничения введены против торговых судов, а также российских граждан и организаций, которых британские власти бездоказательно обвиняют в нарушениях прав украинцев и «милитаризации» детей», – заявили в российском посольстве.

    Дипломаты подчеркнули циничность использования детской темы для оправдания санкций. По их словам, Лондон игнорирует действия Киева, который запрещает русский язык, преследует каноническую церковь и уничтожает памятники, пытаясь стереть историческую идентичность населения. В посольстве добавили, что Россия адаптируется к новым ограничениям и продолжит добиваться целей СВО.

    «Между тем антироссийский курс Лондона и поддержка киевского режима имеют вполне ощутимые последствия для рядовых британцев. Рекордные цены на дизельное топливо в Соединенном Королевстве – наглядное тому подтверждение», – говорится в комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии расширили санкционный список за счет председателя правления «Движения первых» Артура Орлова и нескольких судов.

    В мае российское посольство назвало британские ограничения против отечественных молодежных организаций наглой ложью. До этого дипломаты опровергли недостоверную информацию Лондона о насильственном перемещении несовершеннолетних.

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    1 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    В Латвии предложили запретить депутатам самоуправлений посещать Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Латвии планируют официально запретить муниципальным депутатам совершать поездки в Россию и Белоруссию ради снижения рисков для национальной безопасности, сообщили СМИ.

    Как пишет латвийский новостной портал Press LV, парламентарии Латвии передали на рассмотрение профильной комиссии поправки к закону об ограничении мер, угрожающих национальной безопасности, передает РИА «Новости».

    «Они предусматривают запрет депутатам самоуправлений выезжать в Россию и Белоруссию», – говорится в материале портала.

    Новые ограничения призваны дополнить действующий запрет на поездки в эти страны для членов Сейма и ряда других чиновников. В аннотации к законопроекту отмечается, что поводом послужила информация о частных визитах муниципальных депутатов в Россию и Белоруссию.

    Авторы инициативы уверены, что единый подход ко всем выборным должностным лицам поможет снизить риски для национальной безопасности. По их мнению, такие меры укрепят устойчивость демократии в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Латвии перед парламентскими выборами отстранили сотрудников избирательных комиссий из-за поездок в Россию и Белоруссию.

    Министерство сообщения республики направило в правительство проект о запрете международных пассажирских автобусных перевозок в эти страны.

    Ранее глава латвийского МВД Рихардс Козловскис призвал жителей государства сократить до минимума визиты к восточным соседям.

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    1 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Песков призвал европейских политиков обуздать антироссийскую истерику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на большое число эмоциональных заявлений со стороны иностранных лидеров и призвал их прекратить антироссийскую истерику.

    По словам представителя Кремля, главы государств и правительств европейских стран допускают множество истеричных высказываний в адрес Москвы, пишет РИА «Новости». Песков напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал отсутствие угрозы для Европы со стороны России. При этом он указал на сохраняющуюся проблему отсутствия диалога между сторонами.

    В связи с этим пресс-секретарь президента призвал действующих европейских политиков, которые находятся у власти, обуздать эмоции и отказаться от антироссийской риторики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил Европу о последствиях вмешательства в украинский конфликт. Он обвинил ее в срыве переговоров с Украиной.

    В среду Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда.

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    1 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в Ираке

    Tекст: Ольга Иванова

    Нидерланды вывели войска из Ирака после 12 лет участия в международной антитеррористической коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

    Нидерланды завершили участие в международной операции Inherent Resolve против террористической группировки «Исламское государство» в Ираке, передает ТАСС. Министр обороны королевства Дилан Йешильгез-Зегериус сообщила, что миссия подошла к концу.

    «Операция Inherent Resolve в Ираке завершена. Более 6,3 тыс. нидерландских военнослужащих на протяжении последних 12 лет совместно с международными партнерами участвовали в вытеснении террористов ИГ в Ираке, зачастую в сложных условиях», – написала она в соцсетях.

    Страна присоединилась к антитеррористической кампании под руководством США в октябре 2014 года. Операция в Ираке прекращена, однако миссия продолжает свою деятельность в Сирии. Королевство также участвует в отдельной миссии НАТО по подготовке и консультированию иракских сил безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции.

    Американские военные завершили вывод войск с авиабазы в Эрбиле.

    Италия прекратила свое 12-летнее военное присутствие в этой стране.

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    1 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Полянский сравнил ситуацию с безопасностью в Европе с кануном Второй мировой

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сравнил современную обстановку в Европе с 1938 годом, когда западные страны отвергли советские мирные инициативы.

    Полянский заявил, что текущая ситуация с безопасностью в Европе напоминает 1938 год, передает ТАСС. Тогда ведущие европейские страны отклонили предложения Советского Союза о создании системы коллективной безопасности.

    Дипломат напомнил, что 88 лет назад Британия и Франция заключили Мюнхенский сговор с нацистской Германией. Это соглашение стало прологом ко Второй мировой войне. Перед этим, весной 1938 года, Москва предлагала созвать международную конференцию для обсуждения европейской безопасности.

    «Эти меры были высокомерно отвергнуты ведущими европейскими державами. Вам эта ситуация ничего не напоминает?» – обратился постпред к коллегам на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Он подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала сформировать систему коллективной безопасности, однако сталкивалась лишь с антироссийской истерией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Дмитрий Полянский заявил о глубоком кризисе внутри ОБСЕ.

    Днем ранее постпред усомнился в способности организации стать надежной площадкой для реализации мирных соглашений.

    Летом дипломат назвал эту структуру инструментом гибридной войны западных стран против России.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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