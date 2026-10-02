Переделать университеты в тюрьмы предложили в Британии

Tекст: Денис Тельманов

Британский аналитический центр Prosperity Institute выступил с идеей переоборудовать под тюрьмы выставленные на продажу помещения университетов на фоне переполненности мест содержания преступников, передает РИА «Новости».

«Дополнительные объекты можно использовать для разгрузки тюремной системы… Например, некоторые британские высшие учебные заведения продают помещения, а в некоторых случаях и целые кампусы, в рамках программ реструктуризации», – говорится в отчете центра «Создание места для справедливости: план по решению кризиса вместимости тюрем».

Как отмечается в документе, покупка помещений у вузов и их переоборудование обойдется государству значительно дешевле, чем строительство мест для размещения заключенных с нуля.

Кроме того, предлагается рассмотреть в этих же целях покупку школ-интернатов и учебных центров для медиков.

С 2024 года британские правоохранители получили возможность отпускать преступников после отбывания половины срока из-за переполненности тюрем. С тех пор по программе на свободу вышли около 60 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские исправительные учреждения столкнулись с критической перегрузкой из-за массового возвращения рецидивистов. При этом в тюрьмах страны из-за повреждений и ремонта простаивают тысячи камер.

Для решения проблемы нехватки мест власти запланировали масштабную амнистию преступников.